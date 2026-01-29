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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18083180841808518086
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:05

  prodigy написав:
  Banderlog написав:У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?



у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:12

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?



у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.


на мене можеш не надіятись


а куди ти подінешся з підводного човна?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:47

  prodigy написав:

  Banderlog написав:на мене можеш не надіятись


а куди ти подінешся з підводного човна?
порівняння з човном, тим більше підводним тут явно притянуте за вуха. Я подітись можу куди завгодно :lol: це не 2га світова з заградотрядами. Хоча я думаю там тюрма теж була в головах.
Banderlog
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  #<1 ... 18083180841808518086
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