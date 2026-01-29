ну не только многоєтажку а кучу всего
Crystal Park уничтожили
этилки и адекватного жилья в киеве становится катасрофически мало
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Додано: Пон 15 чер, 2026 09:37
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:45
Олежан
Кристал парк думаю максимум на окна пострадал. вставят да и всё
Додано: Пон 15 чер, 2026 09:56
фасад и окна + еще что то. нихера не сделают. там как и в любом жк - все за свой счет.
собрать 20-30 млн грн с жильцов с малоєтажного дома єто не возможно.
ща счет государства может через через 5. если адекватный осбб и возмет беготню за экспертизами на себя.
кстати, если ты в курсе, в среднем экспертиза делается 1-1.5 года. до этого момента ничего делать нельзя ибо не получешь денбги от государства.
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:02
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Якщо пошкодження суттєві, тобто унеможливлюють життя в будинку, то швидше. Дуже довго там де це мінорні пошкодження типу трохи фасад постраждав чи кілька вікон, то там зрозуміло що не в пріоритеті
У нас трохи пошкодило то вже рік мабуть пройшов ще нічого
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:12
Олежан
конечно за свой, там небедные люди. сидеть без окон и ждать от державы стеклопакеты — это бред)
но в этом есть и плюсы, быстрее ту занюханную киностудию снесут нафиг и что-то приличное сделают. не будут визжать что это ж памятник всего на свете, там сам «малоизвестный советский фильм» снимали, потому срочно эти огромные здания без отопления нужно оставить как есть
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