Виношу свою пропозицію на обговорення. Бачу дискусію, яка тільки набирає оберти від військових з питанням «де збільшення зарплат?» і про терміни, на ютуб в «Є питаннях» теж випуск і купа коментів навалили про зарплати. І дійсно, коли заходить мова про збільшення з 20 до 30 і бюджет на це виникає в мене особисто пропозиція: якщо з грошима туго може бути, бо багато людей в армії, яким треба таке збільшення, чимало на офіцерських посадах, то може частину з цих людей можна звільнити? Ну реально, там є люди з пораненнями, які змушені служити в тилу за ці копійки. На тилових посадах часто людей займають різною хуєтою, типу підмітати плац, бо в армії якщо є людина, то її варто заїбати, від цієї логіки ніхто не пішов остаточно. Так може і правда частину звільнити, перевести там в резерв, з добою на прибуття в частину за викликом і санкціями у випадку неприбуття, розвантажити бюджет і підняти вже ту 30-ку швидше? Толку, що купа людей, які не зможуть бути на передку навіть при бажанні, змушені сидіти в тилових, бо в нас з армії не звільняють. Може такий механізм запустити?
Шо думаєте?
питання до Бандерлога, які думки з приводу цього, пане майор?
питання до Бандерлога, які думки з приводу цього, пане майор?
не знаю. Не готовий дати відповідь, давно не бачив що там. По враженням початку війни не помітив що б там дурью мались. Людей не вистачало. Я в основном був по арсеналам то люди явно там не гребуть гроші лопатою. Коробкою конхфет з дешевим коньяком чи горілкою з тушонкою втішні як діти) плодив там корупцію на низовому рівні попахує там совком і безнадьогою Толкові інструктора в тил не хотять. Та і загалом думаю вчити треба при частинах, понятно там вузькоспеціалізовані базовий курс мусять проходити в тилу але докручувати його треба на місці. Є якісь резервні роти куди сплавляють по здоровью і алкоголізму, но лічно того не бачив. Короч не готов робити реформи. Малодотичний. мисль в мене що військовий тил треба через прифронтове проганяти, як і поліцаїв пожежників та сбу. Це не діло що тут цивільні державою кинуті. Буває що нашим доводиться возитись з раненими цивільними.
Banderlog написав:мисль в мене що військовий тил треба через прифронтове проганяти
Тот тыл, что вижу я, почти весь прогнан до такой степени, что здоровья совсем не осталось. Плюс немного стариков и нездоровых изначально. Людей у нас тоже не хватает. Ну и есть ещё один неприятный нюанс: многие люди, прошедшие 0, тыловые задачи серьезно не воспринимают.
ЛАД написав:И проблема с пиковыми нагрузками. Предприятия не будут держать "лишние" мощности для сглаживания пиков.
Это будут делать коммунальные, ОСББшные, частные. Мы сейчас на своем ОСББ голосуем за то что что бы крышную котельную дополнить когерационной установкой или заменить, на это есть льготные кредиты для ОСББ - https://energycredit.bdf.gov.ua/for-osbb/. Города активно закупают такие аппараты.
Я это и имел ввиду, когда говорил о компенсации пиков КГУ районов/городов и частников. Но для этого нужно практически повсеместное внедрение КГУ. Это произойдёт не за один день и даже не за один год. И раз уж вы с этим уже столкнулись, не подскажете, какая нужна мощность и какая цена? Если не хотите писать здесь, можно в личку.
ЛАД написав:Газ. Не знаю, не возникнет ли с этим проблем. Как с объёмами, так и с ценой.
Не возникнет, потребеление сильно упало, собственная добыча растет в прогресии, моя тема - знаю изнутри. Американцы мечтают подсадить нас на LNG, готовы дать кредиты с обязательствами стабильных закупок. P.S. каллория с газа будет дешевле, чем с дотационного донбасского угля, который дотировался только ради шахтеров и интересов угольных лоббистов.
Потребление упало сильно. С 76 млрд. кубов в 2005 до 50 млрд. в 2013, 27 млрд. в 2021 и 19 млрд. в 2025. Но, к сожалению, это падение только частично объясняется модернизацией промышленности и жилья. Сильно повлияли потери Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей вместе со всей их промышленностью. Ну а с 2022 уничтожение металлургии и химпрома (полностью разрушены или захвачены ключевые промышленные потребители на востоке и юге страны. Доля промышленности в потреблении сократилась до исторического минимума) и миграция населения (выезд нескольких миллионов граждан за рубеж значительно снизил бытовое потребление).
Насчёт "собственная добыча растет в прогрессии" - пожалуйста, цифры. То, что я вижу - стабильно примерно 19 млрд.
Американцы, может, и мечтают "подсадить нас на LNG", но какая будет цена? И насчёт высокой цены угля вы, по-моему, ошибаетесь. Она и сегодня значительно ниже, чем цена газа.
И ещё по объёмам и ценам. И сегодня, несмотря на значительное снижение, в Европе примерно 9% эл-энергии вырабатывается на угольных станциях. В коммунальном теплоснабжении доля угля значительно выше (хотя сильно различается в разных странах). Отказ от угля идёт быстрыми темпами, особенно, в Зап. Европе. Я имел ввиду, что при переходе на газ везде (а не только в Украине) может возникнуть дефицит газа и/или вырасти цены. Это вполне реально.
prodigy написав:питання до Бандерлога, які думки з приводу цього, пане майор?
