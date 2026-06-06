Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 17:59
Water відірваний від життя зовсім.
Я зустрічав багато людей, які окрім пятидневної роботи працювали ще на базис по суботам, навіть по неділям.
Додано: Суб 06 чер, 2026 18:24
Я вже надавав, повторювать не буду.
Ну й ще почитайте за брехню, якщо ви збрешете що виконавець ваш друг дитинства.
Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30
Знайти об`яву такого "будівельника" де можна, на стовбі чи в газеті? Ось і шукають у ФБ групі "Українці в Німеччині". Чому? Тому-що замовлена послуга, ось якраз той випадок, що ви написали, це юрособа. Звісно виконання таких робіт це не 165 ойро, а дорожче, дивлячись яка квадратура, ну і що вони там заливали, разів у 5.
Кому цікаво- підписуйтесь на ФБ і читайте, не реклама.
Додано: Нед 07 чер, 2026 00:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. поэтому по всему миру существуют миллионы бухгалтеров, налоговых консультантов, а главная задача любого бизнеса - законная минимизация налогов, а не раздача денег направо и налево.
Налоги это легитимное насилие, принуждение. в цивилизованном мире это принуждение компенсируется контролем со стороны общества и сервисом со стороны государства.
Вам никто не запрещает отдавать всё до копейки чиновникам. Можно сразу отправлять им за границу,чтобы не нагружать казначейство и сложную систему откатов
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