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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18123181241812518126
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:40

  pesikot написав:
  Schmit написав:Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?

Чергова серія "три міста впадуть" від переляканого )

Які три міста? Хвортеці Бахмут, Авдіївка і Покровськ?
Нам достатньо буде шахідів та іскандерів з території Білорусі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:49

  pesikot написав:І коли третій раз був ? )
і є рішення судів ?


Доброе утро, если оно доброе.

Трамп Дональд трижды выдвигался на пост президента США, что уже очень круто. Ну, и как все знают, из этих трех раз он дважды (охерительная результативность) становился президентом.

В этом контексте третий раз это в 2020 году, когда он лишь однажды проиграл Байдену.

Быть только кандидатом в президенты США, по моему, это равносильно по меньшей мере Джек-поту.

Если сделка, о которой тут писали не состоялась между Ираном, Израилем и США, то это был вброс, отвлечение всеобщего внимания для чего-то. Для чего?

Есть вариант один. Возможно это шоу для американского избирателя, которому надо разжевать подробно, что война большая неизбежна. И что росия кремлевская является таким же террористом как и Иран. Тогда избиратель поддержит. У него очень свежа в памяти трагедия 2001 года с башнями - близнецами.

Харьков вторые сутки подряд кремль закидывают КАБами. По городу вечером летают их оптоволоконные FPV дроны и убивают людей в легковушках. Стоит вопрос как укрыть Харьков сетками.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:52

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?

Чергова серія "три міста впадуть" від переляканого )

Які три міста? Хвортеці Бахмут, Авдіївка і Покровськ?
Нам достатньо буде шахідів та іскандерів з території Білорусі.

Так они оттуда и летят во время массированных обстрелов!!! Ретрансляторы это наибольшее зло для нас и самое лучшее для кремлевских ядерных террористов.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Катерина друга та Муссоліні- вони кавалери цього Білого Орла, ніхто не позбавляв їх цього звання. Хоча Катерина знищила польську державу, а Муссоліні підтримував Гітлера, який знищив польську державу.
UPD: Суворов- теж кавалер ордену. Він придушив повстання поляків.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:57

  buratinyo написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Чергова серія "три міста впадуть" від переляканого )

Які три міста? Хвортеці Бахмут, Авдіївка і Покровськ?
Нам достатньо буде шахідів та іскандерів з території Білорусі.

Так они оттуда и летят во время массированных обстрелов!!! Ретрансляторы это наибольшее зло для нас и самое лучшее для кремлевских ядерных террористов.

Пролітають територією і запускаються з території — різні речі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Цікаво, навіщо наш потужний дипломат провокує відкриття кількасоткілометрового фронту з Білоруссю?

Чергова серія "три міста впадуть" від переляканого )

Які три міста? Хвортеці Бахмут, Авдіївка і Покровськ?
Нам достатньо буде шахідів та іскандерів з території Білорусі.

Хіба не було обстрілів з Білорусі ? Були

Хіба не надавав Лука теріторію для вторгнення в Україну ? Надавав

Хіба не надавав Лука аеродроми для російської авійації ? Теж надавав

Тож не звизди, перелякане )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03

Schmit
Які три міста?

а про які ти лякав себе тут відосиками пару місяців тому?
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