ЛАД написав:После этого Трамп сильно остыл в своих попытках примирения. И сказал: "Пусть воюют, пока не поумнеют".
Tramp зробив для путіна багато цікавих пропозицій на випадок припипеня БД(навіть не миру), а той сказав, що зупинка буде вигідна для України(не для рф), тому що ми наступаємо і просуваємось
Тоді Трамп психанув і "погрожував через 2 тижні"(потім тиждень, потім пару днів) запровадити пекельні санкції проти рф (тобто намагався працювати "кнутом і пряником") ви багато чого вже не памятаєте нагадаю вам план Трампа(тобто Кіріла Дмитрієва/Путіна)
МИРНИЙ ПЛАН із 28 пунктів, із яким президент США Дональд Трамп вимагає погодитися президента України Володимира Зеленського до 27 листопада, розробили спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський переговірник Кирило Дмитрієв під час їхньої зустрічі у Маямі у жовтні. Сам президент США дізнався про нього в останній момент, повідомило агентство Bloomberg
гадаю, що Трамп не прочитав план а подивися по діагоналі, головне план є, нехай Зеленський підпишить до Дня Подяки(27 листопада)
один з пунктів плану: обі сторони отримають амністію і не висуватимуть претензії в майбутньому(тобто понять і пробачити)
ви би точно все підписали не читавши? як пяний Єльцин спочатку підписав у Беловежський пущі угоду , а потім через місяць намагався захапати ВЕСЬ чорноморський флот.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 07 чер, 2026 15:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И уменьшение населения за 30 лет на 10 млн. с 52 до 42 млн. это не "дикое" уменьшение, которое "легко" объясняется выездом 0,3 млн евреев
Ти ж прочитав що я написав Знову взявся за старе.. за 0,3 млн Євреїв? А чому пропустив виїзд москалів ? Памятаєш мої таблички... _________________1991 рік________________2020 рік Всього населення - 51 млн_________________40 млн ______Українців - 35 млн__________________35 млн ______росіян ___ -16 млн___________________5 млн
Тобто те що при розвалі імперії , імперці з російським корінням здриснули з окупованих територій на материнську для них території - тебе це не дивує? Будеш мати час- подивишся як змінилась кількість Сербів в Хорватії, Косово, Боснії -- в порівнянні з часами Югославії.
ПС от так пропоГАНДОНИ і заробляють гроші, просто витягуючи 3% і забуваючи про 97%...
Можете подтвердить ваши домыслы какими-нибудь реальными данными о выезде в РФ? Уже когда-то отвечал - при записи национальности [b]со слов национальность меняется очень легко.[/b] Особенно в смешанных семьях, которых у нас было достаточно много. Уже приводил пример знакомой, у которой отец был украинец, а мать еврейкой. В советские времена она была украинкой, потом, когда стало нужно, стала еврейкой. И дети, соответственно, тоже.
кАкІє вАшІ дАкАзАтЕльствА..... ? Давай по порядку 1 Якщо тобі потрібні паспортні данні 10 млн зникнувших з України в 1991-2001 роках - то я відразу скажу що в мен їх немає Але при цьому зауважу В тебе також таких данних не має, тобто по цьому пункту ти маєш право не приймати ці дання я маю право бачити в пятій точці твоє право. 2 Поясни мені чи працювала твоє теза яку ти і я виділили в часи совка? Якщо працювала Тоді все просто Ті кого в часи совка ЗМУСИЛИ назвати себе роССіянином, як тільки зник цей тиск-відразу назвали себе тим ким і були. Додам Тиск в Україні по питанню національності НА ПОРЯДОК нижчий ніж в педерації. Просто глянь - ти ТУТ пишеш педераційною А тепер зайди на російський форум і напиши щось УКРАЇНСЬКОЮ різниця в часі між тим що тебе тут за 12 років агресії не заблокували по мовній ознаці і тими годинами-днями коли тебе заблокують педераційні форуми - і є співвідношеннями тиску 3 Поясни мені Україна ПЕРЕСТАЛА задовільняти РОСІЯН як Батьківщина, але в них РАДЯНСЬКИЙ паспорт і на них тисне мовне питання(тай бандерівці потихеньку приходять до влади , особливо діти тих кого в Сибір/Далекий Схід) імперія відправляла... У нас 2/3 уряду 1991-2005 років - народилися(форум не хоче пропускати уро.дженці) РоССії... правда місця народження в них Магадан/карлаг..... В яку республіку вони поїдуть ? Даш відповідь -ЛОГІЧНО без виписок з паспортів- тоді й продовжимо.
