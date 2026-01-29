Выдающийся австралийский врач Ричард Скольер скончался спустя три года после того, как у него была диагностирована агрессивная опухоль головного мозга.



59-летний Скольер попал в заголовки мировых новостей благодаря своему решению пройти рискованное, впервые в мире экспериментальное лечение глиобластомы, назначенное его подругой, профессором Джорджиной Лонг, — основанное на собственных научных открытиях в области рака кожи.

.......Будучи содиректорами Австралийского института меланомы, за последнее десятилетие эти двое провели исследования в области иммунотерапии, которая использует иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками, что значительно улучшило результаты лечения пациентов с запущенной меланомой во всем мире. Сейчас половина пациентов фактически излечена, по сравнению с менее чем 10%.

........«Мной всегда двигало убеждение, что мы все обязаны стараться изменить будущее других и сделать мир лучше... Я живу в соответствии с этим принципом в полной мере».

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Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал профессора Скольера «одним из наших самых ярких талантов и человеком с большим сердцем».



«Каждый день этот замечательный человек — специалист по онкологическим заболеваниям, ставший героем своих собственных историй, — делился с нами своими секретами и поддерживал нас всех в этом процессе».



Профессор Скольер, один из самых уважаемых врачей страны, стал национальным достоянием. В 2024 году он был назван «Австралийцем года» наряду с Лонгом.