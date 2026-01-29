fox767676 написав:У рф багато сценаріїв, нажаль Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ... Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії
Все що Ви написали вже було в 2022 р.
То позитив що написали був у 2022 , а деструктивні процеси для України зростають по наростаючій
Є позитивні і негативні процеси. От на сьогодні, позиції України кращі ніж в 2022. А позиції рф гірші ніж в 2022.
І динаміка не змінилась. Якщо зміниться, тоді зміниться.
Фесенко: «То, что Зеленскому удалось «достать» Путина, это несомненно»
Политолог — о переписке между Киевом и Москвой, переросшей в перепалку.
— Письмо Зеленскому Путину. Что это было и зачем? — пишет Владимир Фесенко. — Содержание и тональность этого письма вызвали бурные дискуссии.
В нем были и конкретные предложения по мирным переговорам, украинская позиция по условиям завершения войны, и в то же время было немало прямой критики и даже персонализированных обвинений и саркастических оценок в адрес Путина.
Для классической дипломатии это необычно. Так не пишут человеку, который пытаются в чем-то убедить. Именно это видимо и озадачило большинство комментаторов.
И мало кто удивился, когда Путин, не скрывая личных оскорблений в адрес Зеленского, отверг его предложения. Я думаю, что в Офисе президента Украины именно такого ответа и ожидали.
В то же время было заметно, что хотя это письмо формально было адресовано Путину, но по содержанию угадывались и другие адресаты: президент Трамп, европейские партнеры Украины, российское общество, международное общественное мнение.
В чем же был смысл этого письма? Зачем он был написан в такой противоречивой форме и обнародован, да еще во время Петербургского международного экономического форума, на котором должен выступить Путин?
Выскажу свои предположения на этот счет. Во-первых, на мой взгляд, ставка была сделана на то, чтобы сломать, прервать паузу в переговорном процессе, и вокруг него, вызвать, даже конфликтным способом, дискуссию на тему мирных переговоров. При этом демонстрировалась готовность Украины к мирным переговорам на компромиссных началах. И в то же время нужно было показать неготовность Путина к таким переговорам.
Все это было нужно также для того, чтобы опровергнуть российские нарративы о том, что именно Киев блокирует мирные переговоры, а Зеленский не хочет завершения войны.
В то же время, Украине нужно было четко продемонстрировать переговорную субъектность, поскольку для Кремля «дух Анкориджа» означал, что договариваться могут только США и Россия, а Украина должна только выполнять их договоренности. Содержание и тональность письма Зеленского показали, что договариваться придется именно с Украиной и с учетом украинских позиций.
Критические замечания в адрес Путина, акцент на слабых местах России и ее лидера, скорее всего, должны продемонстрировать, что Россия не сможет вести переговоры с Украиной с позиций силы.
Наконец, это письмо было реакцией и на последние заявления Путина и на помпезное политическое шоу в Петербурге. И здесь была разыграна двухходовка: сначала было громкое «поздравление» с атакой украинских дронов по Петербургскому нефтяному терминалу и Кронштадту, демонстрация состоятельности и эффективности украинских дальнобойных ударов.
А затем была информационно-политическая атака в виде «открытого письма Зеленского к Путину», на который российскому диктатору пришлось отвечать.
И было заметно, как это неприятно Путину. Все это ломало пафосный характер и Петербургского форума, и выступления Путина на нем.
Безусловно, в этом письме были и элементы троллинга Путина. Это уже особенности политического стиля Зеленского. То, что Зеленскому удалось «достать» Путина, это несомненно.
Другое дело, что это нивелирует саму возможность личных мирных переговоров между Зеленским и Путиным. Однако отмечу, что в Украине мало кто верит, что такие переговоры могут дать практический результат.
Мне кажется, что и сам Зеленский вряд ли в это верит, хотя тем не менее продолжает вызывать российского диктатора на прямые личные переговоры.
Поскольку письмо Зеленского к Путину воспринимают по-разному, в частности в зависимости от отношения к Украине и России, Зеленскому и Путину, я решил провести небольшой эксперимент.