ПС нагадаю ще раз Відразу виїхало пару мільйонів(педерація за рахунок нафти краще стала жити ніж Україна, тому всі хто мав звязки в россії туди чухнув в перші роки) За 30 років за рахунок народжуваності впало на 3 млн осіб мінімум Після анексії ОРЛО і Криму ще впало на 4-5 млн Після 2022 року виїхало ще 5-8 млн... Тому так Сьогодні на теренах України , якщо є 25-30 млн - то це добре.. Але це не тому що МИРНА УКРАЇНА погана це тому що в України є дебільний сусід.
[quote]Людина отримує персональний QR-код. Він надає право придбати 20 літрів пального. Але лише для конкретного автомобіля. Бензин доступний тільки за умови пред’явлення цього QR-коду. Кількість доступних QR-кодів щодня відповідатиме обсягу пального, що перебуває у вільному продажу на добу. Отриманий QR-код необхідно використати в період з 09:00 до 21:00 поточного дня. В інший час АЗС "ТЕС" не працюватимуть.
prodigy написав:Гітлер навіть у грудні 1944(контр наступ в Арденах) вважав що перемагає
1. На конференції в Касабланці в січні 1943 року США та Британія проголосили політику беззастережної капітуляції Німеччини 2. після замаху 20 липня 1944 року змовники навколо Штауффенберга планували після усунення Гітлера негайно розпочати переговори із Заходом.
А реально в Вермахта не було причин починати перемовини до провалу "Цитаделі", а після - не було причин починати перемовини вже в совка і союзників, бо там при владі був Черчіль, а не Чемберлен.
Дюрі-бачі написав:саме тому й виїхали, що ................... Але основна причина (50%) в тому, що в нас влада погана. Навіть найкращий Ющенко це просто жах.
++++ Я б сказав, більше 50%. І набагато більше.
Для тих кому власне фаберже заважає - погано при будь якій владі Всоте наголошу 1 Той хто заробляє менше 100 000 грн/місяць - для влади (податкова/прокуратура/поліція/Ющенко/Зеленський) - не цікаві від слова взагалі. Не цікаві по тій простій причині що забрати заробіток за місяць - можна, але толку , якщо вони в місяць НІЧОГО не роблячи мають Більше 2 Якусь цікавість для влади становлять бізнеси від 100 000 до 500 000... Але як правило це райради (районний голова/районний прокурор/районний поліцейський.. 3 І тільки вище 500 000 ( та й то з певними уточненнями) -Ви потрапляєте під прес (хабарі/умови поділитись і так далі...
Виходячи з цих пунктів Дюрабачі - ти бачив в очі цифри які я описав? Хто з ВЛАДИ за останні 10 років чим конкретно тобі не дав заробити хоча б на рівні пункту 1?
Звідси висновок Влада дала можливість стартувати 2 млн підприємців які отримали ЄДИНИЙ податок в розмірі або 50 000 грн/рік(друга група) або 4%+ПДВ, або 6% (третя група) Практично жодної документації - роби що хочеш (якщо не лізеш в акцизні товари)..
То чому не робите? Ще раз в якій точці підїзду насрала влада? Нема дешевих кредитів... - так ви ж не хочете класти гроші під дешеві депозити Нема землі на Хрещатику або коло Оперного ... - так а хто обіцяв що Ви достойні цих місць і чим ви кращі тих нехай 10 млн інших мешканців України які також хочуть отримати за 1000 доларів/сотка в центрі обласного міста....
ПС З архітектором району - 3 рази За 30 років бізнесу я зустрічався з районним прокурором - один раз З головою райради - три рази З заступником голови по економічним питанням - 10 разів З головою обласної податкової - 2 рази З начальником ВБЕЗ - 2 рази ( з яких 1 раз мене попросили проконсультувати певну бізнесову ситуацію)
То як на вас може вплинути влада, коли ви з нею не стикаєтесь.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 07 чер, 2026 16:07, всього редагувалось 1 раз.