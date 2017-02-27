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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2026 12:05
Hotab написав:
По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.
Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.
Юнекс продавал в пятницу, 44.45.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 12:50
Hotab написав:flyman
44.65 хто купив, той пошкодує (с)
Proofy написав: Hotab написав:
По факту Райф пропонує сьогодні на 10.00 курс «ніякий». Обмінки дають краще.
Єдиний плюс Райфа - він відправляє валюту закордон без комси.
Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.
Юнекс продавал в пятницу, 44.45.
ще згадайте на Паску курс
а рік тому, беззбитковий "керітрейд" по ОВДП розраховувся ПА42
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