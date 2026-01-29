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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18074180751807618077
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:08

  budivelnik написав:А нафта знову нижче 90, вже 88,8


в Криму перекупи підняли ціну на пальне-300руб/літр

кацапка виказала своє незадоволення

а хлопчик каже, що 12000р за 20літрів це нормально,
це краще ніж з дітьми у машині в спеку сидіти нерухомо.

деякі на трасі штопхають автівки (за декілька км від заправки, о це фітнес вправи, безкоштовний лайфхак)

https://t.me/supernova_plus/53588

жоден з них не скажить, путін харе воювати, припиняй і забери своїх орків
всі незадоволені, але вся емоція в бік українців... не інакше як при*** не назовеш
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 13:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Вибачте, не подумав, тут проблема термінології..
Для мене оператор і екіпаж - це тотожне поняття..
Але Ви праві - виправлюсь.

Це не тотожне поняття. На жаль, тут просто проблема термінології, тут проблема розуміння.
Тому що екіпаж - це крім пілота штурман, технік, водій, врешті решт.
На жаль, через недоукомплектованість, людям часто доводиться суміщати кілька позицій, і це сильно впливає на ефективність роботи екіпажів та підвищує ризики для них.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 14:34

  ЛАД написав:головна банкірша, если правильно помню, хотела уйти ещё в 2022.

Все вірно, хотіла, бо вважала ідею нападу недолугою з самого початку. Шось мені підказує, що вона як розумна людина боїться відповідальності за порушення міжнародного права, з яким вона знайома "нє по наслишкє" та хоче уникнути всіляких негараздів, яких поки ще можна уникнути.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:08

Зеленский: Одна из целей новой трансформации МО - 50% всех штурмовиков и пехотинцев должны занимать иностранцы.

Приватные компании будут проводить рекрутинг, и отправлять легионеров в Украину, за что будут получать выплаты от государства.

На передку платитимуть до 460 тис грн на місяць: деталі реформи армії.

▪️Середня зп піхотинця становитиме близько 300 тис грн на місяць, максимальна — до 460 тис грн.
▪️За кожен день на позиціях нараховуватимуть по 10 тисяч грн.
▪️За день ударно-пошукових дій — по 20 тисяч грн.
▪️За день участі у штурмових діях — по 40 тисяч грн.
▪️Бойові виплати отримуватимуть як мобілізовані військові, так і контрактники.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:12

  fler написав:"..якщо ми подивимося на динаміку, на те, що відбувається місяць за місяцем
нам надо іще трохи продержатись? а пані науковиця не підкаже скільки саме? І коли буде демобілізація?
Бо в мене дежавю, помню таку казочку з совкового дєтства...
Там було- день простояти та ніч продержатись, і пішли батьки, потім, брати потім діти...
а як добивали уже дітей то зявилась армія велика комуняцька і помогла перемогти. :lol:
Зараз ми правда ждем армію буржуїнську з бангладешськими рабами :lol:
Но по суті сценарій однаковий- Парагвайський.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:44

  Banderlog написав:І коли буде демобілізація?

Тигренятко, ти ж новини читаєш, нє?
"Демобілізація. До кінця року у СОУ планують почати поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше перебуває у війську, зокрема на бойових позиціях. "
https://zn.ua/ukr/war/vidsluzhenij-chas ... rmiji.html
Шо твоє керівництво каже?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:54

  fler написав:
  Banderlog написав:І коли буде демобілізація?

Тигренятко, ти ж новини читаєш, нє?
"Демобілізація. До кінця року у СОУ планують почати поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше перебуває у війську, зокрема на бойових позиціях. "
https://zn.ua/ukr/war/vidsluzhenij-chas ... rmiji.html
Шо твоє керівництво каже?

Каже що це все пиз дьож :lol:
те що ви там шос обговорюєте це я чув, але резульиату ноль. Як по демобілізованим так і по грошам.
І якщо пані цікаво, в мене в собутильніках ходить один підполковнік в якого контракт закінчився в 17, но якось держава в односторонньому порядку контракт продовжує до зара. То його через скільки відпустять? Лиш води не надо, пишіть цифру.
Banderlog
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