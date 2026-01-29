Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Нам потрібна відповідь на головне питання: якою буде країна після війни. Не просто відновленою, а сильнішою. З новою індустріалізацією, сучасними виробництвами, технологічним експортом та потужною економікою.
Не менш важливими є енергетична безпека, повернення українців додому, підтримка внутрішньо переміщених осіб та гідна інтеграція ветеранів у мирне життя.
Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
Это мэр Харькова. И при желании это можно называть популизмом, а можно постановкой целей государства. Он не говорит о повышении пенсий и зарплат или ещё о каких-то плюшках, а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе. И, кстати, он действует в этом направлении, руководствуясь подходом Дюрі-бачі, - встречается с западными мэрами и политиками, пытаясь договориться о поддержке Харькова в направлении такого развития. И, к сожалению, "мир ще не підписано". Я чуть выше этого поста выкладывал его сообщение о прилётах в Харькове.
Schmit написав:Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
Шміт, ваші помийні відео всеодно ніхто тут не дивиться. Якщо хочете поговорити, то ось вам два питання: 1) чому на вашу думку зараз відбувається "жест доброї волі" з Кінбурну? Пляжний сезон же ж щойно розпочався і мазуту там немає 2) які перспективи продажів лісапєтів та розведення віслюків та коней на рф?
Schmit написав: Перші три хвилини відео - саме такий відкритий лист Зе повинен був відправити пу, якщо б дійсно хотів досягти миру. Але...
а в додаток записати відео і почати с того,
Зе встав на коліна розом з АП і Кабміном і со слезами на очах "єтот мир наближали як могли"
космополіта Любарского не варто слухати(чи дивитись), бо то він єврей то ні, то демократ то респ, глибоко в душі він залишився досі радянським чоловіком, як ЛАД, лавров, ушаков, путін(який з них? той що вірші українські читав, той давно помер), а ці "двійники" -вони ляльки з балагану