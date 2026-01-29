ЛАД написав:Я, когда говорил о "больше 50%", имел ввиду более общие вопросы, касающиеся управления экономикой.
Так і я мав більш загальні претензії, але Будівельник почав питати про особисте. ИМХО тільки при Ющенку 2007-08 р. влада хоч трохи виконувала свої соціальні функції, але категорично недостатньо, якщо порівнювати із владою тієї ж Польщі. Я чудово розумію, що наш сусід суттєво ускладнював життя нашій владі, але ИМХО внутрішня корупція і неефективність шкодила ще більше
Ой+ написав:Гранти є різні, мій приятель полюбляв взагалі без зобов'язань.
Ніколи в житті не приймав участі в грантах без зобов'язань. Мінімум мала бути якась поїздка з виступами
vt313 написав:Це виглядає так. Люди пишуть правильний запит, отримують грант. Виконують всі формальності. Але наукою при цьому не займаються.
Ви не праві. Результат отримується, але не видається весь за 1 грант, а ділиться на 3-5...
Не спорю, може так і є.
Я про допис ------ А мені подобається в цій галузі: заробляти достатньо для мене при мінімальних зусиллях. ---------
Гранти видаються щоб підтримати людей які важко працюють при низькому доході
Те гранты, что я знаю, для такого не выдавались. Не для того, чтобы просто поднять людям зарплату. Выдавались либо для того, чтобы выполнить работу, которая без гранта просто не будет сделана, либо для того, чтобы у людей просто была работа (но работа должна была быть сделана!). Правда, речь о научных грантах. Как с другими, не знаю. И не знаю грантодателей, которые давали деньги просто так, на поддержек штанов и не требовали выполнения работы.
ЛАД написав:Я тоже. Но других вариантов не существует? Только либо война, либо капитуляция?
Офіційна позиція росії, - денацифікація (знищення нації), демілітаризація (знищення армії) України. Вони готові вести переговори виключно на цю тему. Більше нічого.
Я не знаю, что конкретно имеет ввиду Путин под денацификацией. В Стамбуле об этом не было ни слова. Во всяком случае. в опубликованных документах. В Германии проводилась серьёзная денацификация. После поражения (разгрома) в войне и в условиях оккупации. Но никакого "знищення нації" не произошло.
так й на Раші знищення не буде після дерашизація - нація оотримає можливість розвиватися далі без цього імперського баласту. але це коли мова йде про реальну денацифікацію.
коли про це патякають руські (в країні де реально напівнацистський режим) - це вони так маскують бажання встановити проросійську владу. ось що вони мають на увазі.
Тут много разговоров о богатстве, о люмпенах, о вкладе в развитие страны. Сегодня умер Ричард Скольер. Судя по всему, он был далеко не беден, но помнить его будут не благодаря этому.
Выдающийся австралийский врач Ричард Скольер скончался спустя три года после того, как у него была диагностирована агрессивная опухоль головного мозга.
59-летний Скольер попал в заголовки мировых новостей благодаря своему решению пройти рискованное, впервые в мире экспериментальное лечение глиобластомы, назначенное его подругой, профессором Джорджиной Лонг, — основанное на собственных научных открытиях в области рака кожи. .......Будучи содиректорами Австралийского института меланомы, за последнее десятилетие эти двое провели исследования в области иммунотерапии, которая использует иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками, что значительно улучшило результаты лечения пациентов с запущенной меланомой во всем мире. Сейчас половина пациентов фактически излечена, по сравнению с менее чем 10%. ........«Мной всегда двигало убеждение, что мы все обязаны стараться изменить будущее других и сделать мир лучше... Я живу в соответствии с этим принципом в полной мере». .............. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал профессора Скольера «одним из наших самых ярких талантов и человеком с большим сердцем».
«Каждый день этот замечательный человек — специалист по онкологическим заболеваниям, ставший героем своих собственных историй, — делился с нами своими секретами и поддерживал нас всех в этом процессе».
Профессор Скольер, один из самых уважаемых врачей страны, стал национальным достоянием. В 2024 году он был назван «Австралийцем года» наряду с Лонгом.
В 2021 году в рамках награждений по случаю дня рождения королевы он был назначен офицером Ордена Австралии за «выдающиеся заслуги перед медициной, особенно в области меланомы и рака кожи, а также перед национальными и международными профессиональными организациями» .