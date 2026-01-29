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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18105181061810718108
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЄС закликав Україну згорнути телемарафон

https://курс.ком.юа/novost/1466868-es-p ... eguljatora
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 10:59

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:я нагадаю, що ти визнав здачу Покровська за брехливими повідомленнями руських, а не тоді, коли Покровськ реально залишили. ось й вся різниця. й не визнав своєї помилки...

а Констянтинівка може повторити долю Покроська, так. руські звільнять чергове місто від усього, стане чергова руїна - логіки в цьому ніякої немає

Нагадаю і я. Повідомлення руських було що покровськ в вогневому оточенні а наші казали що такого нема. І ти тут з песікотом робили від шо там всьо чотко і під контролем.
А я писав що треба час щоб провірити як там.
То коли ти кажеш Покровськ реально залишили? Можеш написати не одним днем а +- тиждень.
А нащот логіки, то тобі я вже не перший раз пишу, логіка - знищення.
Це не задача Київ за 3 дня. Це війна на істощєніє. Знищити максимально економіку і мобілізаційний потенціал України. І ивони не спішать.

отут ти перекручуєш. ти цитував руських, а вони як завжди значно перебільшують. вогневе оточення - це що таке, пан військовий, здається немає такого терміну, це ти його зараз вигадав. а наші казали, що здачі Покровська немає. й відбулося це значно пізніше. тобто русбкі брехали, а ти чомусь підтримував цю брехню. а ми з pesikot покладатися на повідомлення української влади - ось й вся різниця. але викручуйся далі. але брехня руських - загальновідомий факт.

війна на виснаження - дякуємо кеп. так я теж це неодноразово писав ;). знищення міст Донбасу на економіку України впливає, але не критично - а от на руський мир на Донбасі безпосередньо. а що там зі знищенням потенціалу на Раші - коли вони кидають своїх людей на смерть не зрозуміло нащо, щоб генерали могли й далі звітувати наверх.

війна на виснаження вона така. й палаючий НПЗ в Москві гадаю значно більше на це впливає..

я не цитував руських, в мене роздача вайфаю трохи не сприяє лазанню по російським сайтам :lol:
То ти чомусь так і не написав. Якої дати зсу втратили Покровськ і Мирноград?
І шо там за помилки на які намєкає командир 19 корпусу?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 11:03

  fler написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21).
Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.

Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".

Звідки така впевненість, шо цей відгодований Семен робив свої "перфоманси" ні разу не за гроші замовників? Це ваш колєга?

Та такі значні, що з сім'єю жив у Польщі аж у центрі для біженців.
Цікаво, хто ж йому платив за такі креативні картини? Напевно ж путін?
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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 11:07

  Schmit написав:Та такі значні, що з сім'єю жив у Польщі аж у центрі для біженців.
Цікаво, хто ж йому платив за такі креативні картини? Напевно ж путін?
Рождение Антихриста

Шмідт, так ваші версії хто і навіщо вбив 40річного карикатурника? Чому ви принесли його вбивство 5 пострілами (щоб не було шансів) нам на форум?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 11:21

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:..........
А попадание в церковь в Киеве, музей в Харькове, мирные дома везде - это повод для заказа путина и всех его двойников.

Сегодня в Харькове трагедия в зоопарке в центре города, самом любимом месте харьковчан. Не знаю точно, но какая-то изворотливая разновидность шахедов прилетела в зоопарк. Животных побило в вольерах. Про жертв среди посетителей пока не слышал. Лишь бы люди не пострадали. Вчера уже подтвержденная трагедия была. Ракета Искандер в спасателей, приехавших тушить пожар, прилетела.

Вы как харьковчанин должны бы знать, что находится буквально в десятке метров от художественного музея. Так что тут, скорее всего, простая неточность.

И что же? Тот центральный район Харькова сильно побит с самого начала войны в том числе ракетами. Центральный район весь в Харькове сильно побит. Восстановление - не на часі.

Конкретно того художественного музея с ценнейшими картинами, то рядом с ним там находится неприметный и старый дом культуры милиции (или полиции), чуть дальше какая-то больница и аптека, еще чуть дальше макдональдс. В другую сторону от художественного музея совсем впритык роддом, очень красивая новая церковь, фонтан. Дальше в хлам давно разбитое ракетой здание сбу и здание университета, рядом с которыми без действия стоит строительный кран.

Художественный музей в этом конкретном случае является самым ценным объектом, хотя и почти все другие здания в том районе это история Харькова. Для вшивого очільника кремля уничтожение истории, которая отличается от того бреда, что у него в голове, является вполне закономерным действием. Удар нанесен в те же дни, что и по Киево-печерской Лавре. Поэтому поиск других подходящих целей, куда не прилетело, выглядит в этом случае упоротой симпатией к путину.

Но вы ведь не такой? Может я что-то упустил?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 11:46

А разве можно совмещать?
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін щомісяця отримував 200 тисяч гривень як ФОП від Центру протидії корупції та Благодійної організації «100% життя» під час фіктивної служби у ЗСУ. Перша організація належить йому, друга – Дмитру Шерембею, який проходить разом з ним по справі про ухилення від військової служби.
 
Загалом, за понад чотири роки фіктивного перебування в армії Шабунін щомісяця отримувати гроші від ЗСУ. Лише за час липової служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть «бойових». Разом з виплатами на ФОП це робило «антикорупціонера» одним з найбагатших сержантів ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 11:47

  Water написав:
ЄС закликав Україну згорнути телемарафон

https://курс.ком.юа/novost/1466868-es-prizval-ukrainu-svernut-telemarafon-i-usilit-nezavisimost-mediareguljatora

А как граждане будут единственно-правильные новости узнавать? :shock:
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