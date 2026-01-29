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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17979179801798117982>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 11:31

  prodigy написав:ЛАД
ЛАД написав:
І Грінпени не замінюють піхоту.


це вже моразм чи діменція?


лопата не замінить пензель,
балалайка не замінить холодильник

Ответил на ваш пост о Байрактарах подробно и вежливо.
Но если бы прочитал этот пост раньше, не отвечал бы вам вообще.
Капитан, сначала выучи, как правильно пишутся эти слова, прежде, чем употреблять их.
Но у тебя с мозгами явно не в порядке.
Сочувствую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 11:51

ЛАД
Я розумію коли бігунець на виплатах тут флудить і чіпляється до кожного посту, у нього нема роботи, сина вивіз і вже для нього герой, можна ним не займатись . Завжди можна сказати «замовкни, що я тут роблю цілими днями замість роботи! Я тебе з країни вивіз, невдячний!»
Але ж ви навіщо розводите непотрібний Флуд??
Зрозуміло як високотехнологічна і далекобійна зброя заміняє потребу (як мінімум знижує її ) в окоп ній піхоті. А авізо цей Флуд і провокації «гріпен не замінить піхоту». Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але ж ви навіщо розводите непотрібний Флуд??
Зрозуміло як високотехнологічна і далекобійна зброя заміняє поте у (як мінімум знижує її ) в окоп ній піхоті. А авізо цей Флуд і провокації «гріпен не замінить піхоту». Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?

Бо будевельник пише фігню. НЕ СТАЛО ДОСТАТНЬО ЛЮДЕЙ. НЕ СТАЛО ЇХ БІЛЬШЕ! ЇХ СТАЄ МЕНШЕ.
І кожна відпустка - це різання по живому. Це підвищення навантаження і відповідно втрат для існуючих. А відпускають у відпустки - тому що люди заїбалися. Тому що підуть в СЗЧ, якщо не відпочинуть. А то й кулю в лоба. Але в будівельника у Львові все заїбісь.
І в одеського ухилянта всьо заїбісь.
Дрони за нього воюють. І гріпени він освоїть б***.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 11:57

  Hotab написав:Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?

Так в том-то и суть ;) - всем ясно, что текущих окопизированных дроны не заменяют - максимум потенциально- буссифицированных.
Что не ясно: зачем там человек аж целую простыню накатал, что "оказывается" 1 ≠ 1i 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Цікава ваша думка про Ямальский хрест. Поки не ваші дрони туди не долітають. Поки...

хуєта з соцмереж. 10-15 труб розкидані на кілометр-півтора, закопані на півтора метра в землю - ціль не просто складна, а суперскладна. Труби прокладаються з дотриманням пожежної безпеки, тому знищення однієї абсолютно не вплине на знищення іншої. А заміна труб - порівняно швидка і нескладна операція.
Краще вже бити безпосередньо по родовищам, або по перекачувальним станціям - і цілі легші, і замінити важче.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:03

1i is it imaginary?

  _hunter написав:
  Hotab написав:Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?

Так в том-то и суть ;) - всем ясно, что текущих окопизированных дроны не заменяют - максимум потенциально- буссифицированных.
Что не ясно: зачем там человек аж целую простыню накатал, что "оказывается" 1 ≠ 1i 🤔

1i is it imaginary?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:08

  sashaqbl написав:
  stm написав:Цікава ваша думка про Ямальский хрест. Поки не ваші дрони туди не долітають. Поки...

хуєта з соцмереж. 10-15 труб розкидані на кілометр-півтора, закопані на півтора метра в землю - ціль не просто складна, а суперскладна. Труби прокладаються з дотриманням пожежної безпеки, тому знищення однієї абсолютно не вплине на знищення іншої. А заміна труб - порівняно швидка і нескладна операція.
Краще вже бити безпосередньо по родовищам, або по перекачувальним станціям - і цілі легші, і замінити важче.

Там 17 точок. Це головний вузол. І він у одиничному екземплярі. У Ямалі вже була тривога, то роблю висновок, що перші спроби на суперскладну ціль були.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:18

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?

Так в том-то и суть ;) - всем ясно, что текущих окопизированных дроны не заменяют - максимум потенциально- буссифицированных.
Что не ясно: зачем там человек аж целую простыню накатал, что "оказывается" 1 ≠ 1i 🤔

1i is it imaginary?

yep - положительный корень √-1
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:28

  Hotab написав:ЛАД
Я розумію коли бігунець на виплатах тут флудить і чіпляється до кожного посту, у нього нема роботи, сина вивіз і вже для нього герой, можна ним не займатись . Завжди можна сказати «замовкни, що я тут роблю цілими днями замість роботи! Я тебе з країни вивіз, невдячний!»
Але ж ви навіщо розводите непотрібний Флуд??
Зрозуміло як високотехнологічна і далекобійна зброя заміняє потребу (як мінімум знижує її ) в окоп ній піхоті. А авізо цей Флуд і провокації «гріпен не замінить піхоту». Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?
Гринпены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней.
Они, безусловно, помогают пехоте, но и только. Не помните сцену из когда-то любимого вами фильма "В бой идут одни старики", где капитан Титаренко пьёт с пехотным офицером и его тост?
Вы читаете только мои посты?
Не увидели, что это был ответ на пост будивельника, где он рассказывал, что "ну, подумаешь, добавится у росс. армии 200. тыс. человек, зато у нас появится десяток Гринспенов"? Или вы тоже не понимаете, что десяток Гринспенов не заменят 200 тыс. солдат?
Это то, о чём я вам писал вчера или позавчера - вы в последнее время "макаете" не мысли или мнения, а конкретных людей. Практически независимо от того, что они пишут.
И точно так же не "макаете" некоторых других даже за явный бред.
У меня есть предположения, почему так происходит, но очень не хотелось бы в них верить.
А по сути вам уже sashaqbl ответил. Он почему-то правильно понял мой пост.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:35

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Але ж ви навіщо розводите непотрібний Флуд??
Зрозуміло як високотехнологічна і далекобійна зброя заміняє поте у (як мінімум знижує її ) в окоп ній піхоті. А авізо цей Флуд і провокації «гріпен не замінить піхоту». Повністю - ні, але ж ясно про що мова. Чи і вам не ясно?

Бо будевельник пише фігню. НЕ СТАЛО ДОСТАТНЬО ЛЮДЕЙ. НЕ СТАЛО ЇХ БІЛЬШЕ! ЇХ СТАЄ МЕНШЕ.
І кожна відпустка - це різання по живому. Це підвищення навантаження і відповідно втрат для існуючих. А відпускають у відпустки - тому що люди заїбалися. Тому що підуть в СЗЧ, якщо не відпочинуть. А то й кулю в лоба. Але в будівельника у Львові все заїбісь.
І в одеського ухилянта всьо заїбісь.
Дрони за нього воюють. І гріпени він освоїть б***.

накидає на адекватних людей в тилу, а потім вдає подив - а чого це мене вважають, як Долярчик чи навіть гірше...

в країні й на форумі вистачає ухилянтів, які клали на всіх, які називають бійців ЗСУ "м'ясом". й це не викликає такої реакції. може питання в особистому відношенні.

послухаєш, що тобі летусроки з хунтерами та бетонами казатимуть після війни...
Shaman
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