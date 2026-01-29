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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18099181001810118102
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 01:43

Об энергетике.
Швеция выбрала компанию Rolls-Royce Holdings Plc для поставки нескольких новых малых ядерных реакторов, которые помогут удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в ближайшие десятилетия.
.....В связи с электрификацией всего, от тяжелой промышленности до транспорта, ожидается, что спрос на электроэнергию в Швеции, как и в большинстве других развитых стран, резко возрастет в ближайшие десятилетия.
Расположенные на западном побережье страны, так называемые малые модульные реакторы будут обеспечивать суммарную мощность около 1500 мегаватт, что немного больше, чем у крупнейшего на сегодняшний день реактора Швеции. Цель состоит в том, чтобы они начали вырабатывать электроэнергию к середине следующего десятилетия.
......Сегодня в стране работают шесть реакторов, обеспечивающих около трети электроэнергии. Гидроэнергетика является крупнейшим источником энергии, на её долю приходится почти половина всех энергоресурсов. Однако растущая доля возобновляемых источников энергии, зависящих от погодных условий, привела к волатильности цен, дисбалансам и нехватке доступных мощностей в энергосистеме. Решением, по мнению правоцентристского правительства, должна стать атомная энергетика.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-15/rolls-royce-picked-by-sweden-for-new-small-nuclear-reactors
Стоит отметить, что по этому поводу ведутся ожесточённые споры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:"н-х-т" это другое означает - на ... тролишь? тобто иди...!

це сучасна версія :mrgreen:

пригадалось таке:
в листопаді 1987р пасажирське судно Казахстан стояло у Одеському СРЗ-2 на ремонті перед виходом у кругосветку, приходить на судно дід у формі капраз(військовий суперінтендант), збирає штурманів на мостику і починає питати що означають сигнали з ВМСС СССР: каже- на флагмані підняли прапор «Ъ» (твердый знак), який сигнал ви піднімає у відповідь?

В Военно-морском своде сигналов (ВМФ СССР) флаг «Ъ» (твердый знак) — это специальный сигнал, который указывает, что флагман показывает курс.



далі більше: питає старпома(відповідальний за виконання ПВПЕ (планів військової
підготовки екіпажу)-скілька раз на місяць проводите тренування по хімічному ураженню, або радіаційна тревога?

той каже, що Горбачев-разрядка-мир-жвачка, туристів це можна налякати(німці з ФРН), типу СССР готується до війни.
А дід не здається: агресивний блок НАТО показав зуби, війна на Фолклендах.
-А скільки у вас на судні протигазів і хімкомплектів (БЗК), 5? а екіпаж 262? треба щоб були у всіх
-так у нас ще 750 туристів, німців?
-ні, німців рятувати не потрібно

старпому вдалось з ним домовитись на 80 комплектів БЗК(палуба і машина), послали мене на склад, там загрузили у ЗИЛ пару тон комплектів, привезли в завод, вивалили на судні на кардеку і забули, а суперінтенданту дали пару палок москвоської ковбаси, кофе, ікри чорної, віски десь так на пару сотен доларів
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:25

ЛАД
У місті Бяла-Підляська Люблінського воєводства з вогнепальної зброї вбили російського художника-опозиціонера 44-річного Семена Скрепецького (справжнє прізвище Роберт Кузовков).
Польська поліція продовжує пошуки ймовірного вбивці чи вбивць.
За даними місцевої поліції, у понеділок близько10-ї ранку зловмисник кілька разів вистрілив з вогнепальної зброї в чоловіка на вулиці Королеви Ядвіги в Бялій-Підляській, неподалік консульства Білорусі, і після цього втік. Поранений помер на місці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture ... onera.html

пропопуную всім подивитись дуже цікаве інтервью колишнього редактора програми новин на каналі ВГТРК Дмитрія Скоробутова, який втік до Швейцарії і досі живий


на 26хв. -пре те, як для путіна робили особистий виспук новин (у 20.00 в ефір був стандарний випуск, потім його різали (прибирали всі погані новини) і дале касетами Betacom везли і показували путіну(з 2011р путін живе у паралельній реальності)

https://focus.ua/world/757583-proekt-gl ... i-novostey
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 08:34

перша частина



треба всю цю інформацію фіксувати і потім в підручники історії(росіян), після 1945р
історики і дослідники написали сотні книг присвячені Гітлеру і чому країна найрозумніших людей людства(Бетховен, Бах, Ніцше, Гете, Дюрер,Альберт Ейнштейн) у 20му сторіччі зробила стрибок у минуле( до варварства до часів за 1000 років до християнства).
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