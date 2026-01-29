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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18084180851808618087>
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:05

  prodigy написав:
  Banderlog написав:У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?



у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:12

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?



у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
на мене можеш не надіятись, я на цю болтовню про самостійництво давно не ведусь.
Ні грамотки, ні медальки мене не інтересують від слова зовсім.


на мене можеш не надіятись


а куди ти подінешся з підводного човна?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 08:47

  prodigy написав:

  Banderlog написав:на мене можеш не надіятись


а куди ти подінешся з підводного човна?
порівняння з човном, тим більше підводним тут явно притянуте за вуха. Я подітись можу куди завгодно :lol: це не 2га світова з заградотрядами. Хоча я думаю там тюрма теж була в головах.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/share/v/1LdgtD ... tid=wwXIfr

Спочатку думав що це Флайман з філіппінкою. А ні, Москва
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:06

  prodigy написав:.............
у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів,
вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець

Сейчас не могу найти, но в каком-то сообщении говорилось, что одно из изменений в мобилизации будет облегчение вступления в армию добровольцев 60+.
У вас есть шанс. бо ти Українець.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:09

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом.
Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.?

.

Нравится это или не нравится, речь идёт о смыслах, за которые воюют. Пока государство не может предложить таких смыслов.

Понятно, что оно хочет, чтобы мы вели экзистенциальную войну, и желательно за собственные деньги. :lol:
Но зачем это людям? Чтобы говорить по-украински? Ходить в томосовскую церковь?

Ради защиты демократических ценностей?

У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?
Да я это всё понимаю.
И сразу написал: "понимаю военных, которые говорят об этом".
Но это не отменяет того, что я написал дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:16

  Banderlog написав:
  Shaman написав:хтось же пропонує з руськими клоунами домовлятися...
на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові? :lol:
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...

а чого ти ще граєш, чого не дембельнувся?.. щось не сходиться...
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:19

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:

чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ.
...

оце й показує, що ти не бачиш різниці - ти захищаєш себе та країну, чи прийшов як окупант вбивати інших, бо бач, в них не така мова чи віра... тому в душі ти чисто руський, й хочеш з ними домовитися... про що саме? як разом окуповувати Польщу?..
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:23

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?

це вся відповідь? :lol:
.............
а коли спогади з 86 року? як пафосно направляти інших на ризиковані справи, а сам - нікому нічого не винен. звісно, будувати будинок - це не саркофаг будувати :lol:

Слушай ты, мудило тра_ханый.
Пусть меня забанят хоть пожизненно, но иначе такого подонка назвать не могу.

що так дупа запалала? тому пафос свй прикрути, отримуй пенсію й радій життю. розумію, другої пенсії, на яку ти чекаєш - немає. скажу більше, й не буде...

й стули свій поганий писок й не накидай на людей, які щось роблять. не всі роблять на фронті, дехто й в тилу. бо сам завжди відсиджувався, а тепер розкомандувався, всіх на фронт відправляє. шлях на Раші тобі відкритий, якщо так не подобається все українське. відчуй, що таке бути справжнім руським-холопом...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 11:24

  sashaqbl написав:...............
те що ти малюєш - ефективне в очах ухилянтів, які бояться попасти на фронт(я зараз не про когось конретно, а загалом). А по факту - просто безтолкова розтрата ресурсів. Бо ті, хто своє відвоювала - ВЖЕ НЕ Є ЕФЕКТИВНИМИ.
А ті, хто може бути ефективними - ховаються, або тікають в СЗЧ, бо бачать, що армія - це до смерті.
А так як наж бюджет формується переважно з грошей вестернів(не кажу вже про поставки техніки та БК) - то апріорі НЕ МОЖЕ БУТИ ЕФЕКТИВНОГО громадянина в тилу. Ефективний - це той хто воює. А той хто ухиляється, за чим би він не ховався - лиє воду на млин ворога.
Звісно, можна ховатися за папірчиками і потребами. Але по факту - всі розуміють, що при владі довбойоби. Навіть до ЛАДа з Долярчиком це дійшло. Але багато хто закриває на це очі, покиїм це вигідно.

При владі, может, и довбойоби.
Но с мобилизацией проблема не в этом.
Слишком много людей не хотят воевать. Лично, а не в соцопросах или языком на форуме.
А у государства не хватает сил и возможностей заставить их это делать.
ЛАД
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