Я попросил ChatGPT оценить письмо Зеленского по содержанию и тональности. Процитирую итоговый вывод:
«Если расставить акценты по важности, я бы оценил этот документ так:
1. Стратегическая политическая коммуникация для международной аудитории — примерно 50%.
2. Попытка перехватить инициативу в дискуссии о мирных переговорах — примерно 25%.
3. Психологическое и политическое давление на Путина и российские элиты — примерно 15%.
4. Непосредственная попытка убедить Путина согласиться на переговоры — примерно 10%.
Поэтому я не назвал бы этот текст ни сугубо мирной инициативой, ни сугубо пропагандистским документом. Точнее определение: политико-дипломатический манифест с переговорным предложением, адресованный прежде всего международной аудитории, а не самому Путину».
Такова оценка письма Зеленского Путину со стороны искусственного интеллекта. К ней можно по-разному относиться, но на мой взгляд она заслуживает внимания.
ЛАД написав:И никто не требует унижаться. Но когда лидер воюющей страны хочет заключить мир и предлагает переговоры, то такой тон недопустим. Уже писал, такое письмо Зе мог бы написать, если бы наши войска стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом. Тогда его предложение мира выглядело бы как милость победителя. В сегодняшней ситуации оно направлено на что угодно, но только не на предложение переговоров. На такое "предложение мира" Путин не мог согласиться ни при каких условиях. Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров. Если цель была такая, то вопросов нет.
Ушаков на пропозиції ЄС про долучитись до переговорів -відповідає дипломатичнo fuck off, марія захарова каже про Арменія як про жінку легкого поведіння (потім рже від власної "гумору" і чекає на таку ж реакції журналістки), то це дипломатія вищого рівня
а для того, щоб написати путіну і
зпропонувати мир
зовсім не обовязково щоб ЗСУ були під
Подольском или хотя бы Серпуховом
ви на 5му році війни не розумієте, шо у війні головне АРМІЯ, а не захоплені території, думаєте як і путін (категоріями Другої Світової війни)
ось вам два відео, які наглядно ілюструють сучасну війну
А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
треба не базікати, а слідкувати за новинами, або читати щось окрім цього форуму
хоч би deepstate
Бахмутський Демон повідомляє
3,14*** на Сході має контроль на деяких висотах завдяки чому їх пілоти працюють і вони пробують повзти по напрямках. Бої складні, їх темпи вдалося збити, їх логістика ріжеться потроху, наші мідли нарощуються, але їх молнії працюють. Попереду важкі бої на виснаження, міста будуть крити і далі кабами, фаби і далі будуть падати. Всі дуже чекають на наші КАБи вже. Розумію обережний оптимізм, але поки що 3,14*** ще зберігає сили, доведеться важко їх розмотувати в боях від Констахи і Покровська далі, і в Лимані.
рік тому повідомлення були в іншому характері: важкі бої тривають, це пекло
Білецький каже, що сьогодні на фронті ситуація найкраща після осени 2022р (коли ЗСУ звільнили Херсон і Харківщину), тому не треба принижувати Зеленського і критикувати його пісьмо, Хатаб вам вже 2 рази пояснив, але ви тердий шанкр
В ISW наголошують, що різні джерела використовують різні методики підрахунку змін на фронті, тому цифри можуть відрізнятися. Однак загальна тенденція залишається однаковою – російський наступ втрачає темп, а українські сили демонструють дедалі кращі результати.
За власними оцінками ISW, у травні російські війська захопили або проникли на територію площею близько 40 квадратних кілометрів. Водночас вони втратили контроль над приблизно 280 квадратними кілометрами.
ЛАД написав:Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы. Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы. Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю. Мы уже потеряли много городов.
ИМХО це все можна досить легко компенсувати, відбудувати і повернути, але для цього потрібне суттєве фінансування в кілька трильйонів. Якщо вдасться їх стягнути з москалів репараціями (реалістично в формі %, які США/ЄС автоматично будуть перераховувати в спец фонд при покупці їх нафти/газу/добрив. Купив барель за 100$, з них 20$ Україні, 80$- москалям...) то це й буде перемога України.