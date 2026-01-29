budivelnik написав:......... Офіційна інформація 1 800 000+ мужчин призовного віку виїхало за кордон
Точный подсчет числа мужчин призывного возраста (18–60 лет), покинувших Украину с начала полномасштабной войны, затруднен, так как Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не публикует детальную гендерно-возрастную статистику. Тем не менее, общую картину позволяют восстановить официальные данные европейского статистического ведомства Евростат, пограничных служб соседних стран и масштабные расследования профильных аналитических центров (например, NGL.media).
При оценке этой цифры важно разделять данные на общее число находящихся в ЕС и число тех, кто безвозвратно выехал непосредственно через украинскую границу.
1. Официальные данные Евростата (Статус временной защиты) По актуальным данным Евростата, в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии, Норвегии и Лихтенштейне официально зарегистрировано более 1 миллиона (около 1,04 млн) украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, имеющих статус временной защиты.
Географически они распределены неравномерно, а тройка лидеров выглядит так:
Германия: свыше 312 тысяч мужчин.
Польша: около 190–200 тысяч.
Чехия: около 90–100 тысяч.
Важная оговорка к данным Евростата: Эта статистика фиксирует общее число мужчин, находящихся в Европе, но не означает, что все они сбежали или нарушили закон. Сюда входят сотни тысяч тех, кто выехал абсолютно легально (многодетные отцы, мужчины с инвалидностью, студенты, водители-международники), а также те, кто уехал в ЕС транзитом из оккупированных Россией территорий (через Мариуполь, Крым или Донецк) и никогда не пересекал контролируемые Украиной КПП после 24 февраля 2022 года.
2. Данные пограничных служб соседних стран (Легальный и нелегальный выезд) Журналисты-расследователи проанализировали обезличенные помесячные данные пограничных ведомств Польши, Румынии, Словакии и Молдовы (сравнивая количество выездов мужчин и их въездов обратно, чтобы получить «чистое» отрицательное сальдо).
Согласно их расчетам, непосредственно из Украины с начала войны выехало и не вернулось около 540 000 мужчин.
Они делятся на две категории:
Легальный выезд (~470 000 человек) Люди, покинувшие страну через официальные пункты пропуска на законных основаниях, но решившие остаться за границей. Сюда также включен недавний всплеск выезда юношей: в 2024–2025 годах Кабинет министров разрешил выезд за границу студентам-мужчинам в возрасте 18–22 лет, в результате чего, по данным Eurostat, только за осень 2025 года безвозвратно выехало около 78 тысяч молодых людей этой возрастной группы.
Нелегальный выезд (~70 000 человек) Сюда относятся мужчины, которые пересекли границу вне официальных пунктов пропуска (через леса, горы или реку Тиса), а также воспользовались коррупционными схемами внутри страны (поддельные справки об инвалидности, фальшивые документы системы «Шлях» для волонтеров и т.д.) и были зафиксированы уже пограничниками Молдовы, Румынии или Венгрии при подаче заявлений на статус беженца.
1,8 млн по вашей "Офіційній інформації" как-то не очень похоже на официальные данные Евростата около 1,04 млн мужчин от 18 до 64 лет, из которых не известно точно сколько от 18 до 25 и старше 60, которые призыву не подлежат, + остальные законные категории.
2 перекази зза кордону в Україну-впали... Перекази з-за кордону в основном были от наших заробитчан. Сегодня их практически нет, т.к. выезд из страны запрещён.
Не надо выдавать свои домыслы за истину.
Итого резюмирую ответы пояснительной бригады по причинам топливного дефицита в Крыму.
- по мосту разрешено перевозить топливо железнодорожным транспортом в исключительных случаях после теракта. Плюс владельцы жд бочек не горят желанием их предоставлять, ибо никто их не страхует. - паромов для жд было три, все получили пи**, новый ожидается где-то ближе к сентябрю. Причем есть дефицит моряков на эти самые паромы. - заблокирован жд пирс - на автомобильные паромы очередь до 5 суток. - по новым территориям гонять автоцистерны тупо нет желающих. Ибо это гражданские водители и они не едут даже за сотку за рейс. Даже за две. - на самом полуострове частников желающих хранить топливо у себя практически нет, ибо все атакуется многократно. - страховые не страхуют.
