Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 09:58

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Ну, признавать свои ошибки - всегда сложно. Проще ведьм поискать...
А чого тебе шукати?
в надії що в Україні залишились

Еще один нечитатель... Но ЗУоПО таки прочитать придется - иначе так и будешь бред писать.
Что значит "в надежде"? - наполненность ПФУ не секрет, вроде. Размер получаемой ими пенсии я вижу - чистая математика, вроде.
Если (когда?) бюджет "екнется" - вывезу из страны. Или вы уже полноценную Львовскую Стену там строить собралиь? :shock:
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:ПФУ заплатить пенсии должен.
Но не потому, что когда-то у кого-то взял.
......

Именно потому: брали-то не просто так. Брали под конкретно обещание - платить в будущем.
Как там ихняя внутренняя кухня работает - просто золото/валюту покупают, вкладываются в американские S&P 500 или еще что придумали - пэрэсичного особо не интересует.

А мог бы и поинтересоваться.
......

Но зачем? :shock: - я там чуть раньше писал уже - напишу еще раз: есть ЗУоПО. Для претендента на Пенсию устанавливается только два требования: стаж и размер взносов.
Может ли претендент на Пенсию повлиять на наполненность бюджета ПФУ? - не может.
Ну так смысл обсуждать как корабли бороздят? Или особенности европейских или американских (или вообще - китайских) пенсионных систем?..
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:02

_hunter
Набір слів-я прочитав
А сказати то ти що хотів?
1 Ти маєш право бути переляканим і рятувати своє життя за кордоном
2 Ти не маєш права кидати своїх батьків напризволяще
3 Якщо так вже сталось і ти їх кинув - то можеш дбаючи ПРО СЕБЕ , зайти на сайт ПФУ і укласти договір про ДОБРОВІЛЬНУ сплату внесків, яка дозволить тобі СЬОГОДНІ допомогти батькам і дасть ПРАВО завтра (коли тобі настане 65) претендувати на пенсію..

А так ти хитровимаханий..
Сьогодні обовязки платити в ПФУ ти з себе зняв-чим кинув батьків під поїзд
Але завтра опцію вимагати собі соціальне утримання від ПФУ -залишив.
Такі собі
Труси-Хрестик...

І про наповненість ПФУ..
Ти її зменшив мінімум на 20000 грн/рік, це якщо ти нездара і нехлюй і можеш працювати виключно на мінімалку..
Бо якщо ти хоч трохи фахівець і працював на середню - то обкрадаєш Пенсійний Фонд України на 50 000 грн/рік..

Міг би дотації за два місяці в Україну раз в рік перечислити....
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:07

  budivelnik написав:_hunter
1 Ти маєш право бути переляканим і рятувати своє життя за кордоном
2 Ти не маєш права кидати своїх батьків напризволяще
3 Якщо так вже сталось і ти їх кинув - то можеш дбаючи ПРО СЕБЕ , зайти на сайт ПФУ і укласти договір про ДОБРОВІЛЬНУ сплату внесків, яка дозволить тобі СЬОГОДНІ допомогти батькам і дасть ПРАВО завтра (коли тобі настане 65) претендувати на пенсію..

......

І про наповненість ПФУ..
Ти її зменшив мінімум на 20000 грн/рік

а. Спасибо, Кэп!
b. Дважды спасибо! - на повышение расчитываешь?
c. Но зачем :?: - если можно деньги давать напрямую :shock:

Чувак, раздупляйся! - я уже давно не налоговый резидент этой страны...
При этом: все ранее уплаченные взносы в ПФУ - я в стране оставил.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:если можно деньги давать напрямую
Без проблем, але тоді треба щоб вони ВІДМОВИЛИСЬ від тих грошей які отримують через Бюджет.
Тобто я тільки ЗА , щоб ти УТРИМУВАВ своїх батьків за свій кошт
Але ПРОТИ того щоб вони утримувались за рахунок пенсійних внесків МОЇХ дітей.
Тому як не крути
або ти платиш суми яку отримують батьки з Пенсійного в Пенсійний ( і при цьому можеш їм ще від себе щось додати)
Або ти в пенсійний не платиш і робиш все щоб вони ВІДМОВИЛИСЬ від грошей ПФ в який ти не платиш
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:если можно деньги давать напрямую
Без проблем, але тоді треба щоб вони ВІДМОВИЛИСЬ від тих грошей які отримують через Бюджет.

Сфигли? :shock: Еще раз: читай ЗУоПО. Стаж*взносы*коэффициент. Все, как бы.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:42

  Hotab написав:ЛАД
22-го року і пізніше
Поэтому я и не рассматривал военные годы. За эти годы информация отсутствует/недостоверная.
За 2026 попалась на глаза, я её привёл, но написал, что не очень ей доверяю.
К вашему разговору с Андреем М.
Не знаю, как обстоят дела с рождаемостью на оккупированных территориях, наверняка рожают, но сомневаюсь, что там кто-то регистрирует рождение граждан Украины. Вряд ли это вообще возможно, там нет наших ЗАГСов.
В Европе, думаю, рождений очень мало. Мало кто выехал семьями детородного возраста и вряд ли так много украинок приезжает сюда на побывку к мужу, чтобы потом вернуться в Европу и там родить. А если рожают от иностранцев, то, наверное, записывают гражданство отца.
Хотя, конечно, не знаю, могу ошибаться. Это так, мысли вслух.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 10:43


Но ЗУоПО таки прочитать придется -


Зуопо, сво.. «давно нерезидент этой страны» 😅
Закон каже про право отримувати виплати , але не каже хто джерело фінансування. А воно як раз працюючі нині в Україні. Тобто хоч Хантер і крутить тухесом, але таки кинув він батьків на нас, хто працює і платить внески в Україні.


Хотя, конечно, не знаю, могу ошибаться. Это так, мысли вслух


Я всього лиш пояснив велику різку просадку офіційно зареєстрованих маленьких новонароддених українців. Що дітки може і народжуються майже так як і народжувались, але вони не потрапляють в українські реєстри.
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Що дітки може і народжуються майже так як і народжувались,
звісно ні. кругом бачу повно сімей 30-35 років які після 2022 відклали (з різних обставин) народження 2-ї дитини (а то й першої) в довгий ящик. Крім фінансових моментів є ще фактори життя на відстані, збільшення розлучень, еміграція, служба в армії, загибель молодих потенційних батьків, життя в прифронтових та інше.
  Hotab написав:
Но ЗУоПО таки прочитать придется -

Закон каже про право отримувати виплати , але не каже хто джерело фінансування.

Бинго!
Более того: вопрос финансирования ПФУ в ЗУоПО вообще не поднимается. Поднимает этот вопрос НКУ (в том числе) - и НКУ же снимает все "хотелки" после утраты налогового резидентства.
