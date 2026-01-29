Точный подсчет числа мужчин призывного возраста (18–60 лет), покинувших Украину с начала полномасштабной войны, затруднен, так как Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не публикует детальную гендерно-возрастную статистику. Тем не менее, общую картину позволяют восстановить официальные данные европейского статистического ведомства Евростат, пограничных служб соседних стран и масштабные расследования профильных аналитических центров (например, NGL.media).



При оценке этой цифры важно разделять данные на общее число находящихся в ЕС и число тех, кто безвозвратно выехал непосредственно через украинскую границу.



1. Официальные данные Евростата (Статус временной защиты)

По актуальным данным Евростата, в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии, Норвегии и Лихтенштейне официально зарегистрировано более 1 миллиона (около 1,04 млн) украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, имеющих статус временной защиты.



Географически они распределены неравномерно, а тройка лидеров выглядит так:



Германия: свыше 312 тысяч мужчин.



Польша: около 190–200 тысяч.



Чехия: около 90–100 тысяч.



Важная оговорка к данным Евростата: Эта статистика фиксирует общее число мужчин, находящихся в Европе, но не означает, что все они сбежали или нарушили закон. Сюда входят сотни тысяч тех, кто выехал абсолютно легально (многодетные отцы, мужчины с инвалидностью, студенты, водители-международники), а также те, кто уехал в ЕС транзитом из оккупированных Россией территорий (через Мариуполь, Крым или Донецк) и никогда не пересекал контролируемые Украиной КПП после 24 февраля 2022 года.



2. Данные пограничных служб соседних стран (Легальный и нелегальный выезд)

Журналисты-расследователи проанализировали обезличенные помесячные данные пограничных ведомств Польши, Румынии, Словакии и Молдовы (сравнивая количество выездов мужчин и их въездов обратно, чтобы получить «чистое» отрицательное сальдо).



Согласно их расчетам, непосредственно из Украины с начала войны выехало и не вернулось около 540 000 мужчин.



Они делятся на две категории:



Легальный выезд (~470 000 человек)

Люди, покинувшие страну через официальные пункты пропуска на законных основаниях, но решившие остаться за границей. Сюда также включен недавний всплеск выезда юношей: в 2024–2025 годах Кабинет министров разрешил выезд за границу студентам-мужчинам в возрасте 18–22 лет, в результате чего, по данным Eurostat, только за осень 2025 года безвозвратно выехало около 78 тысяч молодых людей этой возрастной группы.



Нелегальный выезд (~70 000 человек)

Сюда относятся мужчины, которые пересекли границу вне официальных пунктов пропуска (через леса, горы или реку Тиса), а также воспользовались коррупционными схемами внутри страны (поддельные справки об инвалидности, фальшивые документы системы «Шлях» для волонтеров и т.д.) и были зафиксированы уже пограничниками Молдовы, Румынии или Венгрии при подаче заявлений на статус беженца.