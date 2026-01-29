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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18048180491805018051>
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И американских предложений сегодня нет. Или мы о них не знаем.


Президент України Володимир Зеленський минулого місяця запросив Романа Абрамовича до Києва, аби через нього передати Путіну пропозицію про прямі переговори. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох людей, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, Зеленський звернувся до російського олігарха з проханням поінформувати Путіна про його згоду на зустріч – уперше за час повномасштабної агресії РФ.

Як зазначає джерело, таким чином Київ хотів показати серйозність своїх намірів щодо миру. Україна також розраховувала, що успішні удари по нафтопереробних об'єктах Росії та зупинка російського наступу силами ЗСУ підсилять, за наявними даними, "стимул для негайного припинення вогню".


"Він потрібен, бо він єдиний росіянин, який ладнає з усіма".

Проте Путін на пропозицію не відреагував. Очевидно, Москва досі робить ставку на перевагу у ресурсах, зазначає FT. На Петербурзькому економічному форумі 5 червня Путін сам підтвердив зустріч із якимось "неофіційним" російським бізнесменом, не назвавши імені.

Уже наступного дня депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко публічно написав у Telegram, що йшлося саме про Абрамовича.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 17:55

Похоже после этих встреч и разговоров и произошел и обстрел Киева и удар скворешниками

Не договорились..

Арахамія недовго розмовляв з путіним по телефону під час зустрічі з російським олігархом Абрамовичем: це було кілька тижнів тому, – Ukraine context.

Вказується, що вже після цього, Абрамович приїжджав до України на особисту зустріч із Зеленським, про яку і говорив путін.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 18:03

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Поспілкувались 3 хвилини і виявляється ВИ з ВЛАДОЮ не пересікались ЖОДНОГО РАЗУ, і пересікатись поки не досягнете рівня хоча б 3-5 млн грн/рік обороту - не будете

я вчусь на чужих помилках і не хочу платити мільйони штрафу як інші. Яскравий приклад того як влада не дає ФОП вести бізнес:
https://iplex.com.ua/doc.php?regnum=134001339
Достатньо дочитати до третього абзаца постанови , щоб побачити що це продаж айфона......
Тут ШАХРАЙСТВО з боку ФОПА а не наїзд з боку податкової.
Підприємець
а - не видав чек при контрольній закупці
б - мав в магазині 10 позицій продукції без ЖОДНИХ документів звідки вони взялись ( при бажанні можна було заявити що ці товари крадені і підводити не під економіку а під перепродаж краденого
1. Iphone 14 Pro Max 128 Gb чорно-сірий IMEI:НОМЕР_1 вартістю 44 885,00грн;
2. Iphone 14 Pro Max 265 Gb фіолетовий IMEI:НОМЕР_2 вартістю 52 699,00 грн;
3. Iphone 14 Pro 128 Gb сірий IMEI:НОМЕР_3 вартістю 26 699,00 грн;
4. Iphone 12 265 Gb червоний IMEI:НОМЕР_4 вартістю 35 014,00 грн;
5. Iphone 14 Pro Max 128 Gb фіолетовий IMEI:НОМЕР_5 вартістю 50 799,00 грн;
6. Iphone 14 Pro 265Gb сірий IMEI:НОМЕР_6 вартістю 48 399,00 грн;
7. Iphone 13 128 Gb синій IMEI:НОМЕР_7 вартістю 25 499,00 грн;
8. Iphone 13 128 Gb білий IMEI:НОМЕР_8 вартістю 25 499,00 грн;
9. Apple Ipad Air 64 Gb Blue (MM9E3) 2022 used IMEI:GJXQP73DVO вартістю 23 799,00 грн;
10. Ipad Pro 265 Gb ІSpace Gray IMEI:SDMPYD7N4KD8C вартістю 31 113,00 грн.

Висновок
Це гарний приклад для тих операцій про які Ви мрієте
людині було западло офіційно отримати десять позицій товару і задокументувати - тому за свою хитровимаханість він отримав позов на суму товару в 364 000+

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:зайдіть в науку після того як вирішите побутові питання.
А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях. Тільки ці можливості надає не Україн
Ніякі постанови влади не можуть змінити ведення бізнесу
Тому вибирайте
або ХОЧЕТЕ заробляти
Або хочете займатись ХОББІ....Труси-Хрестик

Заробляти -важко ,якщо це більше середньої по країні
Вимагати від влади щоб за ХОББІ хтось платив ДЕСЯТЬ середніх по країні - це фантазія про розового понні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 18:15

  Дюрі-бачі написав:А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях. Тільки ці можливості надає не Україн


А це вже шахрайство :D

Так на Україні таких можливостей мало.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:04

  vt313 написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:...........
А так, я не бачу причин для капітуляції.

Я тоже.
Но других вариантов не существует?
Только либо война, либо капитуляция?


Офіційна позиція росії, - денацифікація (знищення нації), демілітаризація (знищення армії) України. Вони готові вести переговори виключно на цю тему.
Більше нічого.
Я не знаю, что конкретно имеет ввиду Путин под денацификацией. В Стамбуле об этом не было ни слова. Во всяком случае. в опубликованных документах.
В Германии проводилась серьёзная денацификация. После поражения (разгрома) в войне и в условиях оккупации. Но никакого "знищення нації" не произошло.

Що там робиться на неофіційному рівні я не знаю. От, зовсім, жодної інформації.
Але обміни полоненими є
Я, как понимаете, тоже не знаю.
Но, насколько знаю, все последние обмены проводились при чьём-нибудь посредничестве (Турции, СА, кажется, США). Возможно, ошибаюсь, не отслеживал специально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:06

  vt313 написав:
  Дюрі-бачі написав:А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях. Тільки ці можливості надає не Україн


А це вже шахрайство :D

Так на Україні таких можливостей мало.

Почему обязательно "шахрайство"?
Считаете, что зарубежные грантодатели дают лёгкие возможности воровать их деньги?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:09

Дюрі-бачі
Вы сосредоточились на личных проблемах с владой.
Я, когда говорил о "больше 50%", имел ввиду более общие вопросы, касающиеся управления экономикой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:16

:mrgreen:

Я НЕ давав американцям гарантій не розпочинати нових війн. Навіщо тоді мені було будувати найсильнішу армію у світі?, — Трамп
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:19

ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2026 19:30

  ЛАД написав:Почему обязательно "шахрайство"?
Считаете, что зарубежные грантодатели дают лёгкие возможности воровать их деньги?


Так, хоча я б не назвав це крадіжкою.

Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант.
Виконують всі формальності.
Але наукою при цьому не займаються.

Це не те, що вчений не отримав результат.
Люди і не збирались його отримати.
vt313
 
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