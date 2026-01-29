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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:04
ЛАД написав:
И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев
Ти ж прочитав що я написав
Знову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв?
А чому пропустив виїзд москалів ?
Памятаєш мої таблички...
_________________1991 рік________________2020 рік
Всього населення - 51 млн_________________40 млн
______Українців - 35 млн__________________35 млн
______росіян ___ -16 млн___________________5 млн
Тобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує?
Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.
ПС
от так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:04
Shaman написав:
............
ми вся обговорюємо перемовини, але навіть умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає...
.........
Были "28 пунктов" Трампа после Анкориджа, которые Путин был готов "принять за основу"
Написаны они были, вероятно, на основе бесед Трампа с Путиным.
Мы их дружно осудили и похерили.
И разработали вместе с Европой свои, которые не принял уже Путин.
После этого Трамп сильно остыл в своих попытках примирения. И сказал: "Пусть воюют, пока не поумнеют".
И американских предложений сегодня нет. Или мы о них не знаем.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:07
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
Якщо я вимагаю від них ДОПОМОГТИ фронту - це не тотожно - йти на фронт..
Чи для тебе - те саме?
А воевать-то кто будет?
Или должны только "ДОПОМОГТИ"?
Ти береш на себе відповідальність ВІДПРАВЛЯТИ когось на фронт?
Якийсь ти дивний...
Шаману який ДОПОМАГАЄ - ти в цій опції відмовляєш
А за совком який ЗАВАЖАЄ - опцію відправляти - залишаєш.
Давай
Труси-Хрестик
Ти або человеколю або заткнись.
ПС
Якщо людина почне СЬОГОДНІ допомагати , то ймовірність того що завтра вона сама вирішить піти на фронт -на порядок вища ніж коли людина веде себе як ладви мені винні, але я старий і з мене пісок сипеться-тому слухайте мене, а я вас в пятій точці все одно бачу.
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budivelnik
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:07
ЛАД
ви 5 років оминаєте увагою успіхи ЗСУ (і не тільки не фронті)?
У ці дні Україна реалізує масштабний план із примусу Росії до миру, намагаючись втілити той самий задум з перерізання "сухопутного коридору в Крим", який провалився під час масштабного контрнаступу 2023 року. Тільки тепер Україна діє іншими методами і, схоже, досягає успіху. Про це йдеться в публікації британського видання The Telegraph.
У публікації зазначається, що ще пів року тому позиції Москви виглядали значно сильнішими: російські війська просувалися вперед, а Україна відчувала гострий дефіцит ресурсів. Однак нині ситуація змінюється: українські дрони дедалі частіше завдають ударів по важливих об’єктах на території РФ та окупованих територіях, а темпи російського наступу суттєво сповільнилися.
Видання звертає увагу на трасу Р-280, яка з’єднує Ростов-на-Дону з окупованими Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем і Кримом. Саме ця магістраль стала однією з головних цілей українських ударів. Протягом останніх тижнів на маршруті регулярно знищуються вантажівки, паливозаправники та інша техніка, що забезпечує постачання російських військ.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:09
ЛАД написав:
Были "28 пунктов" Трампа после Анкориджа, которые Путин был готов "принять за основу"
Написаны они были, вероятно, на основе бесед Трампа с Путиным.
Я не зрозумів
Путін-Трамп домовились
а Україна має виконати...
Якщо я домовлюсь з Шаманом - що ти даремно жуєш хліб і ми вирішимо що тобі пора помирати - ти будеш виконувати нашу домовленість?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:09
ЛАД написав: Shaman написав:
............
ми вся обговорюємо перемовини, але навіть умов не можемо обговорити - бо наші умови або американські є, а руських окрім їх вимог з самого початку - немає...
.........
Были "28 пунктов" Трампа после Анкориджа, которые Путин был готов "принять за основу"
Написаны они были, вероятно, на основе бесед Трампа с Путиным.
Мы их дружно осудили и похерили.
И разработали вместе с Европой свои, которые не принял уже Путин.
После этого Трамп сильно остыл в своих попытках примирения. И сказал: "Пусть воюют, пока не поумнеют".
И американских предложений сегодня нет. Или мы о них не знаем.
взяти за основу - дуже сильна позиція. але то таке - але це американські пункти - від руських ніяких 28 пунктів не було - лише їх незмінні вимоги.
й друге - не подобаються наші пункти (хоча вони не сильно відрізняються від американських) - нехай свої озвучать. руські ДОСІ не озвучили жодних вимог, за всі чотири роки. єдине, що озвучене - вивести війська з російських територій...
й головне - перемовин немає. в Ірані є, а в нас - немає...
причина набагато простіше - руські не хочуть зараз домовлятися. важко визнати очевидно? чому не хочуть - це вже інше питання..
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 07 чер, 2026 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:10
budivelnik написав: ЛАД написав:
Были "28 пунктов" Трампа после Анкориджа, которые Путин был готов "принять за основу"
Написаны они были, вероятно, на основе бесед Трампа с Путиным.
Я не зрозумів
Путін-Трамп домовились
а Україна має виконати...
Якщо я домовлюсь з Шаманом - що ти даремно жуєш хліб і ми вирішимо що тобі пора помирати - ти будеш виконувати нашу домовленість?
щось почнуться розмови, як два бендерівця мордують бідного ЛАДа
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:11
budivelnik написав: ЛАД написав:
И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев
Ти ж прочитав що я написав
Знову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв?
А чому пропустив виїзд москалів ?
Памятаєш мої таблички...
_________________1991 рік________________2020 рік
Всього населення - 51 млн_________________40 млн
______Українців - 35 млн__________________35 млн
______росіян ___ -16 млн___________________5 млн
Тобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує?
Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.
ПС
от так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%...
Можете подтвердить ваши домыслы какими-нибудь реальными данными о выезде в РФ?
Уже когда-то отвечал - при записи национальности со слов
национальность меняется очень легко. Особенно в смешанных семьях, которых у нас было достаточно много.
Уже приводил пример знакомой, у которой отец был украинец, а мать еврейкой. В советские времена она была украинкой, потом, когда стало нужно, стала еврейкой. И дети, соответственно, тоже.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:13
Shaman написав:
руські не хочуть зараз домовлятися.
А чому вони, поки вважають, що перемагають, мають хотіти змінювати свої умови?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 15:15
budivelnik написав: ЛАД написав:
Были "28 пунктов" Трампа после Анкориджа, которые Путин был готов "принять за основу"
Написаны они были, вероятно, на основе бесед Трампа с Путиным.
Я не зрозумів
Путін-Трамп домовились
а Україна має виконати...
Якщо я домовлюсь з Шаманом - що ти даремно жуєш хліб і ми вирішимо що тобі пора помирати - ти будеш виконувати нашу домовленість?
Не буду.
Но и не буду писать о ваших предложениях. Просто не буду обращать внимания на чушь.
А шаман пишет об американских и отсутствии российских.
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