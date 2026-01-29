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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:05
prodigy написав:
у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
Banderlog написав:
У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:12
Banderlog написав: prodigy написав:
у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
Banderlog написав:
У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.
на мене можеш не надіятись
а куди ти подінешся з підводного човна?
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:47
prodigy написав: Banderlog написав:
на мене можеш не надіятись
а куди ти подінешся з підводного човна?
порівняння з човном, тим більше підводним тут явно притянуте за вуха. Я подітись можу куди завгодно
це не 2га світова з заградотрядами. Хоча я думаю там тюрма теж була в головах.
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