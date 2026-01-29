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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 09:59
ЛАД написав:
Вы неправильно розумієте.
Не надо принижуватися.
Но и хамить не надо.
"нема чого «сривать»" - нема. Но при таких письмах и не будет.
Такие письма подрывают даже попытки
вести переговоры о мире Трампом и Европой.
Возможно, такое письмо на это и рассчитано. Оно звучит в переводе на нормальный язык
так: "Нам не нужен мир, помогайте нам оружием и деньгами и мы будем воевать до победного конца".
Или вы тоже считаете, что надо воевать "до последней вербы"?
P.s. А силу показывать надо. Только не в письмах, а на поле боя.
пропаганда продовжується. ЛАД великий знавець геополітичних перемовин? може подивитися, як США й Іран перемовляються... Один лист підриває можливість перемовин з США та Європою? що ще вигадаємо на виправдання не бажання Раші проводити перемовини.
забули останні вимоги Раші - виведіть війська - ьепер вже з російським перемовин - а там вони подивляться. які привабливі умови. ви виведіть, а поті мРаша почне розповідати про Харків та Дніпро.
в перекладі на брехливу мову ЛАДа - це лише його хворобливі висновки...
й знову "остання верба" - але як завжди, так пишуть саме зрадофіли, жоден притомний українець так не пише...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:00
ЛАД написав:budivelnik Я не мучился ни в СССР
, ни в Украине.
Вполне нормально жил.
А с "з позитивним настроєм" я буду доживать, когда закончится война и мои дети и внуки останутся живы.
ти собі жив за часів срср, спокійно проживеш й за часів окупації. й схоже дітей з онуками теж хочеш туди затягнути.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 07 чер, 2026 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:01
Xenon написав:
ВСУ ударили по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом.
Движение через ААП "Джанкой" перекрыто
в Криму бензиновий колапс: сухопутний коридор під контролем ЗСУ, через кримський міст постачання пального заборонено, пароми не працюють
хай скидають пальне з ІЛ76(Ил-76МД-90А) на парашутах
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 07 чер, 2026 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:03
ЛАД написав:
...
Ещё раз.
Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться
?
Надо просто воевать "до последней вербы"?
й чергова маніпуляція - перемовини потрібні... коли Раша на них погодиться?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:07
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
Ещё раз.
Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться?
Ще раз, яка вам різниця що я там «щітаю». Я вам кажу, що переговорів нема і не передбачається і саме з вини пітуна. Тому нічого гіршого не зроблено.
Переговоров нет - согласен.
Не будет - это зависит и от нас.
Вам легче от того, что "саме з вини пітуна"?
Для чего тогда вообще нужно было это письмо?
Если бы не Маннергейм, финны тоже могли продолжать воевать и рассказывать - "переговоров нет по вине Сталина, он выдвигает невыполнимые условия". Как здесь рассказывает prodigy
они и в 1944 успешно били Красную Армию.
А разница, что вы там "щітаєте" всё же есть.
нам не легше, що перемовин немає - але це не наша вина. що ж нам треба зробити для перемовин - давайте конкретику, а не цю проруську пропаганду, що Україна не хоче перемовин. й для цього шукаєте бідь-який привід. ще раз скажу - Трамп не надто підбирає слова, як й іранці - але перемовини йдуть
Найближчим часом харашо не буде. Пізніше буде.
Оптимистичненький у вас пример с "харашо". Других вариантов нет?
на Раші інших варіантів найближчим й не дуже часом - не буде...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:10
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Ещё раз.
Вы считаете, что переговоры не нужны и нечего и пытаться
?
Надо просто воевать "до последней вербы"?
й чергова маніпуляція - перемовини потрібні... коли Раша на них погодиться?
Письмо -
заклик путіна до миру
-це гуманітарний крок і попередження перед нашими ударами (midle and deep strikes)
частково письмо розраховане і на Трампа (який предвзятий, і звинувачує Зеленського в ескалації, але удари путіна по Київу Трамп пропускає, чи переключається на якусь маячню (типу фінал НБА в Нью Йорку)
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:15
Banderlog написав: prodigy написав:
Ушаков на пропозиції ЄС про долучитись до переговорів -відповідає дипломатичнo fuck off
а смисл їх допускати в 2 сторонні переговори? Хотять договарюватись хай вступають в війну
бо саме Раша не хоче двосторонніх перемовин. вони бач великі, щоб домовлятися з Україною. може ЄС таки зможе вплинути на путіна - хоча поки не так багато можливостей...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:16
pesikot написав: Banderlog написав: prodigy написав:
Ушаков на пропозиції ЄС про долучитись до переговорів -відповідає дипломатичнo fuck off
а смисл їх допускати в 2 сторонні переговори? Хотять договарюватись хай вступають в війну
Ну то є так ... от Луку потрібно допускать, а европейцев - ні, ні, ні )
лука це нитка яка нас звязує з рф а єс заінтересований в продовженні війни.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:17
Shaman написав:
бо саме Раша не хоче двосторонніх перемовин. вони бач великі, щоб домовлятися з Україною. може ЄС таки зможе вплинути на путіна - хоча поки не так багато можливостей...
100% москалі не хочуть перемовин, але причина абсолютно інша: вони вважають, що перемагають. Україна аналогічно не хотіла перемовин восени 2022, коли наші герої вели осаду Херсона....
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Додано: Нед 07 чер, 2026 10:19
Banderlog написав: Shaman написав:
це ж все же колись було описано
И поскольку мы его верные подданные, мы ему услужим. Но поскольку мы его ночные подданные, мы и свою малую толику не упустим.
поки шо в нас монархії нема.
І нікому служити обовязку нема. В сучасному світі кордони це анахронізм, має бути вільний ринок як товарів так і робітників.
в сучасному світі не нападають на сусідів, бо в них не така мова й не така церква. тому ми живемо під час того, що ці різні світи перетинаються. якраз в Україні...
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