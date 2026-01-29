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Напад росії і білорусі на Україну
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:51
sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
Все ваши вопросы можно и перевернуть наоборот.
Сейчас пытаются доказать, что "боротьба з ідеологією" УПА - це добре, а розстріляне відродження - це погано. В то время как погано и то, и другое.
Разница в том, что розстріляне відродження было осуждено ещё в Союзе, а УПА сегодня выставляют героями, умалчивая о терроре.
Так же, как и со многими другими вопросами.
Це неправда.
Ці питання піднімалися, і Ющенко з Кваснєвським закрили цю сторінку.
Я тоді особисто був присутній на відкритті памятника орлятам, і мене, молодого воно досить коробило. Особливо, коли зачитували місця загибелі цих "орлят", добре знайомі мені міста і села. Де ці орлята були окупантами.
Разом з тим, я розумів і інший момент: ці студенти, намагалися протистояти досвідченим фронтовикам УСС, які пройшли Першу Світову.
Зараз я розумію ще й те, що це був необхідний крок до примирення.
Як і з Волинською трагедією. Вбивали цивільних як УПА, так і АК. Але УПА робили це успішніше виключно за рахунок того, що це була українська земля. Поляки - це лише незначні вкраплення колоністів Пілсудського.
Але тим не менше, ці жахливі сторінки не відміняють їхнього героїзму в боротьбі за нашу країну.
Тому для мене вони однозначно герої, як і для будь якої людини, яка є свідомим патріотом цієї країни.
Простите, но я говорю не об орлятах, и не о поляках. Вы сами сказали "после 1946", а теперь говорите о более ранних временах. И о сегодняшних трактовках.
В 1933 Сталин тоже говорил о "перегибах на местах".
Последний раз редактировалось ЛАД Ср 08 июл, 2026 17:53, всего редактировалось 1 раз.
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ЛАД
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:53
sashaqbl писал(а):
ЛАД, ви ж часом здатні адекватно мислити
ні
геть відрубує здатність адекватно мислити?
такЛАД
не бажає адекватно мислити, йому треба факти(підтримка Летусрока чи когось), щоб підсилити відчуття правоти своєї позиції
(яка полагає з радянськиї часів в тому,
що УПА -це лісові виродки і вбивці, за часи ссср було відомо тільки про галана, а з часів незалежної України стало відомо інше, але якщо це інше не вписується в прокрустове ложе радянської історії(=пропаганди), воно автоматом відкидається як фейк чи факт без доказів
те саме було з наявністю регулярної армії рф на Донбасі з 2014р (про що він сперечався навіть у літку 2022р), а сьогодні він почув депутата журавльова і мовчить в тряпочку , або переключився на вас.
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prodigy
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:54
ЛАД писал(а): prodigy писал(а):
........
дрони запустили з узберіжжя Чорного моря, потім вони минули теріторію Грузії, Азербайджану, Каспійське море, Казахстан і досягли Омська, на шляху скрізь ці країни нічто їх не збивав, відкрито протистяти рф вони ще не наважаються
а ви (росіяни) докажіть, що саме так було? зрозуміло, досі маєте сумнів -тоді звертайтесь до МАДЯРА
Вам лично Мадяр доложил трассы дронов?
Может ещё и назвал типы, способные пролететь с достаточным боезарядом 2500км?
відповім вам не це питання після перемоги, це секретна інфа(без шуток)
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prodigy
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:59
ЛАД писал(а):
Простите, но я говорю не об орлятах, и не о поляках. Вы сами сказали "после 1946", а теперь говорите о более ранних временах. И о сегодняшних трактовках.
В 1933 Сталин тоже говорил о "перегибах на местах".
Після 46 між УПА і АК було встановлено перемиря. Обидві сторони воювали з окупантами та колаборантами.
І те, що ви називаєте "ідєологіческой барьбой", було по факту знищенням окупантів і колаборантів. Тут інше трактування неможливе.
Последний раз редактировалось sashaqbl Ср 08 июл, 2026 18:02, всего редактировалось 1 раз.
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:00
Ось доволі адекватна стаття про українсько-польські відносини на даному етапі
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:05
prodigy
У Лада сьогодні дупа розривається від новин, як і на болотах, важкий день..
До речі, шось Шміта давно немає, починаю хвилюватися..
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:06
prodigy писал(а):
........
те саме було з наявністю регулярної армії рф на Донбасі з 2014р (про що він сперечався навіть у літку 2022р), а сьогодні він почув депутата журавльова і мовчить в тряпочку , або переключився на вас.