Поэтому без вмешательства государства и военных (которые повезут топливо бесплатно) тут вопрос не решить.
vt313 написав:В 2022 р в ЄС дозволили експорт української сх продукції без мит і квот. І всі, в сенсі в Україні, побачили неефективність невеликих фермерських господарств.
Вони не витримують конкуренцію, навіть при досить великих дотаціях.
Хоча для українських фермерів це не стало чимсь неочікуваним. Те що 100 га. це дуже мало вони і так знали.
ЄС має власну політику, орієнтовану на 1. збереження сіл і містечок 2. збереження робочих місць 3. збереження екосистем 4. збереження національної ідентичності і т.п. і т.д.
Ім не потрабна така "ефективність латифундій" як в ЛатАмериці.
там не громадянину ЄС навіть маленький клаптик землі під будинком купити ціла проблема (в Польщі тільки через досвіл МВС, і то не в прикордонній зоні), а сільгосп угіддя чи ліс - це фантастика. Купівля с/г угідь можна громадянам в певних лімітах і то з метою ведення малого фермерського господартсва.
І скільки ще би клястерів не закрили, "латифундії" одна з причин, чому не приймуть в ЄС, скільки би тут патужно тисяча ЛОМів не верещали про неефективність дрібного фермерства і не "лягали кістьми на ЗМІ" в захист "вільного ринку землі" та задля "аграрної супердержави"
Якщо ви маєте:Менше ніж 15 років стажу: У 65 років пенсія не призначається, але ви можете претендувати на отримання тимчасової державної соціальної допомоги від держави (так звана «соціальна пенсія»).
Розмір соціальної допомоги (так званої «соціальної пенсії») замість трудової становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 564 грн)
у 2024р було 2380грн, допомога назначається непрацюючим не пенсіонерам ( тим хто не має джерела прибутку, як-то здача кватири в оренду, чи використання власного авто для заробітку. Допомога призначається на термін не більше 6 місяців, тобто після 6 місяців треба подавати всі документи в ЦНАП знов (а раптом працевлаштувався, чи отримав гроші(майно у спадщину), чи виграв джекпот в казіно )
Неверно. Не 2564, а 2595 грн, но ладно, это мелочи. А вот насчёт 6 месяцев:
Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию (достигшим 65 лет), назначается пожизненно.
Однако в правилах выплаты этой помощи есть очень важный технический нюанс, о котором нужно знать заранее:
Пожизненный статус, но регулярный перерасчет Хотя сама помощь закрепляется за человеком до конца жизни (вам не придется каждые полгода заново собирать весь пакет документов и доказывать, что вам исполнилось 65 лет), её размер подлежит регулярному мониторингу со стороны органов социальной защиты.
Социальная помощь лицам без стажа пересчитывается каждые 6 месяцев.
Поскольку выплата рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом семьи, государство каждые полгода проверяет, не изменилось ли ваше имущественное или финансовое положение:
Материальные изменения: Если за эти полгода кто-то из членов семьи, проживающих с вами, официально устроился на работу, получил наследство, продал имущество или совершил покупку на сумму более 50 000 гривен, размер социальной помощи могут урезать или временно приостановить её выплату.
Автоматическая индексация: Если имущественное положение семьи не изменилось, но государство планово повысило прожиточный минимум, размер вашей выплаты увеличится автоматически — без необходимости идти в собес.
Другое дело, что за такие деньги прожить невозможно. Но тут уж ничего не поделаешь.
Hotab написав:Які потрібні пруфи, якщо при солідарній П. системі він розказує що батьки самі собі навиплачувати на майбутню пенсію?
Это называется "что недопонял, то доврал"... Объясняю: то, что у меня есть какие-то обязанности перед кем-то - никоим образом не снимает с державы обязанности перед этими же людьми. Ну или прям статьи из НКУ/ЗУоПО нужны - а не вольные размышления якальщика...
P.S. Сами-себе - что? - "накуда"? - тот набор слов как-то в одно вразумительное предложение оформить бы...
