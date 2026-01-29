Додано: Вів 16 чер, 2026 13:40

Xenon написав: эээ, а шо случилось то???









https://prm.ua/ru/v-rossyy-zafyksyroval ... 0-let-smy/



(через впн)

https://alfabank.ru/alfa-investor/posts ... 0569e1fd0/ Россияне массово забирают деньги из банков. В мае 2026 года объем наличных в обращении вырос на [b]381 миллиард рублей — это рекорд за последние 30 лет.[/b](через впн) эээ, а шо случилось то???

"Росіяни увійшли в 2026 рік із рекордними 67 трлн рублів на банківських рахунках – на 16% або 9,5 трлн рублів більше, ніж роком раніше, як свідчать дані Центрального банку РФ. Середній вклад по країні становить 419 тис. рублів, у Москві – 1,8 млн рублів. Цифри виглядають вражаюче. Реальність – значно похмуріше", – ідеться у повідомленні.



Як зазначили в СЗРУ, ці накопичення – не ознака добробуту, а симптом економіки, що загниває. Гроші осіли на рахунках завдяки депозитним ставкам до 25% річних, штучному зміцненню рубля на 45% та обвалу споживчих настроїв: люди просто бояться витрачати, бо не вірять у завтра.



Ще 17 трлн рублів населення тримає готівкою – показовий факт для країни, де офіційно все "стабільно".



Разом – 84 трлн рублів, або два річні федеральні бюджети РФ.

Росіяни виводять рекордні обсяги готівки через паніку, страх заморожування вкладів та загальну недовіру до банків. Лише за травень з банківської системи РФ винесли близько 381,2 млрд рублів. У пікові періоди (наприклад, у січні) цей показник сягав 1,1 трлн рублів на місяць.

РФ виробляє близько 890–900 тисяч тонн паперу та картону на місяць. Загальний річний обсяг становить приблизно 10,7 млн тонн, що забезпечує Росії 14-те місце у світовому списку країн-виробників паперу та картону.

У Росії обсяг готівки в обігу (грошовий агрегат M0) збільшується в середньому на 300--600 млрд рублів щомісяця. Наприклад, навесні 2026 року приріст становив 607 млрд рублів у квітні та 381 млрд рублів у травні. Цей приріст відображає обсяг нових надрукованих грошей, що потрапляють в економіку, і є рекордним за всю історію ведення статистики.Загальний обсяг готівкових грошей на руках у населення та в касах банків (емітованих Центробанком РФ) на середину 2026 року перевищив позначку у 19,7 трлн рублів.

якщо навіть по 1,1трнл кожного місяця, то це 13трлн за рік, тобто ще 5-6 років будуть виносити, але хто їм дозволитьщоб завалити банківську систему треба 3 місяця по 3-4 трлна і буде бан на зняття готівки, бо верстат не встигає друкувати, Сибір давно вжи без дерев стоїть