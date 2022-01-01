Банк Український Капітал

la9 написав:С 20.04 банк начал брать 5 грн за каждое сдергивание с карты Капикард, а с 08.06 снижает лимит бесплатного сэпа с 250т до 10т в месяц. Преимущество депо Рука допомоги с 10% на остаток практически нивелируется https://ukrcapital.com.ua/uk/dokumenty/ ... 62026.html
А с 14.05 банк снизил процентную ставку по депо Рука допомоги (для военных и членов их семей) с 10% до 1,8%. 1,8%, Карл!!! И сообщений, конечно же, об этом не было. Втихаря https://ukrcapital.com.ua/uk/depozyty.html
Понятно, что теперь я на выход, однозначно. Вопрос - куда? Есть у сообщества идеи под оперативную гривну?