ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та офіційне право на відстрочку.
Про це днями повідомили місцеві соцмережі.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.
«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та [b]офіційне право на відстрочку.[/b]
Про це днями повідомили місцеві соцмережі.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.
«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
ЛАД написав:К вопросу о призыве священников УПЦ и капелланах от УПЦ:
У Луцьку працівники ТЦК мобілізували диякона храму Трьох Святителів УПЦ — Андрія Вірного. Водночас, священнослужитель має трьох дітей та офіційне право на відстрочку.
Про це днями повідомили місцеві соцмережі.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до пресслужби Волинського ТЦК та СП. У відомстві зазначили, що інцидент трапився у суботу, 13 червня. На одному з блокпостів поблизу Луцька працівники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.
«Оскільки він підлягав призову та не користувався правом на відстрочку, йому було запропоновано прибути до ТЦК для уточнення даних та проходження ВЛК, на що він добровільно погодився. Під час перебування у ТЦК громадянин спокійно пройшов усі необхідні заходи та висловив бажання проходити військову службу у батальйоні безпілотних систем однієї з військових частин. Його було направлено до зазначеного підрозділу виключно за власним бажанням», - повідомили у Волинському ТЦК та СП.
ЛАДушка, тут ПРОСТОЕ противоречие лирики с физикой лирика говорит что ИМЕЕТ ПРАВО а физика что НЕ ФОРМИЛ) посему отсрочки нет и ТЦК ПРАВЫ НА 100%!
так что не набрасывайте на вентилятор)))
Не набрасывайте. Он сейчас придёт на БЗВП и тут же займётся увольнением как многодетный отец. В результате ТЦК выполнили план, но бойца в армии не будет. Может, вы ещё и prodigy напишете о "набрасывании на вентилятор" в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Крим перетворюється на острів через масштабну ізоляцію півострова дронами. За його словами, це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Детальніше за посиланням: https://t.me/Crimeeanwind/102114 Цікаво, як там у yanyura обстановка.
ЛАД написав:То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили. "про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова. "план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки. "припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".
Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018. Когда перемовини начинали, то об обогащении до 60% давно было известно.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.
Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете.
Правильный ответ по главному поднятому вопросу ниже: Для создания примитивной ядерной бомбы уран необходимо обогатить изотопом U-235 до уровня не менее 20% (такой материал официально классифицируется как высокообогащенный уран). Габариты ядерной боевой части зависят от уровня обогащения урана. Именно с целью уменьшения габаритов бомбы уран обогащают до более высоких значений, чем 20%.
Получается, что Иран давно способен создать ядерный взрыв, по утверждению ЛАДа.
ЛАД написав:И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.
Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.
Выделил в тексте ключевые росийские брехливые тезы, возможно зафиксированные на сомнительных ресурсах в интернете.
Перед вторжением в Иран тоже говорили о "неопровержимых доказательствах" создания Саддамом ОМП. Которого так и не обнаружили. И "элементы" это не ЯО.
Правильный ответ по главному поднятому вопросу ниже: Для создания примитивной ядерной бомбы уран необходимо обогатить изотопом U-235 до уровня не менее 20% (такой материал официально классифицируется как высокообогащенный уран). Габариты ядерной боевой части зависят от уровня обогащения урана. Именно с целью уменьшения габаритов бомбы уран обогащают до более высоких значений, чем 20%.
Получается, что Иран давно способен создать ядерный взрыв, по утверждению ЛАДа.
Способен. Но не по утверждению ЛАДа, а по физике процесса. Но при этом:
При обогащении 20%: Теоретически из него тоже можно собрать бомбу. Но критическая масса вырастает до нескольких сотен килограммов (более 400 кг без отражателя). Получившееся устройство будет настолько огромным и тяжелым, что его невозможно установить на ракету или доставить обычным самолетом.
Опасность того, что Иран обогащал уран до 60% в том, что:
с точки зрения технологии и затрат энергии, обогащение урана идет нелинейно. Самый сложный и трудоемкий этап — это поднять концентрацию с 0,7% до 5%.
Достижение уровня в 60% означает, что около 90% всей работы по разделению изотопов уже выполнено. Чтобы пройти оставшийся путь от 60% до оружейных 90%, требуется перенастроить каскады центрифуг и потратить на это всего несколько недель или даже дней.
До разрыва ядерной сделки Трампом в 2018 Иран такого обогащения не делал.
ЛАД написав:И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.
Покидьки не должны иметь ядерного оружия, не должны!!! Покидьки это как раковая опухоль Земли, а она должна быть уничтожена для спасения Земли!!! Благодаря современным вооружениям (лекарствам) лечение становится более щадящим для всего организма. И США получили своим действиям в Иране полное оправдание. Спасибо США за хирургию и ЛАДу за возможность это оценить и понять.
Не должны. Но если этого можно добиться путём переговоров, а не войны, то это надо делать путём переговоров. Сегодня в результате войны США добились только тех же переговоров, которые они прервали 26 февраля, и на тех же начальных условиях. Для чего нужна была война?
P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:13, всього редагувалось 2 разів.