Додано: Нед 07 чер, 2026 16:42

Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Якого тобі полегшення ще треба? Якого тобі полегшення ще треба?

Як мінімум скасування вимоги мати первинну документацію (бо зараз влетіти в штраф на 150% - раз плюнути), можливість вносити все в РРО протягом звітного періоду, а не одразу доступ до держ. тендерів без геморою і наявність нормальних грантів як в ЄС. Як мінімум скасування вимоги мати первинну документацію (бо зараз влетіти в штраф на 150% - раз плюнути), можливість вносити все в РРО протягом звітного періоду, а не одразу доступ до держ. тендерів без геморою і наявність нормальних грантів як в ЄС.

1 Яка така первинна документація на 3-тій групі?Там єдина вимога-скільки грошей пройшло по рахунку і з тої суми 5% ПДФО+1% Військовий..Про РРО - ти скільки маєш операцій в місяць? Три-пять-десять? і важко РРО привязати до рахунку+провести інкасацію раз в квартал готівки?В мене Загальна система і 200-600 операцій по РРО в день , я можу щось виступати , тим більше що треба ще й ПДВ..А ти про що?2 А при чому тут комерційні гранти до Держави?Якщо ти ЦІКАВИЙ іноземцям - то грант отримаєшНе цікавий - ніяка Держава тобі не допоможе.3 Яка фіг різниця в якій валюті що рахується якщо в тебе оборот менше 1,5 млн рік..Ну втратиш ти 1000 грн в місяць і отримаєш не 75 000 а 74 000...Ти точно нормальний?Справки про те що зануда або ботанік -ще не отримував?Хтось з реальних тутешніх бізнесменів вже РЖЕ з тих труднощей які створила влада аспіранту?ПСЗверніть увагу, людина не в стані зберегти три замовлення, десять оплат ... і при цьому може отримати до 350 000 в квартал ... і ще вважає що ВЛАДА погана.ППСвидно що фаберже тиснуть на мозок....