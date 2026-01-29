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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18094180951809618097
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:02

  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:06

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя

Нє, ну в армії часу багато, то я знаю))
Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.


з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична
мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам

стосовно Польші:
років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)

Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).

Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість
боїться аргесивної меншини)

Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
Продолжение «белфастской истории» печально, но не удивительно. Заигрывание с исламизмом, игра в коммунизм, странные законы дающие правовые привилегии пришельцам и новые правила общественной жизни, рано или поздно должны привести к некому результату.

В Англии, городе Бриерфилд, британец пакистанского происхождения прямо на улице пытался перерезать горло 17-летней девочке. Она госпитализирована с ранениями в области шеи. Все снималось на видео.
Преступника задержали, но тихий ропот и писк потомков колонизаторов все же слышен. Осмелятся ли местные на бунты как в Белфасте? Вероятно, нет.
Во-первых поздно пить боржоми. И все это понимают. Страшно.
Во-вторых, правительство и власти как правило на стороне мигрантов и в тюрьму пойдут те, кто разжигает межнациональную рознь.

Надо отметить, что к расизму и межнациональности проблема не имеет ни малейшего отношения.
Да и очевидно, что мигранты далеко «не все такие». Те кто работают и живут по правилам вопросов не вызывают.

Проблема в том, что приютили огромное количество преступников -дикарей - неадекватов и наделили их равными правами с нормальными людьми. Так получилось. Теперь никто не знает что делать. Все молчат, боятся выглядеть фашистами и терпят.

Однако, это не конец, а только начало истории трансформации жизненного уклада европейцев.


У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.
В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"
Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.

-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .
Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?
той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
Сонячне сплетіння
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.
Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:58

Міноборони: першими звільнятимуть військових із найбільшою вислугою

У Міністерстві оборони повідомили, що до кінця 2026 року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше.

У пріоритеті будуть захисники, які служать з 2014 або 2022 року, а також мають найбільшу вислугу та найдовший час перебування безпосередньо на бойових позиціях.

У відомстві зазначили, що відповідна робота ведеться за дорученням президента України Володимир Зеленський.


https://www.rbc.ua/rus/news/minoboroni- ... 60190.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 22:44

Сегодня вечером были прилёты.
В частности, прилетело в художественный музей.
Горела крыша. Довольно долго. Сразу начинать гасить пожар не могли - пока не дали отбой тревоги.
Картины срочно снимали со стен и сносили в подвал.
Позже был прилёт на Холодную гору. Тоже пожар.
А тут предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок.
Да, ещё в 1000 раз повторять, что "Путин х..ло".
Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу.
"Сумно, б..."
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 06:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через масований удар по Києву горить лавра, зростає кількість загиблих та поранених – фото, відео
У Києві також загорівся Успенський собор Києво-Печерської лаври. За даними Ткаченка, попередньо там було пряме влучання.

"За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь", – зазначив Ткаченко.


Гундяй одобряет ... Banderlog промолчит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Головне що ні єрмак, ні подоляк, ні їх паства, ні їх боти, ні резиденти конча заспи не постраждали. Конфігурація війни зовсім не така як намагаються кричати пси подоляцької пропаганди
Після війни потрібен буде закон о спецконфіскаціях у пропагандистів довічної війни типу портнікова на користь відновлення зруйнованого
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 чер, 2026 08:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:15

ЦПР?

  fox767676 написав:Головне що ні єрмак, ні подоляк, ні їх паства, ні їх боти, ні резиденти конча заспи не постраждали. Конфігурація війни зовсім не така як намагаються кричати пси подоляцької пропаганди

То було в ЦПР чи не ЦПР?
Що з екстрасексинями?
Лавра чий? То там вже ДК? Коли чергове "кулінарне шоу"?
Що там у методичці шамана матроскіна?
Сам себе чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 чер, 2026 08:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fox767676 написав:Головне що ні єрмак, ні подоляк, ні їх паства, ні їх боти, ні резиденти конча заспи не постраждали. Конфігурація війни зовсім не така як намагаються кричати пси подоляцької пропаганди

То було в ЦПР чи не ЦПР? Лавра чий? Що там у методичці шамана матроскіна?
Сам себе чи як?
Цікавий пропагандист довічної війни
У портнікова є що розкуркулювати,
А з цього що взяти - пластикові пляшки та трудогодини ? Може ти з інформаційного окопі до самовиротого у під Костянтинівкою пересядеш нарешті?
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