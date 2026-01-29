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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17973179741797517976
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Фантастика в следующем зале.

порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню
......

не фантазируйте и не базікайте маячню.
Обстреляли много, но не уничтожили. Вы как-то приводили цитату о том, как союзники уничтожали один завод по производству синтетического бензина во время 2МВ. Не один раз и не дронами, а мощными авиабомбами.
А вы пишете: "спалити всі заводи і придприємства". Единицами или, в лучшем случае, одним десятком дронов на каждый.

як ЛАД полюбляє битися за несуттєві дрібниці. вже слово ВСІ каже, що це прост оборот. для тиску треба просто обстрілювати - оцей дим над Пітером під час форуму - це набагато більше, ніж просто дим.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:32

  ЛАД написав:По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.

це наші зрадофіли намагаються ідеї соловйова пропихнути в обгортці :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:34

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: " адекватні люди" це маніпуляція а не довод. Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори.

а чим займались весь 2025 рік?

Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.

так випрошувати, що Трамп аж лютиться, що ми на російські хотелки не погоджуємося?

от казкар... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37

  ЛАД написав:По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.

Когда у ЛАДа заканчиваются аргументы, ЛАД переходит на личности
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37

  ЛАД написав:И как это стыкуется с вашей цитатой:
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
И в Указе не "констатувалась неможливість ведення перемовин", а был прямой запрет на переговоры.

Оно и не должно стыковаться: это просто перепечатка ответов AI.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а чим займались весь 2025 рік?

Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.

так випрошувати, що Трамп аж лютиться

Это "лютиться" - в чем выражается? 🤔
_hunter
 
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  #<1 ... 17973179741797517976
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