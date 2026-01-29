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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17977179781797917980
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рідний брат мого зятя, служить від початку, три рази був у відпустці, з них всі три рази їздив у Португалію до батьків.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1 Раніше піти у відпустку було ДУЖЕ важко
2 По всім правилам, відпустки надають тим хто на них має більше прав, тобто в першу чергу надають тим хто більше відслужив
3 Якщо надають навіть тим хто прослужив пів-року -це говорить про те що критичність яка була рік-два назад - зникла
4 Так як якихось кардинальних змін в наборі (крім дозвіл молодим)не відбулось , значить нестача піхоти чимось замінена(замінюється бо на 100% людей нічим не заміниш)
Єдине що могло замінити(нехай частково піхоту)-роботизовані комплекси..

При чому комплекс, з кулеметом на борту і замінований по саме нехочу є страшнішим ніж піхотинець...
Бо піхотинець -вразливий. а комплексу-все одно , він буде робити те що наказав оператор, а тому ворожий піхотинець побачивши комплекс повинен зробити все щоб уникнути з ним зустрічі... в противному разі - дуель машини яка менш вразлива і готова до самопідриву і людини.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:24

Саме вони мають забезпечити безпеку і ротацію
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 09:42

_hunter_сво_
Цікава ваша думка про Ямальский хрест. Поки не ваші дрони туди не долітають. Поки...
Востаннє редагувалось stm в Чет 04 чер, 2026 10:43, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 10:23

  Hotab написав:Саме вони мають забезпечити безпеку і ротацію

если
  ЛАД написав:І Грінпени не замінюють піхоту.

- наверное, да. Но человек-то утверждал обратное...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 10:45

Тривають спроби обманути систему візуального виявлення цілей на основі ШІ наших ударних БПЛА.


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  #<1 ... 17977179781797917980
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