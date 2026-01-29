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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18100181011810218103
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:44

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Добре, але мало. Хотілося б побачити масово в дії не тільки БПЛА, а й балістику і ті 2к+ фламінго.

Може бракує людей, щоб запускати?

Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?
а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. :wink: потом
Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 11:56

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.
Чи така ж математика, як з фламінгами?

Приходь, дізнаєшся.
Я от їздив на позицію пілотом.
При чому:
а) це не входить до моїх посадових обовязків
б) не можу нормально ходити

Дуже "приваблива" пропозиція, особливо на фоні зарплат військових в 20к, особливо для людей, яким в місяць по кредиту потрібно повертати в рази більше (сплата кредиту - також обов'язок, який ніхто не відміняв бо стан війни не введений). А в поєднанні з інформацією про недостатність 30к мобілізованих на місяць - взагалі виглядає як запрошення у..........
  Banderlog написав:
  Schmit написав:Чи така ж математика, як з фламінгами?
а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. :wink: потом
Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.

Та як тікають, куди, якщо кількість СЗЧ – 200 тисяч і не зростає?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та як тікають, куди, якщо кількість СЗЧ – 200 тисяч і не зростає?

Цікаво, як це тиловий г*** може знати скільки СЗЧ, скільки мобілізують і яка зарплата? Ще й розказувати, як треба воювати... Такі речі варто показувати, бажано особистим прикладом!
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:35

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та як тікають, куди, якщо кількість СЗЧ – 200 тисяч і не зростає?

Цікаво, як це тиловий г*** може знати скільки СЗЧ, скільки мобілізують і яка зарплата? Ще й розказувати, як треба воювати... Такі речі варто показувати, бажано особистим прикладом!

Ще раз для "г***" Кількість СЗЧ в Силах Оборони – 200 тисяч. Це заявив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров
Як можна так не поважати свого профільного міністра?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ще раз для "г***" Кількість СЗЧ в Силах Оборони – 200 тисяч. Це заявив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров
Як можна так не поважати свого профільного міністра?

Ти не повіриш. Можна не поважати профільного міністра, головнокомандуючого, верховного головнокомандуючого і різних му*** з форума.
Якщо ти хоч довести комусь, що політики брешуть - то це очевидно всім крім геть тупих.
І те, що ти це розумієш, не робить тебе розумним. І це не робить твоє ухилянство нормою. Ти не перестаєш бути г*** від того, що хтось інший ще більший г***, розумієш це?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:45

  Schmit написав:
  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Та як тікають, куди, якщо кількість СЗЧ – 200 тисяч і не зростає?

Цікаво, як це тиловий г*** може знати скільки СЗЧ, скільки мобілізують і яка зарплата? Ще й розказувати, як треба воювати... Такі речі варто показувати, бажано особистим прикладом!

Ще раз для "г***" Кількість СЗЧ в Силах Оборони – 200 тисяч. Це заявив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров
Як можна так не поважати свого профільного міністра?

Профільний "питання кібербезпеки перебільшене" Федоров хіба в хайпожерстві і балабольстві :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 12:50

  Schmit написав:

Як можна так не поважати свого профільного міністра?

А за шо його поважати? Я ніяких позитивних змін не побачив. Ні по грошам ні по срокам ні по поповненню.
Banderlog
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  #<1 ... 18100181011810218103
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