Я думаю, що в більшості бойових підрозділів некомплект. І на ППД не те щоб надлишок людей був. Є люди, яких треба звільнити через їх стан здоровя, але їх не звільняють. Це проблема. Але навряд чи це сильно багато фінансів звільнить. Це скоріш питання адекватного ставлення до людей. Але є інший цікавий момент: це питання новосформованих бригад. І бригад, які формуються. Там є певний людський ресурс, який можна використати значно ефективніше. Але я знову ж таки не бачу там принципового рішення проблеми браку людей і браку коштів. Лише нормальна повноцінна мобілізація і якісна боротьба з СЗЧ дасть можливість більш менш вирішити проблему браку людей.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 10 чер, 2026 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Информация о том, что Силы обороны уничтожили Чонгарский мост, несколько преувеличена. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военный эксперт Михаил Жирохов.
"Для уничтожения моста нужны довольно мощные силы. Если мы отправили туда 20 БПЛА – это не означает, что мост уничтожен. По моему мнению, там, скорее всего, просто повреждено полотно, что не позволяет этим мостом пользоваться. Но говорить, что уничтожен сам мост – со всеми его опорами и тем, что на нем базируется – это не так. У Украины нет достаточных сил и средств, чтобы уничтожить такой мощный мост", – сказал Жирохов.
В то же время он отметил, что даже повреждение такого моста делает логистику для РФ более запутанной.
"Там идет объездной путь. Но он очень близко к линии фронта – на кратчайшем расстоянии, насколько я помню, там 50 километров. То есть возможности поражения всей этой логистики возрастают в разы. Поскольку запустить дрон на 120 километров и на 50 – это совсем разные вещи. Поэтому, конечно, их логистика постепенно рушится", – добавил Жирохов.
Он также отметил, что российские оккупанты, скорее всего, смогут отремонтировать этот мост в ближайшее время.
"Это что-то похожее на то, что было у нас с мостом на Затоку. Его россияне регулярно выносят и заявляют о его уничтожении. Но он действует. Плюс никто не исключает вариант с тем, чтобы бросить у моста понтон. Да, конечно, пропускная способность будет меньше. А вот чтобы он вообще не функционировал – я с трудом представляю, чтобы это произошло", – отметил Жирохов.
Украинские чиновники сообщали, что Украина производит на своих заводах столько дронов, что теперь может наносить более 5 000 ударов средней и большой дальности каждый месяц. Недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что в прошлом месяце украинские войска нанесли в два раза больше ударов на расстоянии не менее 50 км от линии фронта, чем в апреле.
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
Пилот беспилотника с позывным Спринг из подразделения "Тайфун" Национальной гвардии Украины, рассказывая о первой системе, которую она протестировала в начале 2025 года, отметила, что в каждом вылете все, что могло пойти не так, шло не так. По её словам, камера беспилотника с неподвижным крылом переставала работать, или его программное обеспечение зависало перед взлетом.
Спринг отметила, что качество таких "готовых" дронов может сильно варьироваться, поэтому операторы беспилотников теперь вынуждены совмещать работу на передовой с тщательным тестированием систем.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности? И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
По словам официальных лиц, бывший пилот Air Canada обвиняется в том, что в течение 17 лет перевозил тысячи пассажиров на коммерческих рейсах без надлежащей лицензии.
Полиция сообщила, что 59-летний пилот Джеффри Уолл из Онтарио, получивший повышение до капитана в 2009 году, использовал поддельные документы. Теперь ему предъявлено несколько обвинений, связанных с мошенничеством.
В Air Canada заявили, что пилот был немедленно отстранен от работы после обнаружения поддельных документов в прошлом году. «Компания добровольно сообщила об этом в Министерство транспорта Канады», — говорится в заявлении авиакомпании.
Авиакомпания заявила, что безопасность пассажиров никогда не подвергалась риску, отметив, что все пилоты проходят переподготовку каждые шесть месяцев.
Заместитель начальника региональной полиции Пил Ник Милинович сообщил, что Уолл летал в Air Canada 27 лет, начав свою карьеру в 1998 году.
По данным полиции, пилот якобы предоставлял ложную информацию о своей квалификации с 2009 года, когда его назначили командиром воздушного судна, или капитаном.
Для этой работы пилотам требуется лицензия пилота транспортной авиации (ATPL), которую получают, в частности, путем сдачи серии письменных экзаменов.
«Это очень похоже на ситуацию, когда врач, имеющий лицензию на семейную медицину, проводит операцию на головном мозге в своем кабинете», — сказал Милинович.
По данным полиции, за последние 17 лет Уолл управлял самолетами нескольких типов компании Boeing и совершил в общей сложности 900 внутренних и международных рейсов, заработав миллионы долларов в качестве заработной платы — и все это, предположительно, без надлежащих документов.
Правда,
В Air Canada заявили, что пилот имел полную подготовку и действующую коммерческую пилотскую лицензию, но не имел лицензии ATPL, необходимой для работы в качестве капитана в соответствии с канадскими правилами.
На вопрос о том, почему предполагаемое мошенничество Уолла оставалось незамеченным в течение многих лет, Милинович отметил, что преступники могут стать «очень искусными» в «обмане и хитрости».
«Нередко мошенничество продолжается годами, — сказал он. — В конце концов, это вас настигает, и тогда мы вмешиваемся».