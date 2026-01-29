Согласно отчету, три четверти работников не рассчитывают на получение «умеренного» пенсионного дохода.



Слишком много людей сталкиваются с резким падением доходов после выхода на пенсию, при этом более трех четвертей из них не могут накопить достаточно средств для «умеренного» уровня жизни, предупредила отраслевая организация, занимающаяся вопросами пенсионного обеспечения.



В новом отчете организации Pensions UK говорится, что так называемый умеренный образ жизни обходится одному человеку в 32 700 фунтов стерлингов в год, а двум — в 45 400 фунтов стерлингов, но при этом, по оценкам, лишь 23% работающего населения смогут достичь такого уровня.

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Согласно отчету, минимальный уровень жизни на пенсии обходится примерно в 13 900 фунтов стерлингов в год для семьи из одного человека и в 22 500 фунтов стерлингов для семьи из двух человек.



Между тем, комфортный образ жизни на пенсии, по оценкам, обойдется в 45 400 фунтов стерлингов в год для одного человека и 62 700 фунтов стерлингов для пары. Организация Pensions UK заявила, что только 9% работников могут достичь этого уровня.

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Минимальный стандарт рассчитывается с учетом средств, необходимых для еженедельных покупок продуктов для пары, недельного отпуска в Великобритании, питания в ресторанах примерно раз в месяц и некоторых недорогих развлекательных мероприятий примерно два раза в неделю.



Согласно докладу, около 82% работающего населения достигнут минимального уровня.



«Гораздо меньше людей пойдут дальше. Это не соответствует ожиданиям людей относительно своего будущего. Без принятия мер слишком многие рискуют столкнуться с резким падением доходов после прекращения работы», — сказала Зои Александер из организации Pensions UK.