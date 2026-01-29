У понеділок, 15 червня, в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – цей тип літака РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.
ЛАД написав:Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу. "Сумно, б..."
Дійсно сумно.. Коли де.Біл на педераційній розповідає Львівянину який паше за десять таких де.білів- що краще ніфіга не робити в Харкові-замість того щоб пахати як папа Карло у Львові допомагаючи ЗСУ Дядя - ти маразматик на 100% чи тільки на 99?
pesikot написав:Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
так треба вийти з оон. Це сталін Україну ввів в жовтні 1945р в цю недієву організацію.
Ти вже ООН і ЮНЕСКО плутаєш ? ) ну буває, як казав один "а какая разница ?" )
а ти розібрався і не путаєш? ну то ладно, то в методичці було не прописано. Ти так і не прояснив ситуацію з своїми емоціями на бомбардування київських храмів. Ти возмущон на стільки щоб підписати контракт з зсу? Чи мож за тебе воювати має юнеско?
"Абсурд. Організація, яка відповідає за захист культурної спадщини, навіть не знає, від кого вона її захищає. Чому так важко просто сказати "російський удар"?" – написав Тихий.
Він додав, що організація "продовжує демонструвати брак лідерства, слабкість і нездатність виконувати свій мандат".
Да пофиг на мнение Юнеско. Формально вопрос чьих ракета для них выглядел неопределенным, ибо было озвучено две версии. Причем росийская озвучена раньше.
Откуда они берут и взяли в этот раз информацию? Вероятно по Киево-Печерской Лавре они не планировали наносить удар вообще, поэтому озвучили самую вероятную или красивую для них и их "миролюбивого набожного народа росии" версию. Вряд ли целью дорогостоящей ракеты могла стать церковь. Вероятнее всего это действие РЭБ привело к попаданию росийского ударного беспилотника или ракеты по святыне. Ракеты наши РЭБы тоже сбивают с курса, судя по результатам прилетов самых точных кремлевских ракет за последние годы куда попало. А попадание в церковь в Киеве, музей в Харькове, мирные дома везде - это повод для заказа путина и всех его двойников.
Сегодня в Харькове трагедия в зоопарке в центре города, самом любимом месте харьковчан. Не знаю точно, но какая-то изворотливая разновидность шахедов прилетела в зоопарк. Животных побило в вольерах. Про жертв среди посетителей пока не слышал. Лишь бы люди не пострадали. Вчера уже подтвержденная трагедия была. Ракета Искандер в спасателей, приехавших тушить пожар, прилетела.
У понеділок, 15 червня, в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – цей тип літака РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.
Яка сумна новина ...
Там летчик застрелил весь экипаж во время полета. Подозревают, что он мог обвинить всех в гибели кого-то дорого в Украине. Может баба была у него какая-то. Уже не узнаем.
У понеділок, 15 червня, в Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – цей тип літака РФ використовує для ракетних ударів по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресора.
Яка сумна новина ...
Там летчик застрелил весь экипаж во время полета. Подозревают, что он мог обвинить всех в гибели кого-то дорого в Украине. Может баба была у него какая-то. Уже не узнаем.
Скільки зробиш, враже,Кроків по Вкраїні — Стільки твого Роду ляже в домовині! Стане на півсвіту Чорного пристріту, Буде тобі, враже,Так, як Відьма скаже!
ЛАД написав:Сегодня вечером были прилёты. В частности, прилетело в художественный музей. Горела крыша. Довольно долго. Сразу начинать гасить пожар не могли - пока не дали отбой тревоги. Картины срочно снимали со стен и сносили в подвал. Позже был прилёт на Холодную гору. Тоже пожар. А тут предпочитают лаяться друг с другом и острить на тему ситкивок. Да, ещё в 1000 раз повторять, что "Путин х..ло". Но при этом сидеть где-нибудь подальше, хотя бы во Львове, и рассуждать о своей необходимости в тылу. "Сумно, б..."
ще один Д'артаньян, який інколи вважає себе Наполеоном й керує, хто де має бути. й звичайно накидає на інших, як без цього