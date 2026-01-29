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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18101181021810318104
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:39

  prodigy написав:
  pesikot написав:Ти диви ...


в минулому році лука тряс мудямі і лякав орешником (поляків?)
а зараз вже вибачається перед Зеленським
https://www.instagram.com/reels/DZpqn1OjQPW/

через пів-року буде пропонувати Зеленському використовувати теріторію біломосковії для нанесення уражень по москві і пітеру(час підльоту покращиться)


Та що там лука, деякі форумчани нещодавно писали "не потрібно дратувати луку, він як образиться, як відкриє другий фронт", або "кто такой мадяр ? и почему он угрожает луке, он не имеет полномочий" щось таке

а Лука хоч і колгоспник, але хитродупий колгоспник, носом чує куди вітер дме )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:49

не відволікайтесь

  Banderlog написав:

Луці страшно,
дефіцит бензину,
уралс 67,
капотня,
1й клястер,
...
не відволікайтесь від новин
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 чер, 2026 17:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:50

Banderlog хто такий сьогодні разумков, який у нього рейтинг? Ви довіряєте Разумкову:
26да, 45 ні


https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 616&page=1
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:57

  pesikot написав:

Ти диви ...

"не нада дражнить бацьку"(с)Лад
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 17:57

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Ти диви ...


в минулому році лука тряс мудямі і лякав орешником (поляків?)
а зараз вже вибачається перед Зеленським
https://www.instagram.com/reels/DZpqn1OjQPW/

через пів-року буде пропонувати Зеленському використовувати теріторію біломосковії для нанесення уражень по москві і пітеру(час підльоту покращиться)


Та що там лука, деякі форумчани нещодавно писали "не потрібно дратувати луку, він як образиться, як відкриє другий фронт", або "кто такой мадяр ? и почему он угрожает луке, он не имеет полномочий" щось таке

а Лука хоч і колгоспник, але хитродупий колгоспник, носом чує куди вітер дме )


цікавий момент-нпз в Копотні(який підпалили сьогодні) розташован на відстані 21км від московського кремля, це не московська область, а саме москва(окраіна)

Лука в інтерью такого наболтав, замість квартал95 рекомендую(багато смішних моментів)
-Путіна надули Папа Римський і ....(фанфари) ЕВРЕЇ


Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:01

чекаемо новын

  flyman написав:не відволікайтесь від новин

колы вжэ будуть новыны про прыклеену ситкивку?
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 16 чер, 2026 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:02

  prodigy написав:Banderlog хто такий сьогодні разумков, який у нього рейтинг? Ви довіряєте Разумкову:
я не довіряю рейтингам.
А Разумков один з небагатьох хто послідовно просуває терміни демобілізації.
Banderlog
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  #<1 ... 18101181021810318104
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