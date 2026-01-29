

Фесенко: «То, что Зеленскому удалось «достать» Путина, это несомненно»



Политолог — о переписке между Киевом и Москвой, переросшей в перепалку.



— Письмо Зеленскому Путину. Что это было и зачем? — пишет Владимир Фесенко. — Содержание и тональность этого письма вызвали бурные дискуссии.



В нем были и конкретные предложения по мирным переговорам, украинская позиция по условиям завершения войны, и в то же время было немало прямой критики и даже персонализированных обвинений и саркастических оценок в адрес Путина.



Для классической дипломатии это необычно. Так не пишут человеку, который пытаются в чем-то убедить. Именно это видимо и озадачило большинство комментаторов.



И мало кто удивился, когда Путин, не скрывая личных оскорблений в адрес Зеленского, отверг его предложения. Я думаю, что в Офисе президента Украины именно такого ответа и ожидали.



В то же время было заметно, что хотя это письмо формально было адресовано Путину, но по содержанию угадывались и другие адресаты: президент Трамп, европейские партнеры Украины, российское общество, международное общественное мнение.



В чем же был смысл этого письма? Зачем он был написан в такой противоречивой форме и обнародован, да еще во время Петербургского международного экономического форума, на котором должен выступить Путин?



Выскажу свои предположения на этот счет. Во-первых, на мой взгляд, ставка была сделана на то, чтобы сломать, прервать паузу в переговорном процессе, и вокруг него, вызвать, даже конфликтным способом, дискуссию на тему мирных переговоров. При этом демонстрировалась готовность Украины к мирным переговорам на компромиссных началах. И в то же время нужно было показать неготовность Путина к таким переговорам.



Все это было нужно также для того, чтобы опровергнуть российские нарративы о том, что именно Киев блокирует мирные переговоры, а Зеленский не хочет завершения войны.



В то же время, Украине нужно было четко продемонстрировать переговорную субъектность, поскольку для Кремля «дух Анкориджа» означал, что договариваться могут только США и Россия, а Украина должна только выполнять их договоренности. Содержание и тональность письма Зеленского показали, что договариваться придется именно с Украиной и с учетом украинских позиций.



Критические замечания в адрес Путина, акцент на слабых местах России и ее лидера, скорее всего, должны продемонстрировать, что Россия не сможет вести переговоры с Украиной с позиций силы.



Наконец, это письмо было реакцией и на последние заявления Путина и на помпезное политическое шоу в Петербурге. И здесь была разыграна двухходовка: сначала было громкое «поздравление» с атакой украинских дронов по Петербургскому нефтяному терминалу и Кронштадту, демонстрация состоятельности и эффективности украинских дальнобойных ударов.



А затем была информационно-политическая атака в виде «открытого письма Зеленского к Путину», на который российскому диктатору пришлось отвечать.



И было заметно, как это неприятно Путину. Все это ломало пафосный характер и Петербургского форума, и выступления Путина на нем.



Безусловно, в этом письме были и элементы троллинга Путина. Это уже особенности политического стиля Зеленского. То, что Зеленскому удалось «достать» Путина, это несомненно.



Другое дело, что это нивелирует саму возможность личных мирных переговоров между Зеленским и Путиным. Однако отмечу, что в Украине мало кто верит, что такие переговоры могут дать практический результат.



Мне кажется, что и сам Зеленский вряд ли в это верит, хотя тем не менее продолжает вызывать российского диктатора на прямые личные переговоры.



Поскольку письмо Зеленского к Путину воспринимают по-разному, в частности в зависимости от отношения к Украине и России, Зеленскому и Путину, я решил провести небольшой эксперимент.



Я попросил ChatGPT оценить письмо Зеленского по содержанию и тональности. Процитирую итоговый вывод:



«Если расставить акценты по важности, я бы оценил этот документ так:



1. Стратегическая политическая коммуникация для международной аудитории — примерно 50%.



2. Попытка перехватить инициативу в дискуссии о мирных переговорах — примерно 25%.



3. Психологическое и политическое давление на Путина и российские элиты — примерно 15%.



4. Непосредственная попытка убедить Путина согласиться на переговоры — примерно 10%.



Поэтому я не назвал бы этот текст ни сугубо мирной инициативой, ни сугубо пропагандистским документом. Точнее определение: политико-дипломатический манифест с переговорным предложением, адресованный прежде всего международной аудитории, а не самому Путину».



Такова оценка письма Зеленского Путину со стороны искусственного интеллекта. К ней можно по-разному относиться, но на мой взгляд она заслуживает внимания.



