Краткое содержание

- По данным источника, объем обязательств в пяти регионах превышает 150 миллиардов долларов.

- Данный инвестиционный фонд не содержит государственных средств.

- По словам источника, новый фонд не связан с переговорами о замороженных активах.

- Фонд начнет функционировать только после подписания окончательного соглашения между США и Ираном.

ДУБАЙ, 16 июня (Reuters) - В рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрен частный фонд в размере 300 миллиардов долларов, предназначенный для стимулирования инвестиций в Иран, и более половины этой суммы уже выделено, сообщил Reuters источник, непосредственно знакомый с условиями сделки.

Фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения, сообщил источник, говоривший на условиях анонимности, поскольку план еще не был объявлен, а Вашингтон и Тегеран готовятся подписать соглашение в пятницу.

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Новый фонд представляет собой частный инвестиционный инструмент, а не программу восстановления или репараций, и не будет включать в себя государственные средства или гранты, сообщил источник, добавив, что компании из США, арабских государств Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки согласились предоставить финансирование.

По словам источника, обещанные инвестиции охватывают энергетику, логистику, производство и транспорт.

Высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Тегеран первоначально требовал от США 400 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный войной, но Вашингтон заявил, что не предоставит эту сумму.

Тогда и возникла идея создания фонда, который планируется назвать Фондом реконструкции и развития.

Как сообщил иранский источник, механизм предусматривает вклад стран региона различными способами. К ним относятся получение кредитов, создание кредитных линий или прямое финансирование восстановления объектов, поврежденных в ходе войны, включая такие объекты, как металлургический комплекс Мобараке, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и, в более широком смысле, инфраструктуру, пострадавшую от конфликта.

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Страна обладает вторыми по величине в мире доказанными запасами природного газа и четвертыми по величине доказанными запасами нефти.

Кроме того, страна может похвастаться молодым, образованным населением, насчитывающим более 92 миллионов человек, диверсифицированной промышленной базой и значительным нераскрытым потенциалом в таких секторах, как нефтехимия, добыча полезных ископаемых, туризм и сельское хозяйство.

........«Он (фонд) будет создан только после подписания окончательного соглашения», — сказал источник.