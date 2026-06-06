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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59

  won написав:
  Water написав:купа обмежень

ніякий дурень не працює по суботах

Зовсім там куку в ЄС поїхав дах?

Ну от із-за цього вони й проіграють у 21 столітті - шо граються в цей лібералізм, рівні права, інклюзію.


Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24

  Хомякоид написав:
  Water написав:
  Хомякоид написав: Яка Schwarzarbeit ?
Друг дитинства допоміг в роботі.
Робота нерегулярна, однодена.
Не може бути ?

Може, якщо безкоштовно, але не в будівництві. Ви гляньте відповідні сайти які послуги там пропонують, нам є будівельні роботи? А так ви домовились хрінзназким на ФБ, ціна робіт відповідна. Заплатили налом. Це що, офіційно в білу виконані роботи?


Друг допоміг залити підлогу в будинку в суботу.
Які закони я порушив. Прошу надати посилання.

Я вже надавав, повторювать не буду.
Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30

  Сибарит написав:Почитал жаркий спор и появилось подозрение, что он возник, если отбросить просто желание поспорить, исключительно из-за неточности формулировок. В самом начале прозвучало слово "нанять", которое совершенно не отражает сути правоотношений в обсуждаемом случае.
Когда частному лицу нужно выполнить какие-то работы в собственном доме, оно не нанимает работника - оно заказывает услугу. И это совершенно другие правоотношения. Клиент никогда и нигде не выступает налоговым агентом и не обязан проводить аудит финансовой деятельности того, кто оказывает ему услугу.

Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.
Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 00:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. поэтому по всему миру существуют миллионы бухгалтеров, налоговых консультантов, а главная задача любого бизнеса - законная минимизация налогов, а не раздача денег направо и налево.
​Налоги это легитимное насилие, принуждение. в цивилизованном мире это принуждение компенсируется контролем со стороны общества и сервисом со стороны государства.
Вам никто не запрещает отдавать всё до копейки чиновникам. Можно сразу отправлять им за границу,чтобы не нагружать казначейство и сложную систему откатов
Бетон
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  #<1 ... 3352335333543355
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