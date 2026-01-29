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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18103181041810518106>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:22

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році
:lol: білорусія не воює. Бацька все робить правильно. І коли в нього майданили він взяв резінову дубінку і став в ряди омону а не так як Яник вигнав беркутів перед толпу без письмового наказу.
І лукашенку достатньо надати територію білорусії для пусків каб. Дальності вже вистачає щоб докидати до києва.


Він вже надавав теріторію білорусії

Зараз вмикнув задню - вже вибачається перед Зеленським, каже, що воювати не буде )

PS. До речі, штучний пише, що найменьша відстань від кордону до Києва 90-95 км, для КАБів це майже максимум.
Я так собі думаю, що жоден бомбардувальник не буде підлітати впритул до кордонів
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 16 чер, 2026 18:25, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:24

Московський нпз в Капотні,
височайщая ефертивність работи ПВ
О (протидронні сітки, РЄБ)
входить в 10 найкрупніших НПЗ рф(9 позиція)
https://www.youtube.com/shorts/-9L_7znxtbU

Десятка найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії за встановленою потужністю виглядає наступним чином:
Омський НПЗ (Омська обл.) — ~≈ 21--22 млн тонн на рік. Належить компанії «Газпром нафта».

Киришинський НПЗ (КИНЕФ) (Ленінградська обл.) — ≈ 20,1 млн тонн на рік. Належить компанії «Сургутнафтогаз».

Рязанська НПК (Рязанська обл.) — ≈ 17,1 млн тонн на рік. Належить компанії «Роснефть».

Кстовський НПЗ (Лукойл-Нижнегороднафтооргсинтез) (Нижегородська обл.) — ≈ 17 млн тонн на рік. Належить компанії «Лукойл».

ТАНЕКО (Татарстан) — ≈ 16--17 млн тонн на рік. Належить компанії «Татнефть».

Ярославський НПЗ (Ярославль) — ≈ 15 млн тонн на рік. Керується спільно «Газпром нафтою» та «Роснефтью».

Волгоградський НПЗ (Волгоград) — ≈ 14,8 млн тонн на рік. Належить компанії «Лукойл».

Пермський НПЗ (Пермський край) — ≈ 14 млн тонн на рік. Належить компанії «Лукойл».(30 квітня 2026, 7травня 2026, 8 травня)

Московський НПЗ (КАПОТНЯ(Москва) — ≈ 10,5 млн тонн на рік. Належить «Газпром нафті».

Ангарська нафтохімічна компанія (Іркутська обл.) — ≈ 10,2 млн тонн на рік. Належить «Роснефти».


всі НПЗ були ураженні в 2026році(деякі в 2025)
остання -Ангарська цекає на дрони ЗСУ-відстань 5225км (від Харкова)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:29

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році
:lol: білорусія не воює. Бацька все робить правильно. І коли в нього майданили він взяв резінову дубінку і став в ряди омону а не так як Яник вигнав беркутів перед толпу без письмового наказу.
І лукашенку достатньо надати територію білорусії для пусків каб. Дальності вже вистачає щоб докидати до києва.


став в ряди омону
мене дуже турбує твоє психічне здоров"я
припускаю, що важке алкогольне отруєння гундяївською сечею

лукашенку достатньо запустити один каб і йому п*зда, сьогодні він вибачився перед Зеленським, а завтра -перед Мадяром.
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:30

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році
:lol: білорусія не воює. Бацька все робить правильно. І коли в нього майданили він взяв резінову дубінку і став в ряди омону а не так як Яник вигнав беркутів перед толпу без письмового наказу.
І лукашенку достатньо надати територію білорусії для пусків каб. Дальності вже вистачає щоб докидати до києва.


Він вже надавав теріторію білорусії

Зараз вмикнув задню - вже вибачається перед Зеленським, каже, що воювати не буде )

PS. До речі, штучний пише, що найменьша відстань від кордону до Києва 90-95 км, для КАБів це майже максимум.
Я так собі думаю, що жоден бомбардувальник не буде підлітати впритул до кордонів


нічого не буде, це маячня
хворого пана майора (на що я с кожним днем маю все більше сумніву)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:50

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Бандерлог, навіть картошка має надію на мир в цьому році
:lol: білорусія не воює. Бацька все робить правильно. І коли в нього майданили він взяв резінову дубінку і став в ряди омону а не так як Яник вигнав беркутів перед толпу без письмового наказу.
І лукашенку достатньо надати територію білорусії для пусків каб. Дальності вже вистачає щоб докидати до києва.

бацька с тобой не согласен категорически
он как раз наматывает сопли на кулак "меня не так поняли")))
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

📋 Ситуація навколо Костянтинівки

🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.

🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.

🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.

🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.

⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.

⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 18:57

  Banderlog написав:📋 Ситуація навколо Костянтинівки

🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.

🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.

🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.

🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.

⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.

⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває

Було б дуже добре, якби ти не тільки запостив цей текст, а і прочитав його повністю
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:03

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:04

  pesikot написав:
  Banderlog написав:📋 Ситуація навколо Костянтинівки

🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.

🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.

🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.

🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.

⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.

⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває

Було б дуже добре, якби ти не тільки запостив цей текст, а і прочитав його повністю

я прочитав і ти почитай, бо щось ви увлєклись тут.
Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград. А потом раптом перестав. Не підкажеш в який момент це сталось?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:08

  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.
pesikot
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