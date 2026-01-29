Добавлено: Чт 09 июл, 2026 06:04

🤡 Имперец честно снял маску, Иван Охлобыстин выдал прекрасный образец имперского мышления, когда человек сам приносит верёвку, сам делает узел, сам залезает на табуретку и ещё требует аплодисментов за глубину мысли.◼️ Главное там даже не гордая фраза "мы имперцы".◼️ Спасибо, конечно, за признание, мы видимо, должны были дальше играть в театр про братство и сложную геополитику.◼️ Человек прямо говорит, что вопрос с Украиной надо решить навсегда, потому что иначе через сто лет империя снова воткнётся в ту же историю.◼️ Вот он, весь гуманизм в красивой упаковке из ржавой фольги.◼️ Не мир, не сосуществование, не признание границ, а именно ликвидация проблемы как самостоятельного субъекта.◼️ Дальше начинается любимый цирк с "у меня много друзей украинцев.◼️ Это такой универсальный пропуск в грязь, который у них заменяет мораль, логику и тормоза.◼️ У меня есть друзья украинцы, поэтому Украина не должна существовать.◼️ У меня есть знакомые украинцы, поэтому их государство можно стереть.◼️ У меня есть украинцы на моей стороне, поэтому остальные украинцы должны внезапно перестать быть народом.◼️ Очень мощная философия уровня табуретки, которую долго били головой, а потом поставили перед микрофоном.◼️ Если украинцы, по его версии, те же самые русские, тогда с кем воюет Россия и кого она называет нацистами.◼️ Получается, воюет со своими же, просто потому что эти свои посмели не хотеть жить под имперской палкой.◼️ Если же украинцы всё таки отдельный народ, тогда рушится вся сказка про ничем не отличаются.◼️ Там не позиция, там комок противоречий, который держится только на привычке говорить громко и смотреть уверенно.◼️ Фраза "Украина не должна существовать, но украинцев уничтожать не надо", звучит как инструкция по культурному удушению с братской улыбкой.◼️ Мол, людей мы, конечно, не трогаем, просто заберём у них имя, государство, язык, память, право на выбор и политическое будущее.◼️ Очень мило, почти семейно, просто семья такая, где один родственник алкоголик с топором объясняет остальным, что отдельная квартира им не положена.◼️ Смешно звучит ссылка на англичанина, который якобы не различает русского и украинца.◼️ Вот это доказательная база, конечно, какой то англичанин не различает, значит, государства быть не должно.◼️ По этой логике половину мира можно закрывать к вечеру, потому что турист в баре перепутал словаков со словенцами.◼️ Имперская мысль вообще любит такую глубину, Ванька наглядный пример.◼️ Если Украина не должна существовать, тогда зачем называть это освобождением.◼️ Освобождают того, кому признают право жить свободно.◼️ Когда человеку говорят, что его дома, имени и государства быть не должно, это не освобождение.◼️ Это обычная имперская зачистка политической реальности, просто в обёртке про братские народы.◼️ И вот здесь Охлобыстин полезен, как редкий честный экспонат.◼️ Он не маскирует империю под безопасность, не прячется за страшилки про НАТО, не строит из себя миротворца.◼️ Он говорит прямым текстом, что проблема для них не в ракетах, не в базах и не в мифических угрозах, а в самом факте существования Украины.◼️ Поэтому вся их антинацистская риторика летит в мусорное ведро с приятным металлическим звоном.◼️ Когда человек называет целую нацию "теми же русскими, просто нацистами", он не борется с нацизмом.◼️ Он просто объявляет преступлением любое отличие от имперского центра.◼️ Не захотел раствориться значит нацист, не захотел поклониться значит враг.◼️ Не захотел быть частью "логичной части нас", значит, тебя надо перевоспитать, сломать или вычеркнуть.❗️Вот и всё величие этой мысли, Имперец вышел к микрофону и случайно объяснил войну лучше любой украинской статьи.☝️Не потому что Украина угрожала России, не потому что кто то собирался нападать на Москву, а потому что рядом с империей существовала страна, которая имела наглость быть собой. Для нормального мира это называется независимость, для имперца это называется нерешённый вопрос.#war #UA #russia