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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18019180201802118022>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:00

flyman не соромно перед пам'яттю ДС?

навіщо ти цього ***** сюди тягнеш,
охрим їздив у москву на тв до останнього
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:03

  Banderlog написав:
  Shaman написав:«Росія знову обирає війну». Зеленський оцінив відповідь Путіна на його відкритий лист

й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин.

Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.


це ппц який ти проросійський,
скоро лада випередиш чи вже?

хамська відповід від твого куміра
х*йла: "работайте, братья"


Зеленський:
на жаль, російська сторона знов вибрала війну...


вночі гарно по братьям поработали: кронштадт, ломоносов, питергоф, усть-лабінск,тюмень, Маріуполь
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 06 чер, 2026 09:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:це ппц який ти проросійський,

:)
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.


брешеш, як два ЛАДа

російська пропоганда вимірюється в ладах :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:


це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.

поки шо в нас монархії нема.
І нікому служити обовязку нема. В сучасному світі кордони це анахронізм, має бути вільний ринок як товарів так і робітників.


ага, і півмільярда з Африки і ще 400млн
з індії/пакистану до ЄС/сша за один рік побачиш
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:26

  fox767676 написав:
  prodigy написав:це ппц який ти проросійський,

:)


Юра Шевчук нічого героїчного не зробив в житті,
в першу чеченську тупо підтримував окупаційних російських золдат,

пісні про генерала фсб-свідчення
а сьогодні щось вякне (про ж*** президента) і плебс в захваті
весь його протест: моя родина сошла с ума(песня), русні зашла

40 років тому про це вже співав Ігор Тальков
https://www.youtube.com/watch?v=lbCz80RL9BM
Шевчуку концертну діяльність в рф прикрили, але є ЄС (Аликанте,Іспанія)
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рубрика «Тягнибок російський агент, а інкаше чому його на війні досі не вбили?»


😱Ворожий дрон влучив в автомобіль, у якому перебував командир батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике Поле», екснардеп, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Він зазнав серйозної контузії, — повідомив старший лейтенант, заступник командира роти батальйону Тимур Книш.

🔴За його словами, інцидент стався під час пересування територією гарнізону — FPV влучив просто в машину. Завдяки швидкості пересування та майстерності водія поранення виявилося не смертельним.

«Дякувати Богові, що ця новина стала, я би сказав, гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива, вижила, їй надали медичну допомогу. Ми зараз слідкуємо за його здоров'ям», — сказав Книш.

Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:38

Все що треба знати про місцевих зрадофілів

Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Це пздц якийсь..


Луки 9,21
1 Кор 6,12
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
время разбрасывать камни, и время собирать камни;


если ты собираешься воевать - то допустимо называть оппонета наркоманом или обреченным старым пердуном
если собираешься договариваться - то лучше такие оценки держать максимально в себе
это если считать что Зеленский собирался договариваться
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше входит в дискурс хоть и немного перверсивным образом
fox767676
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