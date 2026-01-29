RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18109181101811118112>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:00

к чему этот в***р?

  ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та офіційне право на відстрочку.

Про це днями повідомили місцеві соцмережі.

Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-ttsk-mobilizuvali-bagatoditnogo-svyaschennosluzhitelya-chomu-tak-stalosya-83981?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=vsn.ua&utm_term=1285896&utm_content=12194267
Как-то у меня нет уверенности в том, что всё происходило так благолепно, как написано в ответе ТЦК. Особенно в свете поста prodigy часом раньше.

ЛАДушка,
тут ПРОСТОЕ противоречие лирики с физикой
лирика говорит что ИМЕЕТ ПРАВО а физика что НЕ ФОРМИЛ)
посему отсрочки нет и ТЦК ПРАВЫ НА 100%!

так что не набрасывайте на вентилятор)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14469
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:02

  ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та [b]офіційне право на відстрочку.[/b]

Про це днями повідомили місцеві соцмережі.

Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-ttsk-mobilizuvali-bagatoditnogo-svyaschennosluzhitelya-chomu-tak-stalosya-83981?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=vsn.ua&utm_term=1285896&utm_content=12194267
Как-то у меня нет уверенности в том, что всё происходило так благолепно, как написано в ответе ТЦК. Особенно в свете поста prodigy часом раньше.

ЛАД, ты хоть читать научись, а не только писать

Мав право на відстрочку і оформив відстрочку - це геть різні речі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:21

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та офіційне право на відстрочку.

Про це днями повідомили місцеві соцмережі.

Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
https://vsn.ua/news/u-lutsku-ttsk-mobilizuvali-bagatoditnogo-svyaschennosluzhitelya-chomu-tak-stalosya-83981?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=vsn.ua&utm_term=1285896&utm_content=12194267
Как-то у меня нет уверенности в том, что всё происходило так благолепно, как написано в ответе ТЦК. Особенно в свете поста prodigy часом раньше.

ЛАДушка,
тут ПРОСТОЕ противоречие лирики с физикой
лирика говорит что ИМЕЕТ ПРАВО а физика что НЕ ФОРМИЛ)
посему отсрочки нет и ТЦК ПРАВЫ НА 100%!

так что не набрасывайте на вентилятор)))

Не набрасывайте.
Он сейчас придёт на БЗВП и тут же займётся увольнением как многодетный отец.
В результате ТЦК выполнили план, но бойца в армии не будет.
Может, вы ещё и prodigy напишете о "набрасывании на вентилятор" в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40787
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:23

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян.
Детальніше за посиланням: https://t.me/Crimeeanwind/102114
Цікаво, як там у yanyura обстановка.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:24

ЛАД
так накуа вы тут вывалили всю это простынь если все так просто???
Прохожий
 
Повідомлень: 14469
З нами з: 05.06.13
Подякував: 945 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:25

  ЛАД написав:То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили.
"про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова.
"план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки.
"припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".

Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.
Когда перемовини начинали, то об обогащении до 60% давно было известно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.




Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете.

Правильный ответ по главному поднятому вопросу ниже:
Для создания примитивной ядерной бомбы уран необходимо обогатить изотопом U-235 до уровня не менее 20% (такой материал официально классифицируется как высокообогащенный уран). Габариты ядерной боевой части зависят от уровня обогащения урана. Именно с целью уменьшения габаритов бомбы уран обогащают до более высоких значений, чем 20%.

Получается, что Иран давно способен создать ядерный взрыв, по утверждению ЛАДа.

  ЛАД написав:И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.


Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:28

  fler написав:Цікаво, як там у yanyura обстановка.

Він не на півострові.
Water
 
Повідомлень: 4348
З нами з: 06.03.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:43

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:ЛАДушка,
тут ПРОСТОЕ противоречие лирики с физикой
лирика говорит что ИМЕЕТ ПРАВО а физика что НЕ ФОРМИЛ)
посему отсрочки нет и ТЦК ПРАВЫ НА 100%!

так что не набрасывайте на вентилятор)))

Не набрасывайте.
Он сейчас придёт на БЗВП и тут же займётся увольнением как многодетный отец.

Он мог бы просто оформить отсрочку, до того как ...

Если он этого не сделал, то теперь не факт, что "тут же займётся увольнением как многодетный отец"

Но тебе же, главное, набросить ) "мобилизировали, имел право на отсрочку"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?

теж не до кінця дочитали, він тільки зробив спробу(чикнув себе ножичком), а може за відмову, його хтось циркнув і сказав йому: скажеш лікарям і поліції, що це ти сам собі заподіяв, мутна історія

два роки тому проходив поз тцк бачу щось коїться: питаю у людей (хто стояв в черзі обновити документи)-хто там з ким б"ється? кажуть свої своїх ( там дві автівки поліції стояли з сиренами включеними)
prodigy
 
Повідомлень: 13986
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3418 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:55

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:
Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.

Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете.
Перед вторжением в Иран тоже говорили о "неопровержимых доказательствах" создания Саддамом ОМП. Которого так и не обнаружили. И "элементы" это не ЯО.

Правильный ответ по главному поднятому вопросу ниже:
Для создания примитивной ядерной бомбы уран необходимо обогатить изотопом U-235 до уровня не менее 20% (такой материал официально классифицируется как высокообогащенный уран). Габариты ядерной боевой части зависят от уровня обогащения урана. Именно с целью уменьшения габаритов бомбы уран обогащают до более высоких значений, чем 20%.

Получается, что Иран давно способен создать ядерный взрыв, по утверждению ЛАДа.
Способен.
Но не по утверждению ЛАДа, а по физике процесса.
Но при этом:
При обогащении 20%: Теоретически из него тоже можно собрать бомбу. Но критическая масса вырастает до нескольких сотен килограммов (более 400 кг без отражателя). Получившееся устройство будет настолько огромным и тяжелым, что его невозможно установить на ракету или доставить обычным самолетом.
Опасность того, что Иран обогащал уран до 60% в том, что:
с точки зрения технологии и затрат энергии, обогащение урана идет нелинейно. Самый сложный и трудоемкий этап — это поднять концентрацию с 0,7% до 5%.

Достижение уровня в 60% означает, что около 90% всей работы по разделению изотопов уже выполнено. Чтобы пройти оставшийся путь от 60% до оружейных 90%, требуется перенастроить каскады центрифуг и потратить на это всего несколько недель или даже дней.
До разрыва ядерной сделки Трампом в 2018 Иран такого обогащения не делал.

  ЛАД написав:И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.


Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять.
Не должны.
Но если этого можно добиться путём переговоров, а не войны, то это надо делать путём переговоров.
Сегодня в результате войны США добились только тех же переговоров, которые они прервали 26 февраля, и на тех же начальных условиях.
Для чего нужна была война?

P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально.
Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова?
При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:13, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40787
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 18109181101811118112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 30381
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 29589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 329787
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.