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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18090180911809218093
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:деякі ходять "за компанію", люди одного віку-мешкають у одному будинку чи поруч

Ну от я понад 30 років ходив майже кожну неділю + на великі 12 свят в році. А після переведення календаря ходжу 1-2 рази на рік. В селі вже побудували православний храм і 70-80% вірян перейшли в московське православіє, а я не хочу, але і в один день з мадярами святкувати не хочу ще більше. Але, напевно, це тільки локально. Бо 95% знайомих починають читати проповіді про те, що новий календар правильний.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:15

  prodigy написав: проросійські висери(про переговори)
Интересный подход - т.е. переговоры это "проросійські висери"?
Странно, выхолит и Зеленский, и Буданов, и наши западные партнёры выступают с "проросійськими висерами"?

Священників упц мобілізують в звичайні солдати
це дуже велика довіра від держави, проти існування якої ці священники(чи їх старійшини) 35 років працювали.
цим воякам можна тільки кайло в руки довірити, і ніякої зброї...
мають важкою працею підтвержити свою лояльність країні
А воевать кто будет? Вы с шаманом и песикотом не рвётесь.

те що храми пустіють, не сьогодні почалося, а років 20-25 тому, коли я ще ходив до упц мп(іншої у нас не було в місті, і переважно моя місія була привезти/почекати доки служба/відвезти мати, бо 1,5км*2 їй у 80років було важко)
Это началось гораздо раньше.
И так же происходит и на Западе.

то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
Тут вы снова ошибаетесь.
И очень сильно.
Есть очень много очень умных и очень "освідчених людей", которые искренне верят в бога.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А якшо вантажівка йде не повздовж лінії фронту а поперек лінії фронту то така можливість відсутня , адже ми підняли бойовий, він годину провисів і впав, от тоді москалики поперек лінії з глибини відправили вантажівку....

А чому не можуть зробити карусель з 3 чи більше дронів, кожен з яких повисів 20 хв і назад на заміну батарей?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Христианству уже 2000 лет и оно существовало до СССР и существует с его исчезновением.



у часи ссср рівень впливу релігії(хрестианства в першу чергу) на громадян впав до рівня 0 целих, хрен десятих.
зі 150 храмів у Києві залишилось 10 (5 з яких стали музеями, де служби не було: це Софія Київська, і Київо-Печерська Лавра)

Я був з батьками на екскурсії у КП Лаврі (7 листопада 1977 р.), поїхали на авто у день ВЖОР(жовтневої революції), пам’ятаю, що у Лаврі був музей мініатюр (там, де сьогодні Трапезна Церква) і могила Іскри/Кочубея.

У радянські часи чернецьке життя та регулярні богослужіння у Києво-Печерській лаврі відновили у 1988 році до святкування 1000-ліття Хрещення Київської Русі.

Це стало завершальним етапом після десятиліть комуністичних репресій:Масове закриття: У 1961 році радянська влада остаточно припинила діяльність монастиря, виселила ченців і закрила обитель для богослужінь.

Відновлення (1988 р.): Влада дозволила відкрити Дальні печери та відродити чернецтво.Розширення (1989 р.): У грудні цього ж року богослужіння відновили й на території Ближніх печер.


СОФІЯ КИЇВСЬКА
За радянських часів регулярні богослужіння у Софійському соборі не відновлювалися. Храм закрила більшовицька влада у 1934 році, перетворивши його на музейний комплекс.Служби відновилися лише наприкінці епохи СРСР, у червні 1990 року. Тоді в стінах святині урочисто відкрився Всеукраїнський православний церковний собор відродженої УАПЦ

Михайлівський Золотоверхий монастир
у 1930х був взорван більшовиками (кажуть закривав чидовий краєвид на дніпровськи схили
відтворений у 1997—1998 роках (тобто це не історичний храм , а новобуд)
Оригінальний храм спорудили в 1108–1113 роках за правління онука Ярослава Мудрого київського князя Святополка Ізяславича
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:25

  Banderlog написав:
  Water написав:Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб.
Тому так, москалі пішли і Слава Богу.

Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників

Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?

Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 13:27

Деномінація церкви — це

  Water написав:
  Banderlog написав:
  Water написав:Тобто, кацапська церква створює видимість Віри, а ви вірите у кдб.
Тому так, москалі пішли і Слава Богу.

Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників

Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?

Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.

Деномінація церкви — це окрема, самостійна гілка (напрямок) у межах однієї релігії, що має власну назву, доктринальні особливості та адміністративно-ієрархічну структуру.
flyman
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