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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:10
Shaman написав:
а про помилки треба не натякати, а розбирати. але всередині, а не накидати публічно. є помилки - треба робити висновки та виправляти. кажеш зелена влада має з цим проблеми? погоджусь.
шо значить при штабі
А які строки ти відслідковуєш ? Ну давай, тоді пиши хоть +- місяць.
кажеш коментують брехню? То втрата Покровська до коли була брехнею?
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:19
Banderlog написав: Shaman написав:
а про помилки треба не натякати, а розбирати. але всередині, а не накидати публічно. є помилки - треба робити висновки та виправляти. кажеш зелена влада має з цим проблеми? погоджусь.
шо значить при штабі
А які строки ти відслідковуєш ? Ну давай, тоді пиши хоть +- місяць.
кажеш коментують брехню? То втрата Покровська до коли була брехнею?
в атаку перейшов? молодець, головне діяти нахабно.
так тоді не крути, а скажи - я казав про втрату Покровська тоді то, а втратили тоді-то. й порівняємо. помилився - визнай. ні, то наведи дати. а тоді ти казав, що не треба вірити нашим - ось й все
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:20
Shaman написав:
а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...
щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?..
"Незнание закона не освобождает от ответственности".
Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.
Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).
И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.
И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.0
А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.
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ЛАД
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:25
fler написав: Schmit написав: ЛАД написав:
..........
Интересный момент - этот Семён Скрипицкий был включён в базу "Миротворца" "за критику украинского правительства" (1:13-1:21).
Это пример того, о чём я писал - озлобленность, поиск врагов, прямолинейность. Хорошо проявляется и на нашем форуме.
Просто у Зе він побачив молодого путіна, а у його пастві потужників — тих самих "скрепців".
Звідки така впевненість, шо цей відгодований Семен робив свої "перфоманси" ні разу не за гроші замовників? Це ваш колєга?
Не знаю, за что он критиковал украинское правительство, но "за гроші замовників" ему было проще оставаться в Москве, рисовать карикатуры на Зеленского и западных лидеров и устраивать соответствующие перформансы на Красной площади.
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ЛАД
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Додано: Сер 17 чер, 2026 12:29
Shaman написав:
а тоді ти казав, що не треба вірити нашим - ось й все
тоді я казав, що треба почекати і перевірити інформацію. І що ситуація там складна.
я і тепер кажу, що на слово вірити "нашим" це самому себе дурити.
Достатньо було крику про підвищення виплат і сроки демобілізації.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:14
Banderlog написав: Shaman написав:
а тоді ти казав, що не треба вірити нашим - ось й все
тоді я казав, що треба почекати і перевірити інформацію. І що ситуація там складна.
я і тепер кажу, що на слово вірити "нашим" це самому себе дурити.
Достатньо було крику про підвищення виплат і сроки демобілізації.
себе дурити - це взагали вірити руським. там то вигаданий дух Анкоріджа, чи то вони самі себе обстріляли, чи тричі взятий Куп'янськ...
а про підвищення та строки - так, заявили тепер подивимось, що далі буде робити влада. казати, що кинули - то ти надто наперед накидаєш. поки що просто тягнуть - але це не швидкий процес.
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Shaman
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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:23
ЛАД написав: Shaman написав:
а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...
щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?..
"Незнание закона не освобождает от ответственности".
Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.
Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).
И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.
И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.0
А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.
ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...
а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав?
є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...
а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.
й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.
я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...
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Додано: Сер 17 чер, 2026 13:41
buratinyo написав: ЛАД написав:
...........
Вы как харьковчанин должны бы знать, что находится буквально в десятке метров от художественного музея. Так что тут, скорее всего, простая неточность.
И что же? Тот центральный район Харькова сильно побит с самого начала войны в том числе ракетами. Центральный район весь в Харькове сильно побит. Восстановление - не на часі.
Это правда.
Центр побит сильно. И не удивительно - там и обл- и горсовет, и СБУ, и ещё много всякого.
Конкретно того художественного музея с ценнейшими картинами, то рядом с ним там находится неприметный и старый дом культуры милиции (или полиции), чуть дальше какая-то больница и аптека, еще чуть дальше макдональдс. В другую сторону от художественного музея совсем впритык роддом, очень красивая новая церковь, фонтан. Дальше в хлам давно разбитое ракетой здание сбу и здание университета, рядом с которыми без действия стоит строительный кран.
Не знаю, что сейчас в ДК милиции (и знал бы, не написал).
А здание СБУ разбито, но, видимо, не вщент (или они так думают).
Когда Дворец спорта разбили, то его обстрел прекратился.
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