Додано: Вів 23 чер, 2026 13:57

Сибарит написав: ЛАД написав: Память, конечно, штука хитрая.

Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя из сегодняшних политических течений и предпочтений.

И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях. Память, конечно, штука хитрая.Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя изполитических течений и предпочтений.И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях.

Мне кажется, что для этого убеждаемый должен быть уж очень внушаемым. Человек, переживший в зрелом возрасте кардинальную смену идеологии, получает прививку от слепой веры в новую. Действенность этой прививки сильно зависит от склонности к критическому мышлению.

......... Мне кажется, что для этого убеждаемый должен быть уж очень внушаемым. Человек, переживший в зрелом возрасте кардинальную смену идеологии, получает прививку от слепой веры в новую. Действенность этой прививки сильно зависит от склонности к критическому мышлению..........

Думаю, что достаточно скоро эта ситуация изменится. Жизнь ускоряется, изменения в идеологии будут происходить чаще и количество вакцинированных будет увеличиваться. Потом смены станут настолько частыми, что перестанет хватать времени на ускорение веры. Вот тогда и придется учиться жить в атмосфере плюрализма мнений, и даже в одной голове 😁

Для каких-то кардинальных изменений "воспоминаний" вы, по-видимому, правы.Но "по мелочам" вполне реально. Многие мелочи стираются в памяти, смещаются даты.Когдапишет о том, что его "батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу" (если правильно понял, в 1971), то не хочу обвинять его во лжи, но я такого не помню. Хотя в 1989 такое было.А в 1971 жили достаточно благополучно и, уж точно, не голодали.А "мелочи" бывают достаточно существенны.Заметные изменения идеологии происходят не так часто. Даже сегодня.Хотя согласен, что, похоже, как раз сейчас назревают достаточно заметные изменения идеологии.Но сомневаюсь, что такие изменения будут происходить постоянно или даже часто. Вряд ли человек способен постоянно менять свои взгляды на жизнь и жить с "плюрализмом мнений в одной голове".Скорее, надо сохранять критичность мышления и не воспринимать все "идеи" как догмы, ради которых надо жертвовать жизнью. Своей или чужой.