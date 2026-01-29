Додано: Сер 17 чер, 2026 19:55

buratinyo написав: ЛАД написав: Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.

Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете. Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете.

Правильный ответ по главному поднятому вопросу ниже :

Для создания примитивной ядерной бомбы уран необходимо обогатить изотопом U-235 до уровня не менее 20% (такой материал официально классифицируется как высокообогащенный уран). Габариты ядерной боевой части зависят от уровня обогащения урана. Именно с целью уменьшения габаритов бомбы уран обогащают до более высоких значений, чем 20%.



Получается, что Иран давно способен создать ядерный взрыв, по утверждению ЛАДа.

При обогащении 20%: Теоретически из него тоже можно собрать бомбу. Но критическая масса вырастает до нескольких сотен килограммов (более 400 кг без отражателя). Получившееся устройство будет настолько огромным и тяжелым, что его невозможно установить на ракету или доставить обычным самолетом.

с точки зрения технологии и затрат энергии, обогащение урана идет нелинейно. Самый сложный и трудоемкий этап — это поднять концентрацию с 0,7% до 5%.



Достижение уровня в 60% означает, что около 90% всей работы по разделению изотопов уже выполнено. Чтобы пройти оставшийся путь от 60% до оружейных 90%, требуется перенастроить каскады центрифуг и потратить на это всего несколько недель или даже дней.

ЛАД написав: И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает. И да,, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.



Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять. Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять.

Перед вторжением в Иран тоже говорили о "неопровержимых доказательствах" создания Саддамом ОМП. Которого так и не обнаружили. И "элементы" это не ЯО.Способен.Но не по утверждению ЛАДа, а по физике процесса.Но при этом:Опасность того, что Иран обогащал уран до 60% в том, что:До разрыва ядерной сделки Трампом в 2018 Иран такого обогащения не делал.Не должны.Но если этого можно добиться путём переговоров, а не войны, то это надо делать путём переговоров.Сегодня в результате войны США добились только тех же переговоров, которые они прервали 26 февраля, и на тех же начальных условиях.Для чего нужна была война?P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально.Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова?При этом "необходимость" они будут оценивать сами.