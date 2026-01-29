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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18021180221802318024>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 11:53


остаются такие страны как Молдова или Грузия (1% на ФОП)...


Стадія прийняття: «від 500 ойро на баварське до починати платити податки». Проте є і незмінні речі - батьків утримувати будемо і далі ми. :P
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:06

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.

То скинь координати номерному фоксу, бо він мається тут, ніяк кордон не може перейти )



я могу и из отпуска не вернуться
но я требую полной легальности в этом вопросе и чем дальше, тем больше
в конце-коноцов от меня тебе не удастся здыхаться и придется тебе понести суровое наказание перед украинским народом за те гнусности что ты творишь :D

Это ты, шо ли, украинский народ ? )

Мда, фляга у тебя знатно свистит )

PS. не говоря уже о том, чтобы не вернуться из отпуска, нужно сперва в него поехать )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 06 чер, 2026 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается.
Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
Але ПРОТИ економічного бронювання..
Правда?
Нехай збагачуються корупціонери... головне щоб для люмпенів виглядало ща все справедливо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:25

  fox767676 написав:
  prodigy написав:це ппц який ти проросійський,

:)

Шевчук и лижет ж*** Путина аж захлёбывается ) это на деле

А на словах, Юра-музыкант, конечно весь такой аппазицонный )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 06 чер, 2026 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:28

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Це пздц якийсь..


Луки 9,21
1 Кор 6,12
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
время разбрасывать камни, и время собирать камни;


если ты собираешься воевать - то допустимо называть оппонета наркоманом или обреченным старым пердуном
если собираешься договариваться - то лучше такие оценки держать максимально в себе
это если считать что Зеленский собирался договариваться

В каком месте Путин собирался договариватся ?

Может вылезеш из винного погребка )
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:35

pesikot

не говоря уже о том, чтобы не вернуться из отпуска, нужно сперва в него поехать )


Раніше вирахували, що в Ужгороді без броні не прожити. А бронь - це не 100%-й, але шлях для поїздки у відпустку. Тому мабуть не без складнощів, але поїхати може. А далі боротьба зі спокусою, повернутись чи ні 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:43

  Hotab написав:pesikot

не говоря уже о том, чтобы не вернуться из отпуска, нужно сперва в него поехать )


Раніше вирахували, що в Ужгороді без броні не прожити. А бронь - це не 100%-й, але шлях для поїздки у відпустку. Тому мабуть не без складнощів, але поїхати може. А далі боротьба зі спокусою, повернутись чи ні 😅

От яка халепа ... і ще один критик заброньованих виявився заброньованим )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Может вылезеш из винного погребка )


У тебя IQ как будто ты в нем и родился :D

В любой войне всегда одна из противорбствующих сторон больше заинтересована в переговорах, другая - меньше, но результат в принципе возможен в случае грамотной дипломатии
Поведение Зеленского это пустопотужнее фарфаронство, как будто у него очереди в военкоматы и в консульства за украинскими паспортами, а в случае отказа Путина - во все районы Москвы полетит баллистика и реактивные бпла
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 13:50

  fox767676 написав:
  pesikot написав:Может вылезеш из винного погребка )


У тебя IQ как будто ты в нем и родился :D

В любой войне всегда одна из противорбствующих сторон больше заинтересована в переговорах, другая - меньше, но результат в принципе возможен в случае грамотной дипломатии

Ты свой ямняк прикрой ... )

Ответь на простой вопрос, когда Путин стремился к переговорам и миру ?

И ещё, чуть сложнее вопрос, кто же это начал полномасштабку 24.02.2022 ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:В любой войне всегда одна из противорбствующих сторон больше заинтересована в переговорах, другая - меньше, но результат в принципе возможен в случае грамотной дипломатии
Поведение Зеленского это пустопотужнее фарфаронство, как будто у него очереди в военкоматы и в консульства за украинскими паспортами, а в случае отказа Путина - во все районы Москвы полетит баллистика и реактивные бпла


Т.е. более слабые государства в войне находят аргументы для более сильных в пользу отстановки войны не доводя до геноцида своего народа. Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный и бестолковый лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом
fox767676
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