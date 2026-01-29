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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:37
Я схильний йому довіряти:
Фонд «Повернись живим» у своєму глобальному плануванні не закладає сценаріїв, що війна повністю закінчиться у 2026 році. Про це заявив керівник фонду Тарас Чмут. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що у фонді не очікують завершення бойових дій поточного року.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:44
ЛАД написав:
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности?
И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
Якби ж то тільки дрони. Недопрацьованими приходять міни, снаряди, автомобілі, гармати. Я здається викладав фото розрізаної 120 міни з "ідеальною симетрією" стінок.
Причини обидві. Низька культура виробництва і відсутність контролю якості, особливо коли є держзамовлення на велику партію, і власники компанії занесли куди треба.
З іншого боку, обстановка теж міняється доволі динамічно, відповідно, вимоги до дронів можуть мінятися. Тому допилювати доводиться відсотків 90 з того що постачається. Причому від пропайки неякісно припаяних компонентів, до заміни на інші.
Тільки декілька виробників можуть похвалитися хорошою якістю.
UPD. Колись після війни можливо розповім про бригадні майтерні - тут багато хто офігіє.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 14:57
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.
sashaqbl, не скажете, это соответствует действительности?
И с чем связано - с быстрыми изменениями требований или просто низким качеством изготовления?
Якби ж то тільки дрони. Недопрацьованими приходять міни, снаряди, автомобілі, гармати. Я здається викладав фото розрізаної 120 міни з "ідеальною симетрією" стінок.
Причини обидві. Низька культура виробництва і відсутність контролю якості, особливо коли є держзамовлення на велику партію, і власники компанії занесли куди треба.
З іншого боку, обстановка теж міняється доволі динамічно, відповідно, вимоги до дронів можуть мінятися. Тому допилювати доводиться відсотків 90 з того що постачається. Причому від пропайки неякісно припаяних компонентів, до заміни на інші.
Тільки декілька виробників можуть похвалитися хорошою якістю.
UPD. Колись після війни можливо розповім про бригадні майтерні - тут багато хто офігіє.
Печально.
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:03
ЛАД написав:
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
Я не знаю, як МО контролює якість постачання.
Моя думка когось цікавить тільки при формуванні замовлення через брейв. І то на рівні: брати/не брати.
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sashaqbl
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Додано: Сер 10 чер, 2026 15:59
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете.
Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
Я не знаю, як МО контролює якість постачання.
Моя думка когось цікавить тільки при формуванні замовлення через брейв. І то на рівні: брати/не брати.
По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка.
Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:03
sashaqbl написав:
Я схильний йому довіряти:
Фонд «Повернись живим» у своєму глобальному плануванні не закладає сценаріїв, що війна повністю закінчиться у 2026 році. Про це заявив керівник фонду Тарас Чмут. Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що у фонді не очікують завершення бойових дій поточного року.
К сожалению, скорее всего, он прав.
Если только не будет каких-нибудь "чёрных лебедей".
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:26
ЛАД написав:
По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка.
Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
Не погоджуюся. Якість і раніше не блищала. Історії з мінометами в 15му памятаєте?
А зараз принаймні швидкість є.
Тут скоріш загальна проблема корупції - якщо є потрібні знайомства - то можна гнати сумнівну якість.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 17:36
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
И вопрос - вас устраивает развитие "в рамках сх"?
Я свою думку висловлював давно і не один раз.
Сучасна економіка, - економіка послуг.
Що стосується подальшої дискусії.
Інтерпайп Сталь, це сучасне ефективне підприємство.
Якщо взяти всю металургійну галузь, то вона модернізувалась пристойно.
Одних лише МБЛЗ впроваджено 10 - 15 штук.
Але головне не це.
Зараз вихідний неруйнівний контроль, це типове, якщо не стандартне, явище.
Це вивело металургію не більш якісний рівень, якого в СРСР не було. Можливо якісь винятки.
Що стосується взагалі. Україні дістався великий спектр промисловості. Працювати в усіх галузях нереально. Виділити якісь із них, - не розумно.
Наразі В Україні досить пристойна промисловість (була на 2021 р).
Хоча при бажанні можна написати, що вона вмерла і привести приклади.
Можна написати, що вона високо розвинута, і також привести приклади.
Є аналітики, що замовите, те і отримаєте.
На вопрос вы так и не ответили.
"економіка послуг" это хорошо.
Но для того, чтобы заниматься послугами (и чтобы было достаточно людей для оказания этих послуг) сначала надо обеспечить людей товарами. А для этого необходимо производство. В любой экономике это основа.
То, что аналитики за деньги могут сделать любые выводы, согласен.
Но своих глаз у вас нет?
Вы не видите значительного сокращения промпроизводства и исчезновения очень многих заводов в Украине?
Я как-то приводил примеры по Харькову, не буду повторяться.
А так, при желании, можно писать, что "Наразі В Україні досить пристойна промисловість".
Если очень хочется выдавать желаемое за действительное и пользоваться тем, что определение "пристойна" очень расплывчатое и можно понимать по-разному.
Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше.
Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
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Додано: Сер 10 чер, 2026 18:06
Пройде пара днів і знов прийде Schmit і почне запитувати "а де Фламінго ?" ...
Сьогодні він мовчить ... )
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Додано: Сер 10 чер, 2026 18:10
sashaqbl написав: prodigy написав:
питання до Бандерлога, які думки з приводу цього, пане майор?
Я думаю, що в більшості бойових підрозділів некомплект. І на ППД не те щоб надлишок людей був.
Є люди, яких треба звільнити через їх стан здоровя, але їх не звільняють. Це проблема. Але навряд чи це сильно багато фінансів звільнить. Це скоріш питання адекватного ставлення до людей.
Але є інший цікавий момент: це питання новосформованих бригад. І бригад, які формуються. Там є певний людський ресурс, який можна використати значно ефективніше.
Але я знову ж таки не бачу там принципового рішення проблеми браку людей і браку коштів.
Лише нормальна повноцінна мобілізація і якісна боротьба з СЗЧ дасть можливість більш менш вирішити проблему браку людей.
дякую всім, хто відповів, ваш досвід і думки на базі цього мають значення
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