budivelnik написав:Вибачте, не подумав, тут проблема термінології.. Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття.. Але Ви праві - виправлюсь.
Це не тотожне поняття. На жаль, тут просто проблема термінології, тут проблема розуміння. Тому що екіпаж - це крім пілота штурман, технік, водій, врешті решт. На жаль, через недоукомплектованість, людям часто доводиться суміщати кілька позицій, і це сильно впливає на ефективність роботи екіпажів та підвищує ризики для них.
ЛАД написав:головна банкірша, если правильно помню, хотела уйти ещё в 2022.
Все вірно, хотіла, бо вважала ідею нападу недолугою з самого початку. Шось мені підказує, що вона як розумна людина боїться відповідальності за порушення міжнародного права, з яким вона знайома "нє по наслишкє" та хоче уникнути всіляких негараздів, яких поки ще можна уникнути.
Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.
Приватные компании будут проводить рекрутинг, и отправлять легионеров в Украину, за что будут получать выплаты от государства.
На передку платитимуть до 460 тис грн на місяць: деталі реформи армії.
▪️Середня зп піхотинця становитиме близько 300 тис грн на місяць, максимальна — до 460 тис грн. ▪️За кожен день на позиціях нараховуватимуть по 10 тисяч грн. ▪️За день ударно-пошукових дій — по 20 тисяч грн. ▪️За день участі у штурмових діях — по 40 тисяч грн. ▪️Бойові виплати отримуватимуть як мобілізовані військові, так і контрактники.
fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем
нам надо іще трохи продержатись? а пані науковиця не підкаже скільки саме? І коли буде демобілізація? Бо в мене дежавю, помню таку казочку з совкового дєтства... Там було- день простояти та ніч продержатись, і пішли батьки, потім, брати потім діти... а як добивали уже дітей то зявилась армія велика комуняцька і помогла перемогти. Зараз ми правда ждем армію буржуїнську з бангладешськими рабами Но по суті сценарій однаковий- Парагвайський.
Каже що це все пиз дьож те що ви там шос обговорюєте це я чув, але резульиату ноль. Як по демобілізованим так і по грошам. І якщо пані цікаво, в мене в собутильніках ходить один підполковнік в якого контракт закінчився в 17, но якось держава в односторонньому порядку контракт продовжує до зара. То його через скільки відпустять? Лиш води не надо, пишіть цифру.