Мне просто надоело спорить об одном и том же.
Во время гражданской войны 1918-1921 на территории РИ присутствовали армии многих государств. Тем не менее, она считается гражданской и никто с этим не спорит.
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ЛАД
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:11
ЛАД писал(а):
Мне просто надоело спорить об одном и том же.
Во время гражданской войны 1918-1921 на территории РИ присутствовали армии многих государств. Тем не менее, она считается гражданской и никто с этим не спорит.
Різниця в тому, що громадянська війна в Росії в 1918 році почалася без участі іноземних держав.
Війна на Донбасі була почата росіянами, з російською зброєю і за російські гроші.
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sashaqbl
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:16
ЛАД писал(а): sashaqbl писал(а): ЛАД писал(а):
Но, думаю, что партизанским формированиям обеспечить снабжение значительно сложнее. Да и вообще борьба намного тяжелее. Поэтому вероятность "эксцессов", думаю, выше и отношение командования... помягче. Если даже не просто одобряется.
Патртизанськими формуваннями були і зєднання Ковпака, і Армія Крайова. Ці ж слова можна і до них віднести? Чи будете заперечувати?
Не буду.
Но есть разница - например, одноразовые "продразвёрстки" или постоянные годами.
Кроме того, советской власти не нужно было вести борьбу с "идеологией" - учителями, врачами, работниками администрации, а ОУН после 1945 это было необходимо.
Эту необходимость можно понять, но тем не менее.
Это уже террор, а не война.
ЛАД, ви гадки не маєте про партизанський рух-
на окупованих теріторіях України/Белорусі
партизанські загони у 1941році були сформовані на 100% з співробіників НКВД, до лютого зими 1942року залишилося не більше 5% особистого складу. Місцеві люди добре памятали
всі злодіянія радянської влади і не горіли бажання делітися своїм незначним харчем з ними.
Ось вам спогади моєї бабусі(1902рн.)
(з села де німців майже не було весь час окупації, це Калужська область, Жиздринський район ): десь влітку 1942р в село завітали партизини(на тачанках?), та ні...приїхали однією підводою 3 чоловіка, стали питати старосту(нормальний був чоловік, казав людям коли приїдуть німці по харчі, щоб ховали в лісі)-кажуть ми советская влада, давай нам самогон-той самогону немає
-А, бл... ти сукін син працюєш на німців, наші прийдуть за все відповідать будеш
Хто були ці люди? один колишній міліціонер(вигнали до війни)
Короче, взяли повісили старосту біля сільради і хтось їм виніс самогону і вони пійшли напились і заснули.
Тут несподіванно німці приїхали-бачать старосту повішаного, хто це зробив?
-партизани,
-де вони?
-у крайній до лісу хаті
-вивели, розстріляли...більше немає? ні
арбайтен
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prodigy
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Добавлено: Ср 08 июл, 2026 18:25
Під час спілкування з журналістами президент США переплутав Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Він запитав, чи є у журналістів ще запитання до президента Путіна, вказуючи на Зеленського, який сидів поруч. Журналісти одразу виправили його, однак він вирішив звести все до жарту.
Серед конфузів також те, що Трамп назвав Японію «Ісламською республікою». Він переплутав Іран і Японію, коли відповідав на запитання журналістів:
«Два місяці тому по нас випустила 211 ракет Ісламська республіка Японія. Вони запустили 211 ракет по нашому авіаносцю за одну годину».
Крім того, Трамп зробив доволі неоднозначну заяву: він сказав, що між українським і російським народами «дуже мало різниці».
«Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного і починають сваритися. Іноді треба дати їм поборотися».
stupid f*cking idiot
Чи нададуть США Україні безпекові гарантії після закінчення війни
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи готові США надати Україні після завершення війни з РФ гарантії безпеки.
Він заявив, що в разі досягнення мирної угоди між Україною та РФ у цьому не буде потреби.
«Якщо ми дійдемо до розв’язки, то у нас буде угода. Тоді безпекові гарантії не будуть потрібні, закривати небо не доведеться», — відповів Трамп.
Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Звертаючись до українського президента, Трамп сказав: «Ми дамо вам ліцензію на виробництво Patriot. Робіть їх самі».
як мінімум 6 до 12 місяців, якщо виготовленням займеться консорціум(Франція, Німеччина, Данія, Швеція, Британія, Норвегія)
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