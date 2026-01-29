Додано: Сер 17 чер, 2026 13:23

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Здесь - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-16/read-the-14-point-draft-memorandum-between-the-us-and-iran?srnd=homepage-europe - приведен проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном.

Посмотрим, насколько это будет соответствовать окончательному тексту, но пока что выглядит очень неплохо. Для Ирана. Здесь -- приведен проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном.Посмотрим, насколько это будет соответствовать окончательному тексту, но пока что выглядит очень неплохо. Для Ирана.

а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...



щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?.. а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?.. "Незнание закона не освобождает от ответственности".

Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.

Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).

И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.

И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.0

А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно. "Незнание закона не освобождает от ответственности".Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.0А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.

ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав?є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...