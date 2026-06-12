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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3366336733683369
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 14:28

  airmax78 написав:Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.


Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.
Софія виглядає жахливо.
Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.
На АЗС заправшик говорив російською.
Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.
Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.
З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.

Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.
Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:42

Re: Еміграція, заробітчанство

в сербии всегда был самый дорогой бенз, выхода к морю то нет. несмотря на засилье кацапских заправок.
а самый дешевых из окрестных стран в Румынии.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:39

Нормандія - так!

Нормандія - так!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:49

  akurt написав:
  airmax78 написав:Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.
АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.
Ціна була така ж.

В Сербії Газпронафта мімікрує під NIS Petrol - саме на ній ви і заправлялися.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:52

  flyman написав:Нормандія - так!


https://www.imdb.com/fr/title/tt1064932/
airmax78
 
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