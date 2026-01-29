|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 чер, 2026 15:51
Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.
"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"
то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 15 чер, 2026 15:54
Banderlog написав: Xenon написав:
Українських офіцерів не будуть відпускати з армії з кінця 2026 року, як звичайних солдатів, — заступник міністра оборони Банік.
"Оцфцери - найважливіше в армії. І ті люди, які стали офіцерами, ми точно не можемо собі дозволити їх швиденько всіх відпустити додому. На них багато чього тримається і вони наша опора"
то чим більше обовязку виконаєш тим більше стаєш винен?
А коли в армії було по-іншому?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13961
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3416 раз.
- Подякували: 3371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:06
гундяй намагається вбити Епіфанія?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:26
Banderlog написав:
гундяй намагається вбити Епіфанія?
тільки безбожники руйнюють храми ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14269
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 15 чер, 2026 16:34
pesikot написав:
тільки безбожники руйнюють храми ...
да, безбожники. Ти дозрів щоб мобілізуватись?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5508
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|28536
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|27524
|
|
|36
|326901
|
|