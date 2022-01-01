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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Український Капітал

Банк Український Капітал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Український Капітал 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 15:16

  la9 написав:
  la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется
https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html

А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!!
И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря
https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html

Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?
la9
 
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  #<1 ... 19202122
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