sashaqbl написав:

...............те що ти малюєш - ефективне в очах ухилянтів, які бояться попасти на фронт(я зараз не про когось конретно, а загалом). А по факту - просто безтолкова розтрата ресурсів. Бо ті, хто своє відвоювала - ВЖЕ НЕ Є ЕФЕКТИВНИМИ.А ті, хто може бути ефективними - ховаються, або тікають в СЗЧ, бо бачать, що армія - це до смерті.А так як наж бюджет формується переважно з грошей вестернів(не кажу вже про поставки техніки та БК) - то апріорі НЕ МОЖЕ БУТИ ЕФЕКТИВНОГО громадянина в тилу. Ефективний - це той хто воює. А той хто ухиляється, за чим би він не ховався - лиє воду на млин ворога.Звісно, можна ховатися за папірчиками і потребами. Але по факту - всі розуміють, що при владі довбойоби. Навіть до ЛАДа з Долярчиком це дійшло. Але багато хто закриває на це очі, покиїм це вигідно.