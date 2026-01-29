Додано: Пон 22 чер, 2026 07:42

prodigy написав: shapo написав:

Да неужели.

После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.

ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.

Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.

До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.

Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.

Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.

Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе Да неужели.После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию.ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии.Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай.До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике.Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке.Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом.Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе



щось ви накалились як пательня, охолоньте

в якому регіоні Австралії мешкаєте?





країни, які я порахував, будуть діяти в залежності від профіту проектів, ніхто не буде робити другий Шанхай(чи Дубай) з Ташкенту, але якісь проекти с кожним роком будуть

виконуватись, логистичний маршрут в обхід рф це не майбутньє, він вже працює.

Чому не буде в Середнеазійському регіоні роісі, де вони 150 років були присутні у вигляді окупаційних військ і після розпаду совка -вкладали невеликі інвестиції, з інвестиціями швах, гроші всі згоріли на війни. Чим можна привабити казахів/узбеків? заробітками в москві? Щоб загребли на сво? щось ви накалились як пательня, охолоньтев якому регіоні Австралії мешкаєте?країни, які я порахував, будуть діяти в залежності від профіту проектів, ніхто не буде робити другий Шанхай(чи Дубай) з Ташкенту, але якісь проекти с кожним роком будутьвиконуватись, логистичний маршрут в обхід рф це не майбутньє, він вже працює.Чому не буде в Середнеазійському регіоні роісі, де вони 150 років були присутні у вигляді окупаційних військ і після розпаду совка -вкладали невеликі інвестиції, з інвестиціями швах, гроші всі згоріли на війни. Чим можна привабити казахів/узбеків? заробітками в москві? Щоб загребли на сво?

Забавно,что на все мои посты следует призыв охладиться от разных респондентов.Неужели так горячо становится после моих ответов что другого ответа в голову не приходит?Что касается будущего не только республик средней Азии и Казахстана,то проекты от разных стран в них шли и идут,но это вовсе не снижает роль России в них.В Казахстане будет строится первая АЭС под руководством и проектом России, он завязан экономически более чем какая-либо другая республика на нее.Кроме того,экономическое положение населения там было всегда лучше чем в Узбекистане,Киргизии или Таджикистане и казахи никогда не ездили работать в Россию гастерами на черные работы как граждане упомянутых мной республик.Более того,в 90-х и начале 2000-х в Алма-Ате и не только было полно узбеков на заработках ,а таджики вообще тогда мечтали зацепится за Казахстан как когда-то в СССР за Московскую прописку.Отношение к китайцам в Казахстане хуже чем у русским ибо в 90-е они как и южные корейцы уже заходили и оставили после себя не лучшие воспоминания хотя корейцы через казахских корейцев всё-таки закрепились в добывающем бизнесе,а другого после развала СССР там и не осталось.В оккупации Россией этих земель было не только плохое, но сейчас это никто не признает и не признает в ближайшем будущем ибо везде в бывшей империи идёт другой политический и культурный тренд да и путькин серьезно нагадил подняв на поверхность все худшее из русского мира.Но в который раз повторюсь - мы входим в очередной период перестройки мира и кто и где окажется и будет доминировать не знает сейчас никто,а любые прогнозы гроша ломаного не стоят