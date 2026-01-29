Які три міста? Хвортеці Бахмут, Авдіївка і Покровськ?
Нам достатньо буде шахідів та іскандерів з території Білорусі.
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Додано: Суб 20 чер, 2026 08:40
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:49
Доброе утро, если оно доброе.
Трамп Дональд трижды выдвигался на пост президента США, что уже очень круто. Ну, и как все знают, из этих трех раз он дважды (охерительная результативность) становился президентом.
В этом контексте третий раз это в 2020 году, когда он лишь однажды проиграл Байдену.
Быть только кандидатом в президенты США, по моему, это равносильно по меньшей мере Джек-поту.
Если сделка, о которой тут писали не состоялась между Ираном, Израилем и США, то это был вброс, отвлечение всеобщего внимания для чего-то. Для чего?
Есть вариант один. Возможно это шоу для американского избирателя, которому надо разжевать подробно, что война большая неизбежна. И что росия кремлевская является таким же террористом как и Иран. Тогда избиратель поддержит. У него очень свежа в памяти трагедия 2001 года с башнями - близнецами.
Харьков вторые сутки подряд кремль закидывают КАБами. По городу вечером летают их оптоволоконные FPV дроны и убивают людей в легковушках. Стоит вопрос как укрыть Харьков сетками.
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:52
Так они оттуда и летят во время массированных обстрелов!!! Ретрансляторы это наибольшее зло для нас и самое лучшее для кремлевских ядерных террористов.
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Катерина друга та Муссоліні- вони кавалери цього Білого Орла, ніхто не позбавляв їх цього звання. Хоча Катерина знищила польську державу, а Муссоліні підтримував Гітлера, який знищив польську державу.
UPD: Суворов- теж кавалер ордену. Він придушив повстання поляків.
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:57
Пролітають територією і запускаються з території — різні речі.
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03
Хіба не було обстрілів з Білорусі ? Були
Хіба не надавав Лука теріторію для вторгнення в Україну ? Надавав
Хіба не надавав Лука аеродроми для російської авійації ? Теж надавав
Тож не звизди, перелякане )
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03
Schmit
а про які ти лякав себе тут відосиками пару місяців тому?
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