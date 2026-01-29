shapo написав:

Ну раз ты,рагуль,решил в очередной раз пройтись по моей биографии,то получай алаверды.При совке я тоже попал в советскую армию двухгодичником,но у меня и мысли не было там остаться в отличие от тебя ,ставшего куском и наверняка клявшегося в верности КПСС иначе бы не оставили в теплом месте в ГСВГ.В отличие от такого козла как ты я родился и полжизни прожил в Казахстане ,так что тот регион знаю лучше тебя и большинство присутствующих равно как и в Армении был после землетрясения в Спитаке и видел как начинался Карабах.Если Чечня не должна была вести две войны с Россией,то тогда почему Украина до сих пор не капитулировала или в твоёй тупой башке такая логика не укладывается?И последнее.Меньше завидуй мне и другим и хвастай тем, что имеешь ибо это ничто.Мой сын в отличие от твоих детишек воевал в Газе в 2014 и стал старшим врачом в Израиле и в Австралии работая заведующим в частной клинике,а это не убогая украинская медицина нигде из цивилизованных стран не признанная без подтвержденных сданных экзаменов