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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18034180351803618037
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 10:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо саме Раша не хоче двосторонніх перемовин. вони бач великі, щоб домовлятися з Україною. може ЄС таки зможе вплинути на путіна - хоча поки не так багато можливостей...

100% москалі не хочуть перемовин, але причина абсолютно інша: вони вважають, що перемагають. Україна аналогічно не хотіла перемовин восени 2022, коли наші герої вели осаду Херсона....

причин багато - одна з вагомих - зупинення війни в поточних умовах є великим ризиком для оосбистої влади путіна - бо дуже багато хто запитає "Навіщо все це було?"... такий собі цугцванг - й воювати - погано, а мир - ще більше ризиків для царя...

й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...

І поки, нажаль, через нерішучість наших союзників, в них є шлях для досягнення цих цілей.
Саме тому вони небезпідставно вважають, що перемагають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 10:40

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й хочуть все одно досягти максимальних цілей - проросійську політику на України (й не розуміють, що це просто неможливо...) хоча навіть тут дехто ці ідеї пропихує...

І поки, нажаль, через нерішучість наших союзників, в них є шлях для досягнення цих цілей.
Саме тому вони небезпідставно вважають, що перемагають

Нерішучість стає меншою. 100тис.хороших руських за 1 рік. Відсутність бензину на Криму, і воплі від виносу складів і ппо, і розіпаній всього воєного на території непідконтрольній Україні території вражає. Китай поки що такої допомоги надати не може у технологіях, він не має цих технологій.
Наразі трамп відходить не лише від України, а і захисту оркостану. По їх території летить де лише можна.
Востаннє редагувалось stm в Нед 07 чер, 2026 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 10:42

:mrgreen:

Всего 20 литров на одну машину в неделю будут продавать теперь в Севастополе, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Контролироваться заправка топлива на АЗС будет через QR-коды, которые выдаются онлайн ограниченным количеством в сутки и уже успели закончиться на сегодня.

Кроме того, прекращается заправка для частных лиц по ранее купленным топливным талонам.
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